BMW全新四門跑車亮相顯非凡 融合優雅時尚美學兼具前衛大膽

在眾多消費者的高度期待下，BMW為4系列家族帶來超凡品味新成員—Gran Coupé四門跑車，保留雙門跑車的運動風格，不僅內蘊新穎科技與超凡駕馭樂趣，更能兼具駕馭感受與日常實用性，為生活注入馳騁熱情，以迷人之姿重新改寫世人心中豪華中型運動轎跑定義，翩然而至讓人一見傾心。