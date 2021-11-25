BMW全新四門跑車亮相顯非凡 融合優雅時尚美學兼具前衛大膽

在眾多消費者的高度期待下，BMW為4系列家族帶來超凡品味新成員—Gran Coupé四門跑車，保留雙門跑車的運動風格，不僅內蘊新穎科技與超凡駕馭樂趣，更能兼具駕馭感受與日常實用性，為生活注入馳騁熱情，以迷人之姿重新改寫世人心中豪華中型運動轎跑定義，翩然而至讓人一見傾心。
新一代4系列Gran Coupé四門跑車承襲家族獨特DNA，優美且具侵略性的跑車線條結合完美車身比例，一展品牌獨具的美學風範。視覺感受更富張力的雙腎型水箱護罩，結合眼神銳利的LED頭燈組、黑色高光澤Air Breather車側導流氣孔造型飾條、無窗框設計、全新平整化車門把手以及從B柱一路下傾的俐落車身流線，不僅呈現出優雅卻不失動感的獨特輪廓。再加上較上一代增添143mm車長與27mm車寬，讓全新Gran Coupé視覺感受更顯修長；而精工細琢的車身細節描繪，更創造出優異的0.26Cd的低風阻係數。
以駕駛者為導向概念所打造的全數位虛擬座艙搭載12.3吋虛擬數位儀錶及10.25吋中控觸控螢幕，結合具備直覺操作及豐富功能的iDrive 7.0使用者介面、iDrive手寫觸控旋鈕、BMW智能衛星導航系統、智慧Comfort Access免鑰匙系統、360度環景輔助攝影、遠端3D監控、BMW手機數位鑰匙、無線智慧型手機整合系統；以及提供貼心服務與直覺操作的BMW智慧語音助理2.0，宛如駕駛的個人助理隨侍在側。此外，為能讓駕駛更專注於前方路況並享受恣意駕馭旅途，BMW甚至在430i M Sport導入可將豐富資訊投影至視線前方的車況抬頭顯示器，如車速、碰撞警示、速限、導航資訊等均能完美呈現；讓駕駛能夠精準掌握路況與車輛狀態，搭配功能強大完備的BMW Personal CoPilot智慧駕駛輔助科技，早先一步預先防護，塑造更安全的完美旅途。
不僅延續家族的前衛高調，Gran Coupé更具備愜意舒適的五人乘坐豪華座艙，舉手觸及盡是M多功能真皮方向盤含換檔撥片、鋁質格紋飾板、Sensatec透氣皮質的雙前座跑車座椅含電動調整與駕駛座記憶功能；430i M Sport更追加電動玻璃天窗、Sensatec皮質細緻包覆儀錶檯與具備16具揚聲器且最大總輸出達464瓦的harmon/kardon高傳真音響系統，提供座艙乘員極致的感官享受；此外，透過40/20/40分離可傾倒後座椅背，Gran Coupé最多能帶來高達1,290公升的充沛置物空間，結合具備寬闊行李廂開口的掀背式尾門設計，可依不同需求彈性運用、更能完美滿足長途旅行的需求。
在品味細膩豪華的身影之下，隱含著對於駕馭的渴望，結合完美50:50車身配重、可對滿足多種駕駛路況的全新懸吊系統減震筒設計、引擎室及後軸增添的剛性強化拉桿結構。兩款車型皆搭載2.0升BMW TwinPower Turbo直列四缸汽油引擎及Steptronic運動化8速手自排變速箱，具備雙渦流單渦輪增壓技術、高精準燃油缸內直噴、VALVETRONIC汽門揚程可變和Double-VANOS雙可變汽門正時等技術，420i M Sport具備184匹最大馬力與300牛頓米的最大扭力，0 到100 km/h僅需7.9秒；430i M Sport則擁有245匹最大馬力與400牛頓米的最大扭力，0 到100 km/h僅需6.2秒即可完成。
420i M Sport及430i M Sport全面標配M Sport套件及緞面鋁質窗框，包含M款空力套件及M字樣車側銘牌，而420i M Sport採用18吋M空氣力學輪圈，430i M Sport更升級19吋M輪圈，結合閃耀動感藍色光芒的M煞車套件與M擾流尾翼，大幅強化4系列Gran Coupé四門跑車跑格視覺，完美彰顯專屬BMW四門運動跑車的嶄新美學理念，讓乘坐的舒適性與BMW一貫的操駕樂趣，宛如一曲合鳴協奏。