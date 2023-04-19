RIDE WITH MCLAREN GT｜下一秒 就是豪情壯遊

如何打造中置後驅 GT 跑車？行李要放哪？而且還是兩人份⋯⋯McLaren 是這樣解題的。

Words：Seven Lo Image：McLaren Car：Yun San Motors

為什麼旅行總是讓令人嚮往不已？這或許是與生俱來的基因，時間拉回至冰河時期，面對惡劣環境，人類必須不斷移動才能找到適合居住、食物充足的地方，於是，旅行就成為生存要素。

這份訊息代碼，就這樣深深印記在我們的基因裡，渡過了農業時代、工業革命、網路數位⋯⋯旅行的念頭從來沒有異動過。

GT 壯遊 源自英國貴族世界

邁入近代，人們發明汽車，於是出現了 GT 一詞。此為義大利文 Gran Turismo 或是英文 Grand Tour 縮寫，這個意旨偉大壯遊的觀念其實源自 17 世紀英國貴族圈，他們認為，高高在上、束之高閣的教育方式無法養成治理領地、管理權力與財富的能力。於是，貴族子弟們透過旅遊瀏覽各地歷史文化、風土民情、學習語言禮儀，進而培養出豐厚紮實的經驗與人格。

在汽車領域，GT 更是豪華品牌的核心思維，英國超跑 McLaren 如何詮釋 GT 精神？答案就在 McLaren GT 身上。

誰能掌握數據，誰就能掌握一切。McLaren 針對 Gran Touring 進行調查，發現最常 GT 壯旅的人數是兩位，而非呼朋引伴一車多載。因為 GT 壯遊是自我實現，更是與另一半的私密旅程。

於是，McLaren Automotive 著手開發全新車系，在 Ultimate、Super、Sports 之後提出第四款市售車系 GT，從研發至發表時間超過 3 年。我不敢說這是曠日廢時，但對於一家擁有深厚 F1 賽車事業、少量製造純種跑車的高性能品牌而言，GT 無疑是全新品種與全新挑戰。

就現實層面，McLaren 不像 Lamborghini 享有大集團資源，可以運用資源造出 Urus；不像 Ferrari 擁有前置引擎與四驅技術，可以好整以暇端出 Purosangue。英國人可以做的不多，想要做的也就是堅持中置後驅。

我們見識過前置後驅、前置四驅的 GT 跑車，唯獨中置後驅的 GT 相當稀有。為什麼稀有？很簡單，因為行李空間極其受限，無法乘載大量行李，只能擺入登機箱，我相信你會打消長途旅遊的念頭。再來是舒適，製造性能或許不困難，性能與舒適兼容並蓄可就難如蜀道行。

這裡是英國風 也是北歐風

掀開蝶翼式車門，駕艙景象簡單得有些出乎意料。相較於義大利超跑，McLaren 車室設計顯得乾淨清爽，再相較於 McLaren 跑車，GT 更形簡約。三輻式方向盤沒有功能切換按鈕，音響、空調、行車資訊均集中於 12.3 吋高解析觸控螢幕，H 操控、P 動力、Activec 恢復旋鈕就在螢幕下方。McLaren 向來認為專注是駕駛者的第一要務，因此盡量減少按鍵數量，並且淨化方向盤，讓雙手隨時保持在三點鐘與九點鐘位置。

宛如融合北歐風格的英國建築，GT 給人簡單雅致的好感受，鋁合金切消元件搭配鋼琴烤漆，更能還能選配 Nappa、Alcantara 類麂皮與頂級 Bridge of Weir 等多種皮革款式。我很喜歡這張座椅，紮實的背部與腿部支撐性，開上一整天也不累，如果選配電動加熱功能，直奔合歡山武嶺肯定受用無窮。

接著是舉足輕重的行李廂設計。透過引擎下移，GT 後方車室形成一個 420 公升的置物空間，可以放入一套高爾夫球具或是長度 185cm 的滑雪板。再加上前方容積 150 公升的行李空間，前後加總為 570 公升。以上數據遠優於中置後驅跑車，中型 SUV 在尚未傾倒後座椅背時後廂容積也不過大約 500 公升。

GT 的行李容積足敷使用，只是要注意，出門前要做好規劃，將行李分成前後配置。

此時，你應該會質疑後方行李會不會直接吸收引擎高熱？為此，McLaren 工程師特地層採用美國太空總署研發的 SuperFabric 材質，止滑耐用容易清潔。再來是特別設計的導流孔能引入外部空氣，以免引擎高熱烤熟行李。在台灣市場，McLaren 提供 Sport 標準運動套件與 Touring 標準旅行套件兩種選擇，熱血或舒適？悉聽尊便。

620 匹馬力從容對應一切

我們從不質疑 McLaren 的動力，GT 亦不例外。這具代號 M840TE 的 4.0 升 V8 雙渦輪增壓汽油引擎最大馬力為 620 匹、最大扭力 64.2kg.m，匹配 7 速 SSG 雙離合器自手排變速箱，3.2 秒破百、0 到 200km/h 9 秒、極速 326km/h，如此動力足以對應任何旅行。

試車時，不難發現 GT 特別著重低中速扭力，排氣聲浪低沉渾厚不吵雜。懸吊與轉向調校也多出幾分柔度，前／後獨立雙 A 臂懸吊阻尼較柔軟，內建主動阻尼控制系統能在 2 毫秒內做出即時回饋。駕駛模式分為C（Comfort）舒適、S（Sport）運 動 與 T（Track）賽道三種，個人偏好 C 舒適，因為這是名符其實的舒適，而且這份舒適並不會減弱超跑應有的勁道。可以一路維持 C 模式不厭倦的 GT 跑車，McLaren 果然有一套！

最後想聊的是為什麼 McLaren 堅持不造 SUV？就現況而言，McLaren 量產跑車的資源、規模、歷史皆不若 Ferrari、 Lamborghini、Porsche，市售作品清一色為中置後驅，而且全數搭載單體碳纖維底盤，生產數量難以提升。

我們相信，許多人期待 McLaren 能夠推出 SUV。也明白，希望 McLaren 堅持不涉獵休旅的信念漸漸退出主流。

今天試駕 GT，心裡明白一事。即使是壯遊，McLaren一樣要保持 McLaren style，McLaren 沒打算蕭規曹隨，同樣是中置後驅、單體碳纖維就讓我們優雅完成旅程。對了，GT 有個抬升鍵，按下，底盤距地高度就從 110mm 變成 130mm，駕著 McLaren 露營去？誰說不可能！