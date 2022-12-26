THIS IS FORWARDISM ｜BMW 勇於創新，帶你顛覆想像，成就非凡！

勇於不斷追求創新、持續顛覆眾人想像，BMW 秉持著領導者思維擘畫未來，創造出對世界影響甚鉅且深具意義的里程碑，同時更以領拓當代之姿破除成規，開拓令眾人驚嘆的全新局面，不僅為車壇刻劃出頂尖旗艦典範、進化出歷代 BMW 7 系列，BMW 更恪守對於駕馭樂趣與豪華舒適的理念，匯聚前瞻觀見與時光淬鍊，以全新第七代 BMW 7 系列豪華旗艦，為世界賦予無限想像與可能，藉由精湛工藝與顛覆變革，引領車壇持續邁進。

「The Icon of Forwardism」 全新世代 BMW 7 系列集未來科技、藝術美學、卓越性能與突破框架的創新與顛覆展露於每一吋細節之中，為車壇型塑出下一個世代的頂尖與王者態勢，耀眼無比的 SWAROVSKI 水晶鑲嵌頭燈與 BMW 飾光水箱護罩，結合 BMW Individual 雙色外觀，營造出氣度恢弘的大器領袖形象；座艙內的懸浮式曲面螢幕、BMW 環繞光幕、車壇唯一 31.3 吋 BMW 懸浮式劇院螢幕結合後座豪華總裁座椅與 5.5 吋後座專屬觸控螢幕，更令眾人驚嘆無比，而除了創新與顛覆，BMW 則以非凡之舉，推出車壇絕無僅有的豪華純電旗艦 — BMW i7 以渾然天成之姿開創前所未見的豪華移動樣貌，令當代無人可及！延續挑戰與顛覆框架的理念，BMW總代理汎德今（21）日特別選於匯聚創意能量與多元創新的藝文樞紐 — 臺北表演藝術中心，結合當代藝術迎賓環廊與前瞻未來的沉浸式體驗舉辦「This is Forwardism 顛覆 不凡新境 – 全新世代 7 系列豪華旗艦發表」。全新世代 BMW 7 系列將導入 735i Luxury、740i Luxury、740i Excellence、i7 xDrive60 Luxury 與 i7 xDrive60 Excellence，無可比擬的超凡未來姿態，獨尊全新世代 BMW 7 系列永恆之境，以顛覆傲然登場。

悠然揭示登峰造極的高雅與豪華姿態，全新世代 BMW 7 系列以前衛美學為概念加諸超凡未來的卓越大器風範，描繪出兼具優雅線條與氣宇非凡的車身輪廓，以力量刻劃出 7 系列巔峰雄偉之姿，全新分離式頭燈設計結合 SWAROVSKI 水晶鑲嵌頭燈與光型變化智慧 LED 頭燈，更具備擁有心跳節奏般律動的「HEARTBEAT」方向燈設計，帶來絢爛無比的瑰麗光影變化同時，還能展現栩栩如生的靈慧樣貌，搭配全新的 BMW 飾光水箱護罩更顯現了全新世代 7 系列吸引眾人目光的強大存在。此外，BMW 更為全新世代 7 系列首度推出全新 BMW Individual 專屬雙色外觀，以車身肩線為分野提供最多八種搭配選擇，為新一代 BMW 7 系列帶來氣宇軒昂的層峰氣勢。

全新世代 BMW 7 系列擁有 5,391 mm的車長、1,950mm的車寬、飽滿俐落的車身肩線結合了承襲經典的 C 柱 Hofmeister Kink 倒勾轉折，展現壯闊且力量感十足的車身輪廓，而 740i Luxury 以上車型全面標配的電動後擋窗簾及電動後側窗簾與 Excellence 頂級車型具備的全車舒適隔音玻璃，大幅提升座艙的隱密與靜謐性，而後座專屬的三角窗特殊圖騰更展現全新世代 7 系列的細膩與尊榮；此外，全新的迎賓自動車門更猶如隨侍在側的貼身管家，除了能透過車內與車外的實體按鍵操作，還可以藉由 My BMW App、實體鑰匙、中控觸控螢幕、智慧語音助理或是煞車踏板來自動啟閉車門，讓乘客能以從容優雅之姿進出車室。

坐享頂尖層峰豪華 打造車壇獨步之冠

以顛覆眾人想像之名，刻劃頂級生活質感，全新世代 BMW 7 系列導入由 12.3 吋虛擬數位儀錶、14.9 吋中控觸控螢幕所構成的懸浮式曲面螢幕，結合 BMW iDrive 8.0 使用者介面與整合座艙照明及控制介面的 BMW 環繞光幕，不只讓全新世代7系列的座艙更顯前衛高雅，結合 SWAROVSKI 頂級水晶內裝套件（含 iDrive 控制旋鈕、車輛啟動鈕、音量控制鍵、全新排檔撥桿與座椅調整旋鈕）、BMW Individual Merino 真皮材質、雙前座舒適型電動座椅含記憶通風加熱功能與 Nappa 真皮多功能方向盤、更為座艙帶來精湛無比的質感呈現，將豪華以顛覆傳統的嶄新樣貌呈現在眾人面前。

