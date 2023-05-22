BMW X 臺北當代藝術博覽會｜永續與藝術的未來對話 FUTURE of IDEAS

當永續成為新世代生活的標竿，作為風潮引領者之一的BMW，近期在臺北當代藝術博覽會上帶來BMW i7全新首創豪華純電旗艦，與各領域的領導者們共同提出最具代表性的未來設計風格。

Words: Ken Huang Image: BMW台灣總代理汎德

BMW各車系都推出了優異的純電車款，而近期在臺北當代藝術博覽會上，全新首創BMW i7豪華純電旗艦更現身其中，並邀請同樣擁有永續生活理念的鳳嬌催化室、好事交易所一同參與藝術講座，分享永續、再生原料及藝術創作的各種可能性。BMW致力於永續未來的方向始終不變，以頂尖造車工藝，打造純電設計車款，體現下個世代的設計美學與藝術精神。

純電奢華的未來車款

隨科技演進，純電動力成為顯學，在此浪潮下，BMW旗下各車系早已推出純電車款，而現身臺北當代藝術博覽會的BMW i7，則是最能體現當代設計美學，優異駕駛體驗及奢華質感的代表性車款。

佩戴上美學與科技的桂冠，BMW i7作為旗艦車款的代表，以游刃有餘的優雅姿態現身。比如，以SWROVSKI水晶打造的頭燈，閃耀著高貴與動感；雙腎型飾光水箱護罩，感性內斂。隨車側一路延伸，以精煉線條展現珍寶般閃耀的鍍鉻元件，演繹旗艦車款獨有的霸氣姿態。俐落的3D立體LED尾燈、標誌性的BMW i藍色飾條，以幾何圖形展現對純電豪華車款的風格想像與移動願景。

導入數位藝術的「完美入座」體驗

以「完美入座」作為體驗願景，BMW i7的動態迎賓模式在上車前即提供強烈的豪華儀式感受。宛如頭等艙般，同時在視覺上與聽覺上提供駕駛與乘客富有未來科技美學的沈浸感受。

比如，以嶄新科技呈現對未來觀賞藝術的新想像，活化了BMW 7系列車款的My Modes個性化模組所提供的視覺、聽覺和數位操作體驗，在燈光氛圍、音色旋律間，融入藝術創作。像是導入了多媒體藝術家曹斐的數位藝術作品：「量子花園」（Quantum Garden），作為顯示模組的選項，以水晶切割的多功能按鍵，以內斂光芒折射出高級質感；懸浮式曲面螢幕與BMW iDrive 8.0介面整合座艙照明，同時大器呈現各種直覺化的操駕資訊。

不僅駕駛，後座的奢華的總裁真皮座椅上，以專屬5.5吋觸控面板，操作31.3吋的BMW懸浮式劇院螢幕、空調與座椅，同時享受Bowers & Wilins沈浸式4D頂級音響系統提供的迷人音效體驗。可以說BMW 7系列旗艦車款，在提供頂級駕乘體驗同時，更是讓藝術、科技走入生活的最佳解答。

層峰奢華與未來願景

全方位的豪華體驗不只實踐在旗艦車款，BMW Luxury Class更提供層峰人士最全面的頂級服務，以「BMW層峰薈」之名，實踐奢華美感走入生活的新高度。比如更在臺北當代藝術博覽會期間提供專屬貴賓休息空間與層峰薈車主專屬藝術導覽行程，在感受藝術之美的同時，更能品飲世界沖煮大賽冠軍王策與VWI by CHADWANG所提供的香醇咖啡。

參與藝術展會之外，還提供諸多高度的品味生活需求，如古典音樂會、造訪美食界奧斯卡評選為世界第一的餐廳、奧運熱門賽事座席，甚至是私人飛機、私廚到府服務等，這些層峰體驗，都透過全年專人秘書，由全球24個禮賓中心，1800位以上禮賓專員，24小時全年無休提供服務。如隨侍在側的管家，讓奢華完美體現於日常。

本次BMW在臺北當代藝術博覽會上，則是與台灣紙業代表性品牌：鳳嬌催化室與「公民森林行動企劃」推動者好事交易所多方對話，談科技、傳統媒材與永續未來的諸多可能性。鳳嬌催化室長期投入藝文領域，與勤美學森大共同設計紙造空間，又重新應用累積30年歲月的老紙纖維，打造出服裝、紙器等新可能。無獨有偶，好事交易所回歸造林，與林務局局合作，以區塊鏈技術，規劃透明的募資訂閱流程，邀請公民們為台灣再度種下「公民森林」，永續經營我們的島。

BMW在本屆台北當代藝術博覽會，透過頂級禮賓服務與深刻的論壇活動，像與會的貴賓深刻傳達：「無論是藝術、科技、奢華體驗或人道關懷，或許，未來的生活體驗不在他方，就在每一個實踐者如你我的選擇手中。」