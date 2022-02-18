2022 年度矚目風雲豪車｜10 Cars To Crave In 2022

不論是純電轎跑還是頂級跨界休旅，PRESTIGE 評選的十輛 2022 年度矚目風雲豪車絕對不容你錯過。

MCLAREN ARTURA



這並非是 McLaren 第一輛油電混合超跑，但這卻是 McLaren 第一輛企圖大量化生產的油電混合超跑，這更是對這間英國超跑製造商走進未來的的重要一步。此外 McLaren Artura 也是 McLaren 首度沒有採用 V8 引擎的超跑，取而代之使用的是置放在駕駛座後頭的高轉速 3 升 V6 引擎，可以狂飆出 577 匹馬力；電動馬達部分又能再增加 97 匹馬力。而兩者的動力輸出協作則是由離合器來統合。McLaren Artura 還有什麼亮點？八速雙離合器（沒有倒車檔，以電動馬達來進行倒車）取代原本的七速離合器；McLaren 獨創的 Monocell 碳纖維車體經過重新設計，使用的也是全新智慧型主動式避震懸吊系統。車身外觀延續 McLaren 一貫的設計美學，一貫的也是 McLaren 超跑優異的數據表現—極速可來到 330 km/h，零到兩百公里加速只要 8.3 秒。

AUDI RS3



說到 Audi，這間總部設在德國因戈史塔特（Ingolstadt）的汽車大廠近年來的重心當然也是朝電動化發展，不過即便如此內燃機引擎的開發設計計畫卻沒有因此終止，特別是 Audi 愛好者們如果知道，全新推出的性感五門掀背美車 RS3 搭載了車廠最新經典 2.5 升五缸引擎的話，相信他們絕對會興奮不已。Audi 性感小鋼炮 RS3 目前已來到第三代，動力表現史上最優，馬力來到超越級距的 394 匹，採用的也是全新的主動式懸吊，更是搭載全新神祕武器─後輪安裝了扭力分配器（Torque-slpitter）。在駕駛模式上有七種模式可供選擇（其中一種為駕駛自定模式），甚至可以選配陶瓷煞車盤。零到百公里加速不到 4 秒，最高時速可達超跑等級的 290 km/h。誰也想不到你日常通勤甚至是開去超市採買的 RS3 下一秒就能變身成眾人看不見車尾燈的超跑。

MERCEDES-AMG SL



從五〇年代開始，Mercedes-Benz 的 SL 徽章就是「奢華運動跑旅」的代名詞，如今 SL 家族已經來到第八代，不變的是依舊維持 SL 家族流線的車身設計外觀。由於是由 Mercedes-Benz 的講求性能的 AMG 部門開發，因此 Mercedes-AMG SL 當然流的是跑車血液，並且更是直接將 Porsche 911 Turbo 視為競爭對手。Mercedes-AMG SL 兩種車款 55 與 63 的動力數據分別來到 469 匹馬力與 577 匹馬力，兩者也都搭載 9 速變速箱，同時車身底盤亦配備了各式動態系統，不論是彎道或各種極限駕駛都會如行駛直線般滑順舒適。說到奢華內裝，這本來就是 SL 家族長久以來的魅力。簡言之，眾所矚目的 Mercedes-AMG SL 新一代王者正式回歸。

MASERATI MC20



Maserati MC20 證明了認為 Maserati 無法再推出性感跑車的人大錯特錯。MC20 是 Maserati 數十年以來首部中置引擎超跑—2004 年的 MC12 不算，因為 MC12 只能說是以 Ferrari Enzo 的車型與技術進行改良的版本。MC20 更標示出 Maserati 在引擎製造技術方面另一波空前的勝利。在 MC20 超美型的車尾下暗藏的是 3 升雙渦輪增壓 V6 引擎，在轉數達 7,300rpm 時能釋放出 621 匹驚人馬力。驚人的還不只有引擎，MC20 整車以超輕量化且堅固的碳纖維打造，車底更是由知名專門打造賽車車底的製造商 Dallara 打造，我們只能說 MC20 的駕馭感絕對跟它的外觀一樣剽悍。

