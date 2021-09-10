為探險而生 Born Off Road─MINI JCW Countryman ALL4

你可能很難相信MINI John Cooper Works Countryman ALL4是出自以推出輕巧迷你車款聞名的車廠MINI之手。MINI JCW Countryman ALL4是一輛帶剽悍飆速的運動休旅，動力為MINI家族車系中最強車款。它是最不像MINI的一款車，挑戰你的認知與想像，或許這才是MINI的DNA─自誕生就是挑戰眾人對汽車的想像

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說起MINI，其極高的識別度，相信處在地表上任何角落的人都一定認識這輛車。雙門、精緻小巧的外型，MINI的車身線條設計就等同於徠卡相機、Andy Warhol筆下的瑪麗蓮夢露畫作、可口可樂與貓王Elvis Presley擁有相同的流行文化地位。就算是擺在汽車發展史的脈絡下，MINI也是擁有不容忽視的地位。MINI在1959年蘇伊士運河戰爭帶來的石油危機中誕生，MINI更因為輕巧、省油、小空間大利用的車室空間設計等因素，讓它成為大眾化、平民化汽車的代名詞，也因此讓MINI贏得了「二十世紀最具影響力的汽車」第二名地位，第一名是Ford Model T，Porsche 911位居第五名。

MINI演化至今在設計格局上更是不斷創新，除了最經典3-Door三門掀背款式外，亦往5-Door五門掀背款式邁進；而且更是不拘泥於雙門小型車的初衷定位，亦開發出運動休旅和強調行李箱容量與更寬廣車室空間的Countryman與Clubman等車系。如今的MINI可說是擁有豐富的家族車系，可以滿足不同汽車使用需求但都熱愛MINI品牌精神的車主。如果是喜歡熱血賽道操控感速度感的車主，MINI除了有性能款Cooper S外，更有專屬的賽車品牌John Cooper Works系列（汽車工程師John Cooper在當年改造了MINI，使其發揮奔馳賽道潛能）。

John Cooper Works不僅是MINI性能車款的代名詞，更代表著MINI對速度的執著與勇於挑戰常規的精神，讓MINI擁有賽道級別的操控樂趣。我們這次有機會試駕運動休旅MINI John Cooper Works Countryman ALL4，相信從名稱別說是跟MINI家族車系比較了，就算是跟其他性能車款比都知道這是一輛不好惹的車。它是MINI家族車系中動力最強悍的，搭載的2.0升TwinPower Turbo渦輪增壓直列四汽缸引擎，在轉速達5000rpm時可以噴發出306匹強大馬力，轉速在1750rpm時可達到450Nm的強勁扭力，零到百公里加速只要5.1秒，這對許多運動休旅車而言可說是上乘的數值。

MINI JCW Countryman ALL4有著滿滿的賽車風格設計，包括加大口徑至95mm的雙出跑車化排氣尾管，以及JCW設計團隊縝密開發並在紐柏林北賽道上測試過的跑車化懸吊系統，擁有絕佳的支撐性與穩定性。不過話說回來，這輛車的定位依舊是運動休旅，首先你看到它的第一眼會有強烈的龐然大物感受，它在外觀上絕對不是你所認知的MINI傳統印象。簡潔俐落的全新水箱護罩設計、加大的兩側進氣口與以更多肌理線條設計的前保險桿，不僅優化空氣力學，其更加運動化的風格搭配水箱護罩上之JCW徽飾，硬派越野氣勢展露無遺。全新的後方保險桿設計， 亦以方正且垂直的線條勾勒出肌肉感十足的越野風格。當然，MINI JCW Countryman ALL4還是不會忘記告訴你它身上的純正英國血統，LED尾燈以Union Jack英國國旗的樣式設計而成。

讓我們來欣賞一下內裝。進入車內首先映入眼簾的絕對是中控台中央大圓形的8.8吋繁體中文觸控螢幕，內建同步升級的導航系統、無線Apple CarPlay整合系統，為駕駛帶來更加便捷的駕馭體驗。另外最震撼人心的是車室內搭載的Harman/kardon音響系統，音質效果奇佳，我們使用John Coltrane的經典專輯《A Love Supreme》測試，John Coltrane吹奏的次中音薩克斯風聲線清晰飽滿。車室空間寬廣可容納五名成人，行李箱容量有450公升，對於遠行長征所需承載的行李容量綽綽有餘，亦可依40/20/40比例傾倒的椅背與後座前後滑移13公分功能，最多可創造高達1,390公升的實用大空間，讓你可隨目的地與需求靈活配置車室空間。MINI JCW Countryman ALL4兼顧舒適與越野剽悍，兼顧賽道DNA與英倫風情，相信擁有這輛車的車主更能從這些駕駛風格中恣意切換，享受美好生活。

MINI John Cooper Works Countryman ALL4

引擎：2.0升TwinPower Turbo渦輪增壓直列四汽缸引擎

變速：運動化Steptronic八速手自排變速箱

最大馬力：306匹

最大扭力：450Nm@1750rpm

極速：250km/h

0-100km/h加速：5.1秒

車重：1675公斤

售價：232萬起