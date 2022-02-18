2022 年度矚目風雲豪車｜10 Cars To Crave In 2022

By Mick Wu
Managing Editor
18 Feb 2022
2022 年度矚目風雲豪車｜10 Cars To Crave In 2022
Pursuits
2022 年度矚目風雲豪車｜10 Cars To Crave In 2022

不論是純電轎跑還是頂級跨界休旅，PRESTIGE 評選的十輛 2022 年度矚目風雲豪車絕對不容你錯過。

MCLAREN ARTURA

這並非是 McLaren 第一輛油電混合超跑，但這卻是 McLaren 第一輛企圖大量化生產的油電混合超跑，這更是對這間英國超跑製造商走進未來的的重要一步。此外 McLaren Artura 也是 McLaren 首度沒有採用 V8 引擎的超跑，取而代之使用的是置放在駕駛座後頭的高轉速 3 升 V6 引擎，可以狂飆出 577 匹馬力；電動馬達部分又能再增加 97 匹馬力。而兩者的動力輸出協作則是由離合器來統合。McLaren Artura 還有什麼亮點？八速雙離合器（沒有倒車檔，以電動馬達來進行倒車）取代原本的七速離合器；McLaren 獨創的 Monocell 碳纖維車體經過重新設計，使用的也是全新智慧型主動式避震懸吊系統。車身外觀延續 McLaren 一貫的設計美學，一貫的也是 McLaren 超跑優異的數據表現—極速可來到 330 km/h，零到兩百公里加速只要 8.3 秒。

AUDI RS3

說到 Audi，這間總部設在德國因戈史塔特（Ingolstadt）的汽車大廠近年來的重心當然也是朝電動化發展，不過即便如此內燃機引擎的開發設計計畫卻沒有因此終止，特別是 Audi 愛好者們如果知道，全新推出的性感五門掀背美車 RS3 搭載了車廠最新經典 2.5 升五缸引擎的話，相信他們絕對會興奮不已。Audi 性感小鋼炮 RS3 目前已來到第三代，動力表現史上最優，馬力來到超越級距的 394 匹，採用的也是全新的主動式懸吊，更是搭載全新神祕武器─後輪安裝了扭力分配器（Torque-slpitter）。在駕駛模式上有七種模式可供選擇（其中一種為駕駛自定模式），甚至可以選配陶瓷煞車盤。零到百公里加速不到 4 秒，最高時速可達超跑等級的 290 km/h。誰也想不到你日常通勤甚至是開去超市採買的 RS3 下一秒就能變身成眾人看不見車尾燈的超跑。

MERCEDES-AMG SL

從五〇年代開始，Mercedes-Benz 的 SL 徽章就是「奢華運動跑旅」的代名詞，如今 SL 家族已經來到第八代，不變的是依舊維持 SL 家族流線的車身設計外觀。由於是由 Mercedes-Benz 的講求性能的 AMG 部門開發，因此 Mercedes-AMG SL 當然流的是跑車血液，並且更是直接將 Porsche 911 Turbo 視為競爭對手。Mercedes-AMG SL 兩種車款 55 與 63 的動力數據分別來到 469 匹馬力與 577 匹馬力，兩者也都搭載 9 速變速箱，同時車身底盤亦配備了各式動態系統，不論是彎道或各種極限駕駛都會如行駛直線般滑順舒適。說到奢華內裝，這本來就是 SL 家族長久以來的魅力。簡言之，眾所矚目的 Mercedes-AMG SL 新一代王者正式回歸。

MASERATI MC20

Maserati MC20 證明了認為 Maserati 無法再推出性感跑車的人大錯特錯。MC20 是 Maserati 數十年以來首部中置引擎超跑—2004 年的 MC12 不算，因為 MC12 只能說是以 Ferrari Enzo 的車型與技術進行改良的版本。MC20 更標示出 Maserati 在引擎製造技術方面另一波空前的勝利。在 MC20 超美型的車尾下暗藏的是 3 升雙渦輪增壓 V6 引擎，在轉數達 7,300rpm 時能釋放出 621 匹驚人馬力。驚人的還不只有引擎，MC20 整車以超輕量化且堅固的碳纖維打造，車底更是由知名專門打造賽車車底的製造商 Dallara 打造，我們只能說 MC20 的駕馭感絕對跟它的外觀一樣剽悍。

