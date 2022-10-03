THE GRACE |《恩典之詩》莊道明個展

在藝術家莊道明的繪畫中，那些宛如有生命的形象，花朵、蕨類植物、翼生物，火焰，對他來說，它們側寫了他所渴望的豐盛和對愛的體悟，輕盈的生活，以及在預備好的恩典中，能夠盡情選擇的自在。

展期間，每個前來參觀的朋友，都能隨意的用手撕下畫面上的紙膠帶，並且按照自己的喜好，將紙膠帶貼在畫布旁邊的牆上。當展期結束、或者紙膠被撕完，甚至作品在展期間被收購，只要滿足上述任一條件，撕的作品與貼的作品，此時整個撕繪畫的藝術行為就會進入停止、完成的創作狀態。

《恩典之詩》莊道明個展

THE GRACE | DAO MING CHUANG SOLO EXHIBITION

藝術家 | Artist 莊道明 Dao Ming Chuang

展出日期 | Time to Exhibit 2022.10.7（FRI）-12.7（WED）