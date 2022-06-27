Drive With The Winds | 經典氣韻 X 前衛剽悍

By Jasmine Ko
27 Jun 2022
Drive With The Winds | 經典氣韻 X 前衛剽悍
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Drive With The Winds | 經典氣韻 X 前衛剽悍

匠心獨具、歷時淬鍊，全新BMW 8系列Gran Coupé豪華大器，將力量感與紳士般的優雅脫俗風格完美匯聚，延續1990年第一代BMW 8系列優美線條，展現頂級與極致造車工藝堅持同時，更融入了BMW M8 GTE的熱血賽車靈魂，以嶄新飾光雙腎型水箱護罩搭配新式樣M輪圈，演繹8系列Gran Coupé無比磅礡氣勢，散發強烈跑格氛圍。

全新BMW 8系列Gran Coupé擁有精心雕琢的大器質感座艙，更將前衛科技與豪華格局完美融會，以12.3吋虛擬數位儀錶搭配全新導入的12.3吋中控觸控螢幕所構成的全數位虛擬座艙，經典的BMW駕駛者導向設計，加入BMW iDrive 7.0使用者介面、車況抬頭顯示器、手機無線充電裝置、手勢控制功能、360度環景輔助攝影、車門自動緊閉系統、智慧型螢幕鑰匙與BMW Personal CoPilot智慧駕駛輔助科技，使人車互動進階未來，將座艙質感推升至全新境界。

BMW總代理汎德於23日正式發表全新8系列Gran Coupé四門旗艦轎跑，並導入BMW 840i Gran Coupé M Sport與BMW M850i xDrive Gran Coupé，建議售價為新台幣529與729萬元起，展現動人心魄的極致美學。搭配BMW M 50週年紀念廠徽，將M的熱血氛圍透過頂級工藝與專屬設計細膩詮釋，結合專屬橫柵造型的前進氣壩設計，讓車頭線條更顯開闊霸氣，展演前衛登頂的無比氣勢。

座艙全面採用BMW Individual Merino頂級真皮材質，結合舒適型雙前座跑車座椅含記憶功能、M多功能真皮方向盤含換檔撥片、Walknappa真皮儀錶檯包覆、頂級水晶中控套件、豪華型四區恆溫空調、全景式電動玻璃天窗、電動後擋窗簾及電動後側窗簾，結合全面列為標配的頂級Bowers & Wilkins鑽石級高傳真音響系統，透過16具揚聲器與高達1,400瓦的總輸出，將全新BMW 8系列Gran Coupé打造成猶如國家級音樂廳般的座艙體驗；M850i xDrive Gran Coupé則奠基於豪華之上，從入座手握的M多功能真皮方向盤搭配專屬縫線含換檔撥片、M縫線安全帶、座艙深色鋁質飾板與BMW Individual Alcantara麂皮黑色車內頂篷，營造出專屬且更為濃烈的熱血座艙氛圍。

全新BMW 8系列Gran Coupé達到5米的車身長度搭配長車頭、短前懸的完美比例，展現了BMW對於美型與品味的堅持，車頭處全新設計的雙肋直柵式BMW飾光水箱護罩不僅為8系列Gran Coupé型塑了跑格身影，M850i xDrive Gran Coupé燻黑造型內嵌湛藍風采的智慧雷射頭燈，含Glare-free光型變化功能。

經典8系列的俐落身型透過優雅而前衛的線條潤飾，以獨特的四門轎跑身影揉合BMW家族設計語彙，為引頸期盼的眾人獻上全新BMW 8系列Gran Coupé，使BMW Luxury Class豪華層峰之境更添璀璨優雅。而全新的12.3吋中控觸控螢幕與極致細膩Bowers & Wilkins鑽石級高傳真音響系統，更展現全新8系列Gran Coupé引領未來的前瞻設計與創新科技，結合承襲賽車血統的BMW TwinPower Turbo高效動力科技引擎，賦予四門轎跑嶄新定義。

順著後掠上揚的車側線條，更可看出隱現於車身及後葉子板肌肉感線條，以流線身影搭配M850i xDrive Gran Coupé黑色高光澤窗框、黑色高光澤外觀套件、M雙肋型後視鏡、全新20吋M雙輻式輪圈與黑色M煞車套件，將M的熱血氛圍透過頂尖工藝細膩詮釋，而車尾處美型搶眼的3D立體LED尾燈、上揚的擾流尾翼設計與整合矩形雙出尾管的後下擾流造型，更是為BMW 8系列Gran Coupé所延續的賽車熱血基因下了絕佳註解。

承襲經典BMW 8系列與BMW M8 GTE的熱血跑格靈魂，全新BMW 8系列Gran Coupé不僅擁有俐落跑車身影，更運用大量CFRP碳纖維與鋁、鎂合金等複合材質，打造出8系列Gran Coupé兼具輕量化優勢與車身剛性的車體結構，結合M跑車化電子懸吊系統、M運動化差速器、M煞車套件與M850i xDrive Gran Coupé專屬的整合式主動轉向系統，創造出對手難以匹敵之極致駕馭體驗。

在全新BMW 8系列Gran Coupé充滿俐落肌肉感線條的車頭引擎蓋線條之下，BMW為840i Gran Coupé M Sport搭載3.0升TwinPower Turbo直列六缸引擎，擁有333匹最大馬力和500牛頓米的最大扭力之輸出，搭配Steptronic運動化八速手自排變速箱，採用後輪驅動設定之下，0-100km/h加速僅需5.4秒就能完成；具備更強烈賽車靈魂的M850i xDrive Gran Coupé則搭載4.4升TwinPower Turbo V型8缸引擎，擁有530匹最大馬力及1,800rpm時即可湧現的750牛頓米最大扭力輸出，結合Steptronic運動化八速手自排變速箱與xDrive智慧型可變四輪傳動系統，完整傳遞強大動力至每吋柏油路面，造就出3.9秒的精湛零百加速成績，無懈可擊的性能實力令人血脈賁張！

BMW Gran Coupé M Sport xDrive Gran Coupé 四門旗艦轎跑 汎德總代理

Jasmine Ko
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