BMW iX

總部位於慕尼黑的 BMW 在去年年底發表了全新電動休旅車 iX，而 iX 的誕生更說明了 BMW 對於未來逐步全面邁向全電動化的企圖心。iX 的外觀量體龐大，當你看到實車時絕對會比你看照片所想的大，如此龐大的電動休旅車裝載了兩顆電動馬達並且名為全四輪驅動 xDrive50 系統，可以釋放出 516 匹馬力（自然也附帶了電動馬達天生的立即強大扭力）。這台來自巴伐利亞的巨獸雖是身軀龐大，但操控絕對靈活，這要拜車身構件以輕量化的碳纖維強化聚合物打造而成，身載科技可保證行駛旅程一切舒適。充飽電可行駛 600 公里旅程，就算是一個半小時的快充也能充至 80% 電力，電力焦慮是上個世代的事。這台雖不是最美型的 BMW，但開出門絕對耀眼。

AUDI RS E-TRON GT

德國三大汽車廠全都走向電動化之際，2022 年對於 Tesla 來說肯定不會太好過。而德國三大車廠中我們認為最美型的純電動車就是這 台 Audi RS e-tron GT。Audi RS e-tron GT 的外型洗鍊充滿科技感，並且以 Porsche 電動車 Taycan 的平台打造，雙電動馬達可以釋放出 637 匹馬力。由於後輪可以轉向之故，因此擁有絕佳的操縱感。Audi RS e-tron GT 絕對可以讓你對電動車大改觀。

ROLLS-ROYCE GHOST BLACK BADGE

Rolls-Royce 從來不做一般大眾買得起的車子，但如果你是擁有多張暢銷專輯的饒舌歌手，相信 Rolls-Royce Ghost Black Badge 絕對會符合你的品味。這是因為 Rolls-Royce Ghost Black Badge 正如其名，有著極致純黑的美學，而奢華程度更是超乎常人的想像，當然釋放 Ghost Black Badge 猛暴性能也不會少了 Rolls-Royce 遠近馳名的「飄馳感」（waftability，形容如乘坐魔毯般平穩舒適，Rolls-Royce 已將此字註冊）。簡單形容，Ghost Black Badge 就是充滿強硬叛逆使壞風格，我們也相信 Rolls-Royce 的客人絕對吃這套並且愛得很—Rolls-Royce 超過四分之一的銷售業績都是來自 Black Badge 系列。Rolls-Royce 的 Black Badge 真的是唯黑不美。

PORSCHE 718 CAYMAN GT4 RS

近期眾人對 Porsche 的焦點絕對都在 Taycan 身上，Taycan 當然也標示著 Porsche 走向純電領域的決心，但 Porsche 從來不會忘記自己是內燃機引擎霸主的根本，最新的 718 Cayman GT4 RS 完完全全地說明了 Porsche 過往賽道上輝煌事蹟。舉個簡單的例子，現在你跟各家大車廠說請出有賽道性能的道路車，他們都會認為這叫不切實際的夢。有多不切實際？ 718 Cayman GT4 RS 不過就是裝載了承襲自 911 GT3 的自然進氣 3 升水平對臥六缸引擎，在轉速 9,000rpm 時榨出 483 匹馬力，零到百公里加速只要 3.4 秒，極速可達到 315km/h。這台絕對是最快的 Cayman，很抱歉沒有手排，是用 Porsche 七速 PDK 變速箱變速，但我們就是愛。

MERCEDES-AMG EQS 53 4-MATIC

如果你是 Tesla Model S 的潛在車主，那麼 Mercedes-AMG EQS 53 4-Matic 絕對會對你的味。四門轎跑風格的 EQS 53 4-Matic 全車上下充滿了科技感，而且 EQS 53 4-Matic 又是 Mercedes S Class 等級的奢華加上強調性能的 AMG 共同打造，因此擁有了 649 匹馬力與 950 牛頓米扭力，如果是 53+ 的進階版本，那更會多加上 100 匹馬力，扭力更會超過 1,000 牛頓米。EQS 53 4-Matic 前後軸各自擁有一副電動馬達，且電池在充飽狀態下的行駛里程可達 500 公里。內裝就是 S Class 的奢華程度，而且車載 Ride Control+ 主動式懸吊與後輪轉向功能，乘坐起來不只舒適無聲，更是平穩如行雲流水。

BMW M440i

我們一直以來就是 BMW 3 系列房車與 4 系列轎跑、敞篷轎跑的忠實鐵粉，而近期重新問世的全新 M440i 更是著實引人矚目不得不大書特書。BMW M440i 擁有性能卓越的 3 升六缸引擎，操縱感極佳，駕駛起來狂野無限，更棒的是即便只是滿足通勤需求也能擁有極大駕駛樂趣。在 4 系列中也有四門的 Grand Coupe，但硬要做選擇的話，答案依舊是舒適度與性能同樣優異的雙門敞篷的 M440i。

McLaren Audi Mercedes-AMG SL Maserati BMW Rolls-Royce Porsche

Mick Wu
Managing Editor

You might also like

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.