THE SPEED METAL｜高處未必不勝寒

超跑級別休旅車 Lamborghini Urus Performante 正式在台亮相，而你可能不知道的是這不是 Lamborghini 第一次的跨界造車，早在半世紀前便有製造越野車的經驗。跨界越野與休旅，老早就在 Lamborghini 的血液裡，請看 PRESTIGE 分析報導。

Words:Seven Lo Image:Lamborghini Taiwan

站在世界巔峰，你不會感到孤單。當 Lionel Messi 高舉大力神盃，這張照片成為全球按讚人數第一的 Instagram 貼圖，我們心中明白，追求極致是人類共同興志，無論類比還是數位時代，這份記載體內的基因未曾改變過。

在汽車領域，追求巔峰的大力神盃以不同形勢存在著。最具代表性有 F1 一級方程式賽車、Le Mans 24 小時耐久賽、WRC 拉力錦標等賽事。至於單一紀錄，不用說，肯定是 Nurburgring Nordschleife 北環賽道與 Pikes Peak 單圈成績。實不相瞞，Urus Performante 身存這兩大紀錄。

關於 Urus 的蠻牛精神

Lamborghini 最初是農機製造商，為何打造超跑？來自一場爭執。1963 年，Ferrucoio Lamborghini 駕著他的 Ferrari 回廠維修時恰好遇上 Enzo Ferrari，本來應該車迷與車狂間的相談甚歡，萬萬料不到這兩位義大利男大吵了起來，氣急敗壞的 Ferrucoio Lamborghini 回家後立誓擊敗 Ferrari，招兵買馬造出 Lamborghini 跑車 350GT 之後推出 Miura、Countach、Diablo、Murcielago⋯⋯都是車壇經典。

擊敗 Ferrari 是 Lamborghini 初衷，然而，Lamborghini 並沒有跟隨 Ferrari成立 F1 車隊，而是把重點放在打造超跑。雖說打造超跑這些事 Ferrari 做了，而且做得特好。但是 Lamborghini 造出自己的風格，而且造出Ferrari 從未嘗試的越野車 LM002。這次創舉更為後世 Urus 開創契機。

SUV 是 21 世紀最繁昌旺盛的造車風氣，事實上,Lamborghini 早在將近半世紀前做了極度大膽的跨界嘗試。為了競標美軍採購，Lamborghini 在 1977 年開發一款多功能越野車 Cheetah 原型車，1986 年推出量產車型 LM002。此車搭載 Countach 的 5.2 升 V12 引擎，能釋放450hp 最大馬力與 51.0kg.m 最大扭力，極速 210km/h。輪胎更請來 Pirelli特地開發功夫龍材質 Scorpion 越野胎,擁有防爆功能,儼然是太空總署科技融合好萊塢編劇的大膽創作。

LM002 是一款越野車而不是休旅車,所以我們不能說 Urus 是LM002後繼,但兩者關係血濃於水、精神一脈相承。

Urus 是 Lamborghini旗下首款 SUV

也是全世界第一款超跑休旅，想想物理老師教的力學原理，又高又大的 SUV 可以比肩超跑嗎？我是從心裡質疑的，直到親自試駕過，三觀徹底改變。

這頭休旅蠻牛體型健壯結實，渾身上下沒有一絲贅肉。駕艙裡滿滿電控按鍵，不必幻想就彷彿是戰鬥飛行員。這具 4.0 升 V8 渦輪增壓引擎能繳出可怕的 650 匹馬力，但別擔心掌控不來，透過 ANIMA 選擇 Strada、Sport、Corsa，以及專屬 Neve 雪地模式，也可以選配 Terra 荒野與 Sabbia 沙地模式。如此豐富的模式就是要打造面面俱到無死角，油門、懸吊、變速箱都皆在運籌帷幄中。

眼前的 Urus Performante 更是 2022 年終大物!疫情剛解封，Urus Performante 旋即登陸，見到本尊，就知道原定想法需要調整，Lamborghini 又讓人驚呆了。

