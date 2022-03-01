擁有仿生鱗片的絕美坐騎-Mercedes-Benz VISION AVTR -電動概念車首度登台！

位於台北信義區的 Mercedes-Benz SPACE 品牌概念空間，將於 2 月 19 日至 3月 6 日，展出德國空運來台、世界唯一的 VISION AVTR 電動概念車，台灣更是世界上少數實體展出的區域之一。

若說跨界合作是樁美事，那 Mercedes-Benz 與阿凡達的創意合作便是眾多聯名之中最令世人難以忘懷的美夢，而這個美夢已經被具象化創造出來呈現在世人面前！

2022一過完年，編輯榮幸受邀參加賓士這場概念車的活動，在滿心期待之下果然沒讓人失望。一進到展示的概念空間所映入眼簾的，倒不太像一輛車而像是一尊活生生的“神獸” 因為整台車的曲線與姿態完全就像出現在潘朵拉星球的未來生物，而概念的確也是來自於潘朵拉星球的大地之母，賓士一向重視永續概念與大自然的和諧共處，取之於大地，回饋於大地，創造生生不息面貌之感。當年電影阿凡達一上映立刻征服了整個世界，而2022賓士著實為人類帶來了幻想中的夢幻坐騎 VISION AVTR 想必此番神作也能征服當今的眾人的心。

而這次VISION AVTR在設計概念上由詹姆斯.卡麥隆（James Cameron）給予眾多的發想與創意，而從照片我們也能看到彷彿能感受生活在潘朵拉星球上的即視感，而車體本身驚人的曲線與流轉的光線讓 VISION AVTR 就像納美人傳說中的托魯克巨龍，是大地之母的產物。

另外在車室空間中 AVTR 中居然沒有方向盤！取而代之的是中央扶手上的圓型扶手，將手掌置放於扶手上，完成生物識別（Biometric connection) 後要去哪兒只需用想的! AVTR 便可感應駕駛的脈搏及呼吸產生脈動，並透過扶手操控車輛，一旦連結成功則會發出強烈的心跳聲，完全達到人車一體的新境界！

而車室空間還有一大亮點那就是宛如翅膀的全透明車門，整個車身包覆著 LED 燈的脈動光源照明，結合外界環境及車內駕駛動作，如同呼吸會產生的節奏閃動著。不同於傳統 A 柱，VISION AVTR 電動概念車搭配多種顏色融合而成的半圓弧型 A 柱設計，柱內也有電子元素，會因駕駛與車輛互動而閃爍呼應，這實在非常神奇。而車內形似且宛如玫瑰花瓣的白色曲線座椅更像是將乘著者完整包覆，就像人被潘朵拉星球的巨大花瓣「雙手捧著」完全有置身於大自然之感，其美妙之處實在是難以言喻。

前面說到了 AVTR 讓人感覺像是潘朵拉星球的神獸，駕駛座前方巨大的T型中控面板所呈現出來畫面更像是巨龍的心跳與情緒在跳動，而更不用說那一塊塊宛如會「呼吸」的仿生鱗片更像是神獸活著的直接證據，而總共33塊的仿生鱗片（ Boinic Flaps )更具有太陽能電板的功能，而神獸發動的瞬間，仿生鱗片更能像是能呼吸般的開闔轉動著，並向四周發散著紅藍色光芒，完全體現「龍」的本質。