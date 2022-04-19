BMW聯名當代普普藝術大師｜「THE 8 X JEFF KOONS」限量特仕車橫空出世！

BMW 總代理汎德於本屆台北當代藝術博覽會中展出 2022 年 BMW 與當代藝術家中最具指標性的人物 Jeff Koons 合作，打造出絕無僅有的「THE 8 X JEFF KOONS」，向眾人展現專屬於 BMW 前衛風格的創新設計理念，邀請各位愛好藝術的車迷朋友一同共襄盛舉。

BMW 深信，完美的藝術品源自於藝術家突破性的創意，正如同 BMW 不斷尋求新挑戰而茁壯成長。與台北當代自 2019 年首屆合作至今，更展現 BMW 總代理汎德對於表演藝術與文化創意產業的支持及重視。2022 年 BMW 再度攜手當今最重要且最具知名度的當代藝術大師 Jeff Koons 一同挑戰藝術品的創作極限，融合跑車充滿力量與速度的活力以及流行藝術的靈魂，激盪出全新火花！THE 8 Gran Coupé 四門旗艦跑車優美的流線車身線條以及極致工藝美學，經 Jeff Koons 之手加入了大膽前衛的普普藝術風格，鮮明跳動的色彩與狂放複雜的幾何圖型，顛覆眾人的想像，彰顯 BMW 匠心獨運的造車工藝以及對美學的堅持。全球限量僅 99 台的「THE 8 X JEFF KOONS」特仕車已在洛杉磯弗里茲（Frieze）藝術節上首次向全球觀眾展示，其中限量第 99 台的「THE 8 X JEFF KOONS」更於 4 月 6 日在紐約佳士得進行慈善拍賣，最後以 US$ 47.5 萬成交（約台幣 1,370 萬），所有收益將捐給國際失蹤與受虐兒童中心（ICMEC，International Centre for Missing & Exploited Children），成功得標的買家將可獲得 Jeff Koons 本人親自導覽，前往他在曼哈頓的工作室參觀。有鑑於 BMW 對於台灣市場的重視並在總代理汎德的極力爭取下，「THE 8 X JEFF KOONS」將於 5 月 20 日至 22 日舉辦的「2022 年台北當代藝術博覽會」中搶先亞洲地區首度公開展出，邀請愛好藝術的車迷朋友前往一睹夢幻逸品「THE 8 X JEFF KOONS」限量特仕車的前衛迷人風采。

「THE 8 X JEFF KOONS」當代潮流魅力席捲而來

有「當代藝術大師」稱號的 Jeff Koons，絕對是當代普普藝術的探索者、潮流文化的領航員，他劃破了平淡生活與藝術之間的界線，日常所見的物品、可愛的卡通形象都能夠以不可思議的尺寸放大並創新，顛覆大眾對美和藝術的所有定義，在世界各地蔚為風潮。Jeff Koons 最著名的大型不鏽鋼氣球動物、翻玩復古廣告海報和麥克傑克森的陶瓷雕刻等作品都震撼世人，大膽結合藝術以及生活，對於一直致力於創造藝術車的 BMW 而言，彷彿為車款注入了新世代潮流基因。

Jeff Koons 表示: 「我所創造的 BMW 8 系列絕對是我的夢想車！這對我來說非常特別，因為從很久以前我就想創造一輛既動感又華麗的特別版本 BMW 車款，也期待這輛車是普普藝術的另一種展現方式。這輛車的創作理念很簡單，是將汽車動力的設計元素以誇張的線條呈現，從引擎蓋折線延伸至行李箱的線條逐漸放大，營造出一種向前推動的感覺。我也特別喜歡這輛車會成為全球販售車款的想法，希望眾人會像我一樣享受這輛 BMW 8 系列 Gran Coupé 四門跑車，令人迫不及待的想駕駛，乘坐並擁有它。以藝術結合駕馭樂趣，不論駕駛者而或乘客，進入車內都能愉悅自在，這就是我希望我所設計的車款對於世人的影響。」

普普藝術的時尚哲學，融合 BMW 極致造車工藝

「THE 8 X JEFF KOONS」外觀由藍色、黃色、銀色等 11 種高飽和度色彩所交織而成，色彩與極富視覺張力的「POP！」爆炸圖案呈現潮流風格魅力，車身精緻複雜的幾何線條設計充滿活力與熱情，Jeff Koons 解釋每一側由纖細至開闊的線條象徵著「THE 8 X JEFF KOONS」的力量和速度，車尾爆炸性的高彩度線條也是向自己於 2010 年所創造的 BMW Art Car 致敬。座艙空間耳目一新的俏皮風格一覽無疑，座椅由強烈的紅色和明亮的藍色形成鮮明對比，使人聯想到漫畫世界中超級英雄的顏色以及 BMW M 品牌的代表色，其他內飾設計由 BMW 一貫的高端材質和精美皮革所組成，而杯架飾板上的簽名 Jeff Koons 特別選擇了 BMW 標誌性的巴伐利亞藍，將經典與潮流完美融合於 BMW M850i Gran Coupé 中，同時每輛車均附有 Jeff Koons 簽名證書與限量車的專屬車輛編號。

「THE 8 X JEFF KOONS」的精緻外觀來自 BMW 集團的頂尖製車工藝，在外部油漆塗層上花費了超過 300 小時的時間，更經常需要使用放大鏡手工繪製複雜的彩色圖騰，車輛漆面和飾面生產的負責人 Hermann Knott 說道：「最大的挑戰是從一開始要理解和捕捉藝術家的精神，並使用技術以及手工藝精確完成需求，但對於我們而言也是一個非常特別的體驗，我認為這些限量車是真正的藝術。」而此次選擇 BMW 8 系列是因最初的 BMW 850i 為 8 系列在 1990 年推出的第一款車型，並為先進駕駛技術創造全新的視角，不論是優雅外型或跑車性能都吸引了許多熱愛車的鑑賞家購買，Jeff Koons 也延續了創新的精神創造出獨一無二的限量車款。

「THE 8 X JEFF KOONS」展出資訊：

– 活動時間：2022 年 5 月 20 日（五）至 5 月 22 日（日)）11：00 AM – 6：30 PM

– 活動地點：台北世貿中心一館（台北市信義路五段五號）

– 更多展演訊息與贈票活動將於4/26公布於BMW 總代理汎德粉絲專頁：https://mybmw.tw/facebook_JK