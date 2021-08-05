豪華之上，Mercedes-Benz推出殿堂級豪華轎車Mercedes-Maybach S 580 4MATIC，格局之上自成一格

能夠超越Mercedes-Benz的就只有Mercedes-Benz，能夠比Mercedes-Benz S-Class更豪華就只有Mercedes-Maybach。現在，Mercedes-Benz推出全新殿堂級豪華轎車Mercedes-Maybach S 580 4MATIC，讓眾車迷們領略格局之上自成一格的尊榮視野，好比揮揮手就會自動關上電動車門，讓尊榮禮遇更上一層樓。

全新Mercedes-Maybach S 580 4MATIC採用MAYBACH專屬設計語彙，車頭霸氣源自直柵式鍍鉻水箱護罩和大面積進氣口設計，貫穿引擎蓋的鍍鉻線條前緣，則豎立著熠熠生輝的三芒星標，與水箱護罩上緣的「MAYBACH」字樣相呼應，搭配多光束智慧型數位頭燈，目光遠大且堅定。側面望去，三角窗獨立位於C柱後的獨特造型，更顯車身修長。車尾之處則可見雙層設計鍍鉻後保桿與排氣尾飾管，標配20吋Maybach五輻式鍛造輪圈，以相似造型呼應教父級之作Mercedes-Maybach Pullman加長禮車的氣派格局，如同行走的夢幻逸品。

共提供10種銀粉漆、5種特殊漆可選；而極致奢華的象徵莫過於識別度極高的MAYBACH專屬雙色車漆，全球限量生產供應10種MAYBACH專屬雙色車漆，由專職工匠費時一週手工噴塗，使色塊間精準接合。

標配專屬「MAYBACH」介面的12.3吋3D儀表板與Nappa真皮方向盤，搭配直立式12.8吋OLED高畫質觸控螢幕，並結合AR擴增實境導航及抬頭顯示器。豪華氛圍遍佈於車內各個角落，層峰買家專屬後座位置，更是如此。Maybach S 580 4MATIC提供三人沙發式後座或獨立雙後座兩種選擇，標配禮車套件及伸展型座椅，座椅傾倒最多至43.5度，讓後座乘客可完全舒展身心。在全車採用MAYBACH豪華Nappa真皮的包覆之下，感受皮革細柔觸感，享受頭等艙級的尊榮禮遇。

重視隔音效果的後座買家，亦可選配Burmester高階4D環場音響系統，除了能感受31具高傳真喇叭的震撼音場，座椅內建的8支聲波傳感器還可隨音頻震動營造出身歷其境的4D臨場感，主動降噪功能更打造專屬於後座乘客全心沉浸的靜謐空間。

運用主動環景式內裝照明，以253顆LED燈巧妙與MBUX多媒體娛樂系統結合，帶來與車輛互動的全新體驗；後座亦全面搭載MBUX後座視聽娛樂系統及MBUX智能控制，後座乘客除了能使用手勢控制多項車內功能，例如燈光及遮陽簾，更只需揮揮手就能關上電動車門，顛覆專人關門才是尊榮禮遇的刻板印象；此外，更首次推出後座安全帶推送裝置，彷彿能預知乘客的一舉一動，當坐進後座並關上車門後，便如同雙手為乘客奉上安全帶，確保行車安全，如此一來即便身著西裝或禮服，也能保持優雅從容。

搭載V型八缸引擎，最大馬力503hp，加上由48V高效輕油電系統提供額外20hp動力，創造零百加速4.8秒、時速250km/h的最大極速。結合MAYBACH專屬駕駛模式，車輛柔順地以二檔起步，確保乘坐的品質與舒適性，由內而外演繹Mercedes-Maybach的職人精神，成就自成一格的豪華標竿。