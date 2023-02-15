PORSCHE 911 GT3 WITH TOURING PACKAGE｜奔騰境界

駕著 911 GT3 with Touring Package，你會經歷興奮、翻騰、沉靜⋯⋯過程中，有種神奇力量指引著意識，秉持著儀式感完成起承轉合。

Words：Seven Lo Image：Porsche

Carrera 是 Porsche 的極致榮耀

911 Carrera RS 2.7 是首度命名為 Carrera 的 911。Porsche 最初只打算生產 500 部 911 Carrera RS 2.7，1972 年 10 月 5 日亮相，同年 11 月底全部售罄。

當時規模甚小的 Porsche 欣喜若狂，立刻追加生產，至 1973 年 7 月銷量已達 1580 部。當達成第 1000 部之後，911 Carrera RS 2.7 可以同時符合 Group 3 與 Group 4 兩種組別規範。更透過選裝 M471 套件生產 200 部輕量化 Sport 版、55 部賽車版、17 台基礎車型，以及 1,308 部搭載 M472 套件的 Touring 版。

這就是 Touring 的由來，對了，Porsche 911 的 Touring 不是 Turbo 渦輪，而是 Touring Package。這項發源自 1973 年的延伸車款，到了 2017 年成為 Porsche 文藝復興的主題，991 GT3 開始出現 Touring Package 選項，至於眼前的 992 世代的 911 GT3 with Touring Package 或許不是最昂貴的 911，卻最讓人津津樂道。

沒有大尾翼 此時有聲勝無聲

911 GT3 with Touring Package 最顯著的外觀特色就是沒有大型尾翼，取而代之的是電動升降尾翼尺碼小型許多，說是低調，倒不如說這也是為了追求實用。空氣力學是一門複雜的科學，增加下壓力是奉為圭臬的至高原則，然而，下壓力並非越大越好，而是要視場合而定，強調高速過彎的賽道需要極大的下壓力，所以 GT3 RS 車尾裝上巨如巴黎鐵塔或倫敦眼的特大尾翼。

但是在追求高速巡航的高速公路上，過多的下壓力反而吞噬高速表現，所以 911 GT3 Touring Package 模樣清湯掛麵，當然，我們也懷疑 Porsche 就是刻意要造出一部不易引人注視的低調跑車。

內裝方面一樣樸實無華，舉凡方向盤、排檔桿、中控台、中央扶手、車門飾板與把手皆採黑色真皮包覆，皮革內飾織上車縫線、座椅中央飾板、車內頂篷皆為黑色。座椅頭枕施以保時捷盾型徽飾印記，車門檻、儀錶飾板、中央飾板則為黑色髮絲紋鋁合金。

配備一樣秉持精簡至上原則，LED 頭燈，PDLS 保時捷動態照明系統或 PDLS Plus 保時捷動態照明升級系統、動態輔助系統、保時捷陶瓷複合煞車系統、前軸抬升系統，還有跑車計時套件與 Bose 音響系統等等跑車裝備⋯⋯你也可以選配滅火器，這是希望永遠派不上用場的安全裝配。

9000 轉手排跑車是截然不同的領域

鑲嵌於後方水箱護罩的 GT3 touring 專屬徽飾，坐落下方的正是舉世聞名的高轉速自然進氣水平對臥六缸引擎。沒有渦輪增壓助長，這具引擎憑著 4.0 升排氣量就可輸出 510PS（375 kW）最大馬力、47.95kg.m 最大扭力，完成 0 到 100km/h 加速 3.2 秒、極速 320km/h。相較於 911 GT3，911 GT3 Touring Package 靜止加速至百時間縮短 0.2 秒、極速多出 2km/h，雖然我們很難在一般環境中比較如此細小的數據差別，但不能否認差之毫釐的高速就是 Touring Package 擅長領域。

方才說到，這或許不是你車庫裡最昂貴的跑車，卻最讓人津津樂道，有個重大原因叫做手排變速箱。Porsche PDK 雙離合器快如電光石火是無人不知無人不曉的，需要左腳踩放離合器、右手排檔的手排變速箱為何更迷人？

簡單來說，這是情懷；認真來說，這是哲學。一如需要手動校時的機械錶，精準度絕對不如電子錶石英錶（還有手機），手動時間的過程卻讓人著迷。操作這具 GT 六速手排變速箱也是同樣的道理。過程中，你或許不小心起步熄火、升降檔不順，但沒關係，人類生來一對手一雙腳，在這個時候就是要齊心協力完成 Team Work。

付出往往獲得更快樂

快樂有許多層次，完成任務往往比擁有豪奢更怡然自得，像是妥善駕馭手排 911 GT3 with Touring Package 這件事。對了，如果不熟練跟趾動作或想要更集中精神，車內有套自動補油功能，隨著跑車式排氣管蹦出爽朗拉轉聲浪，心曠神怡也。

每次參加 Porsche 海外試駕，一有機會就問 Porsche 工程師設計師，問他們這些保時捷專家心中最愛的 Porsche 是哪款？聽來的答案一定有 GT3，沒有例外。因為 GT3 是唯一可以讓人在真實生活中享用賽車科技的 911。

9000 轉自然進氣引擎樂章、手腳並用操作手排變速箱、精準無礙的轉向、紮實硬朗的懸吊，駕駛 911 GT3 with Touring Package 像是訓練，更是身體力行之樂事。當你想要為自己買一部跑車，你要做的不是比較配備、價錢，而是問問自己，想方設法與身體對話，此時，有部需要踩離合器的 911 等候你的大駕光臨。