Urus Performante 是依照 Performate 概念打造的 Urus，車身降低 20mm、增寬 16mm、增長 25mm，車身輪廓與比例更接近超跑。源自航太動力學的輪廓線條氣勢非凡，整合 Air Curtain 氣簾的前保桿可將氣流導向前輪，藉以減低空氣阻力。全新設計的引擎蓋造型內建進氣設計，一來強化引擎冷卻，二來促進整體空力。再加上後方大型尾翼與下分流器，Urus Performante 下壓力足足增加 38%。

此外，高度運用碳纖複合材質也是值得大書特書，包含車前、後保桿下部、四輪輪弧、引擎蓋、後尾翼⋯⋯幾乎所有外部零件都在輕量化工程範疇內。

坐入車內，當時試駕 Huracan Performante 的戰鬥氛圍瞬間浮現。單色 Alcantara 麂皮搭配白色對比縫線，佐以專屬六邊形縫線設計，消光碳纖維細節呼應外部輕量化工程，如果想要更進一步精選，透過 Ad Personam 頂級客製化服務就能實施深度客製。

屬於超凡休旅的精湛紀錄

這 具 4.0 升 V8 雙渦輪動力提升至 666CV，車重減輕 47kg，馬力重量比是強大的 3.2 kg/CV。踩下油門，在Akrapovi 鈦合金排氣管聲浪助陣下，完成 0~100 km/hr 加速數據是漂亮且澎湃的 3.3 秒，極速 306km/h 是超跑等級，更重要的是 100~0km/hr 煞停距離只要 32.9 公尺。

除了制動，精心強化的底盤系統更解除許多後顧之憂，全新差速器設計優化扭矩分配，重新調校的駕駛模式更上層樓，Strada 適合一般街道，Sport就是運動狀態，Corsa 則是激進的賽道世界，狠狠踩下油門，Urus 就成了脫韁野牛。標準駕駛模式之外，Urus Performante 還新增 Rally 力越野模式，透過純新設計的懸吊、防傾桿以及鋼製彈簧懸吊，在高難度路面上助你大展身手。

前文提到巔峰與紀錄如下，Huracan Performante 在 2017 年創下Nurburgring Nordschleife 北環賽道最速單圈紀錄，當時以 6 分 52.01 秒擠下 Porsche 918 Spyder 成為最速量產車紀錄。屬於 Urus Performante 的紀錄是 Pikes Peak International Hill Climb 派克峰國際爬山賽，在這個總長約 19.99km、高度爬升 1,440m、156 彎道中，Urus Performante 僅用 10 分 32秒 064 完成，打破由 Bentley Bentayga維持 4 年的最速 SUV 紀錄。

與 Automobili Lamborghini 亞太區總監暢談

除了 Urus Performante，特地飛來台灣的 Automobili Lamborghini 亞太區總監 Francesco Scardaoni 更是重量級 VIP，他認為「Urus Performante 絕非等閒，它突破紀錄並提升級距標竿，重新定義高性能 Super SUV 的概念，無論何種道路皆可享有無以匹敵的駕馭體驗。」

趁著難得的機會，Francesco Scardaoni 特地與我們安排一段專訪，除了關於 Urus Performante 理念，更表示 2024 年將推出 Aventador 後繼車款，這將是 Lamborghini 首部 PHEV 插電式油電動力車型，同時在 2024 年達成全車系電動化的目標，預計在 2028 年推出首款電動車，除了是 2+2 座車款，其餘資訊⋯⋯敬請期待。

我們特別請問總裁心中最喜愛的 Lamborghini 是哪款（分成經典與近代）？這位義大利型男神情喜悅地說「6 歲時我擁有 Coutach 模型車，長大後親眼看見實車，當下的我神魂顛倒。近代最愛則是 Avantador，這是我進入 Lamborghini 後參與開發的旗艦超跑，那具 V12 引擎讓我念念不忘。」

最後要說的是，紀錄是用來打破的，數據是衡量價值的數字，心意才是無可替代的。Urus Performante 全球首發才短短三個月就進入台灣，來自義大利的支持，我們看見了。