打破汽車經銷傳統！Porsche NOW 全新型態概念店

座落於台南北區的 Porsche NOW 全新型態概念店正式開幕，未來六個月間將為保時捷車主與車迷提供獨一無二的嶄新體驗。台灣保時捷與經銷商夥伴尚騰汽車攜手推出保時捷在台第四間全新型態概念店，這是全台第一間獨棟式的 Porsche NOW 全新型態概念店，採用大量玻璃帷幕，線條優美的建築外觀設計不僅營造出通透視覺感受，也為這個獨特空間增添愜意與舒適的氛圍。

此一全新的快閃據點，是保時捷在台首座配置了目的地充電(Destination Charging) 服務的 Porsche NOW 全新型態概念店。台灣保時捷與其經銷商夥伴們致力打造完善充電生態圈，提供保時捷Taycan車主更方便、友善的用車體驗；截止目前，全台已設立8處保時捷專屬高速充電站(Turbo Charging)，裝載15支充電裝置，並有22處目的地充電站(Destination Charging) 提供 45 支充電裝置，為消費者打造輕鬆無慮的純電旅程。台灣保時捷在未來將會有更多充電據點陸續啟用。



2019年，保時捷首度引進 Porsche NOW 全新型態概念店，當時台灣也是第一個實現此一全新汽車零售型態的市場。其命名中的「NOW」象徵著「專注當下」，不滿於過去亦不過份快轉未來，重視當下的每一分每一秒。每座Porsche NOW都奠基於此一信念，為保時捷車主客戶提供最獨特的品牌體驗。



地點：台南市北區西門路四段357號)

服務時間：周一至周日 早上11點至晚上8點