BMW iX



總部位於慕尼黑的 BMW 在去年年底發表了全新電動休旅車 iX，而 iX 的誕生更說明了 BMW 對於未來逐步全面邁向全電動化的企圖心。iX 的外觀量體龐大，當你看到實車時絕對會比你看照片所想的大，如此龐大的電動休旅車裝載了兩顆電動馬達並且名為全四輪驅動 xDrive50 系統，可以釋放出 516 匹馬力（自然也附帶了電動馬達天生的立即強大扭力）。這台來自巴伐利亞的巨獸雖是身軀龐大，但操控絕對靈活，這要拜車身構件以輕量化的碳纖維強化聚合物打造而成，身載科技可保證行駛旅程一切舒適。充飽電可行駛 600 公里旅程，就算是一個半小時的快充也能充至 80% 電力，電力焦慮是上個世代的事。這台雖不是最美型的 BMW，但開出門絕對耀眼。

AUDI RS E-TRON GT



德國三大汽車廠全都走向電動化之際，2022 年對於 Tesla 來說肯定不會太好過。而德國三大車廠中我們認為最美型的純電動車就是這 台 Audi RS e-tron GT。Audi RS e-tron GT 的外型洗鍊充滿科技感，並且以 Porsche 電動車 Taycan 的平台打造，雙電動馬達可以釋放出 637 匹馬力。由於後輪可以轉向之故，因此擁有絕佳的操縱感。Audi RS e-tron GT 絕對可以讓你對電動車大改觀。

ROLLS-ROYCE GHOST BLACK BADGE



Rolls-Royce 從來不做一般大眾買得起的車子，但如果你是擁有多張暢銷專輯的饒舌歌手，相信 Rolls-Royce Ghost Black Badge 絕對會符合你的品味。這是因為 Rolls-Royce Ghost Black Badge 正如其名，有著極致純黑的美學，而奢華程度更是超乎常人的想像，當然釋放 Ghost Black Badge 猛暴性能也不會少了 Rolls-Royce 遠近馳名的「飄馳感」（waftability，形容如乘坐魔毯般平穩舒適，Rolls-Royce 已將此字註冊）。簡單形容，Ghost Black Badge 就是充滿強硬叛逆使壞風格，我們也相信 Rolls-Royce 的客人絕對吃這套並且愛得很—Rolls-Royce 超過四分之一的銷售業績都是來自 Black Badge 系列。Rolls-Royce 的 Black Badge 真的是唯黑不美。

PORSCHE 718 CAYMAN GT4 RS



近期眾人對 Porsche 的焦點絕對都在 Taycan 身上，Taycan 當然也標示著 Porsche 走向純電領域的決心，但 Porsche 從來不會忘記自己是內燃機引擎霸主的根本，最新的 718 Cayman GT4 RS 完完全全地說明了 Porsche 過往賽道上輝煌事蹟。舉個簡單的例子，現在你跟各家大車廠說請出有賽道性能的道路車，他們都會認為這叫不切實際的夢。有多不切實際？ 718 Cayman GT4 RS 不過就是裝載了承襲自 911 GT3 的自然進氣 3 升水平對臥六缸引擎，在轉速 9,000rpm 時榨出 483 匹馬力，零到百公里加速只要 3.4 秒，極速可達到 315km/h。這台絕對是最快的 Cayman，很抱歉沒有手排，是用 Porsche 七速 PDK 變速箱變速，但我們就是愛。

MERCEDES-AMG EQS 53 4-MATIC



如果你是 Tesla Model S 的潛在車主，那麼 Mercedes-AMG EQS 53 4-Matic 絕對會對你的味。四門轎跑風格的 EQS 53 4-Matic 全車上下充滿了科技感，而且 EQS 53 4-Matic 又是 Mercedes S Class 等級的奢華加上強調性能的 AMG 共同打造，因此擁有了 649 匹馬力與 950 牛頓米扭力，如果是 53+ 的進階版本，那更會多加上 100 匹馬力，扭力更會超過 1,000 牛頓米。EQS 53 4-Matic 前後軸各自擁有一副電動馬達，且電池在充飽狀態下的行駛里程可達 500 公里。內裝就是 S Class 的奢華程度，而且車載 Ride Control+ 主動式懸吊與後輪轉向功能，乘坐起來不只舒適無聲，更是平穩如行雲流水。

BMW M440i



我們一直以來就是 BMW 3 系列房車與 4 系列轎跑、敞篷轎跑的忠實鐵粉，而近期重新問世的全新 M440i 更是著實引人矚目不得不大書特書。BMW M440i 擁有性能卓越的 3 升六缸引擎，操縱感極佳，駕駛起來狂野無限，更棒的是即便只是滿足通勤需求也能擁有極大駕駛樂趣。在 4 系列中也有四門的 Grand Coupe，但硬要做選擇的話，答案依舊是舒適度與性能同樣優異的雙門敞篷的 M440i。