BMW 將豪華宅邸概念完美移植至全新世代 7 系列的層峰旗艦座艙，塑造極致尊榮的後座體驗，以3,215 mm的長軸距帶來更為寬敞舒適的座艙空間，結合首創獨步車壇擁有高達 8K 畫質的 31.3 吋 BMW 懸浮式劇院螢幕與最多可選配至 36 具揚聲器的 Bowers & Wilkins 沉浸式 4D 頂級音響系統，不僅可直接觸控劇院螢幕觀賞眾多線上影音串流平台，以更直覺且自然的方式輕鬆操作劇院螢幕、空調系統與車室燈光等等，還可一鍵開啟全新的劇院模式，將後座打造成擁有絕佳視聽饗宴的頂級私人豪華劇院。同時，全新世代 7 系列更導入了後座豪華總裁座椅，擁有一體式腿托設計、按摩功能、通風加熱與最高可達 42.5度的後座椅背角度調整，搭配水晶切割設計的後座豪華中央扶手、豪華型四區恆溫空調以及可藉由動態燈光效果營造座艙動人氛圍的 Sky Lounge 全景式玻璃車頂，恍如置身頭等座艙般的舒適愜意，展現大方且細膩的氛圍，讓每一次的移動過程都宛如漫步雲端間的享受，更貼近層峰消費者需求。

高瞻遠矚未來接軌 安全實力登峰造極

在擘劃豪華與頂尖質感的同時，BMW 更以淬鍊多時的巨擘實力，灌注品牌頂尖科技配備於全新世代 BMW 7 系列，不僅具備 360 度環景輔助攝影、AR 擴增實境導航、遠端車輛啟動、智慧語音助理 2.0、BMW 手機數位鑰匙 2.0、無線智慧型手機整合系統與前後座手機無線充電裝置，讓用車生活更顯直覺與未來接軌，最高規格的新世代 BMW Personal CoPilot 智慧駕駛輔助科技結合全面進化的自動倒車輔助系統、全新記憶路徑停車輔助系統與自動變換車道功能，更讓全新世代 7 系列登峰造極。

全面進化的自動倒車輔助系統能夠主動記憶車輛在低速狀態下的行駛路徑，當車主駕車進入窄巷或無法前進時，透過系統便能讓車自動駛回原先起點，最高記憶範圍可達 200m；全新的記憶路徑停車輔助系統，則可記憶車輛曾經停放過的車位與停車時的路徑，最多可記憶 10 組路徑，只要駕駛執行先前曾經記憶的路徑，系統就能執行自動停車並可偵測與微幅閃避障礙物，讓停車更顯輕鬆便利；全新的變換車道輔助功能則是能在開啟主動車距定速控制系統的狀態下，輕壓方向燈撥桿約3秒左右，7 系列便能和緩俐落地為駕駛主動變換車道，以突破框架的頂尖安全科技立足巔峰。

強勁驅動六缸動力 尊爵駕乘動態絕倫

全新世代 BMW 7 系列以層峰之巔，引領萬民馳騁無垠，導入 BMW TwinPower Turbo 直列六缸汽油引擎，提供 735i 與 740i 兩款動力選擇，結合可額外增添 18 匹馬力並大幅提升舒適性與燃油效率的 48V 高效複合動力與 Steptronic 運動化八速手自排變速箱，735i 具備 272 匹最大馬力與 400 牛頓米的最大扭力，0-100km/h 加速僅需 6.7 秒；740i 則可於 5,200rpm 時輸出 381 匹最大馬力、520 牛頓米的最大扭力則於 1,850rpm 即可湧現，同時僅需 5.4 秒就能完成 0-100km/h加速。

躍然而出的絕倫動態駕馭感受，成為 BMW 凌駕同級的閃耀光芒，全新世代 BMW 7 系列不僅具備全新 My Mode 行車體驗模式切換，更全面導入電子懸吊系統、前後軸自動水平氣壓式懸吊系統與整合式後軸轉向系統，有效抑制路面顛簸、帶來穩定性十足的行車動態表現的同時，整合式後軸轉向系統更可依據狀況調整協助轉向的的後輪角度，為 7 系列帶來令人驚豔的駕馭樂趣與操控。

電能領域強大實力 BMW i7 奠定豪華純電旗艦標竿

全新第七代 BMW 7 系列豪華旗艦不僅為車壇帶來了顛覆過往的頂尖科技與豪華配備，更展演了 BMW 於電能領域的強大實力，推出車壇唯一且絕無僅有的全新豪華純電旗艦 — BMW i7，延續了全新世代 7 系列兼具優雅線條與氣宇非凡的車身輪廓，雄偉之姿更展現出十足的力量感與大器姿態，同時藉由車身上的BMW i 專屬藍色飾條與 BMW 飾光水箱護罩上方的 BMW i 專屬飾輝，展演電能世代的科技與前衛風範，榮耀全新世代 BMW 7 系列豪華旗艦陣容。

全新 BMW i7 xDrive60 豪華純電旗艦採用全新第五代 eDrive 動力科技，搭載更重視環境永續且不含稀土金屬的前後軸同步式雙馬達與總容量達105.7kWh 的鋰電池組，擁有驚豔眾人的 544 匹最大馬力與 745 牛頓米的扭力輸出，加上專屬 BMW 純電動能音效與僅需 4.7 秒即可完成的 0-100km/h加速表現，為 i7 xDrive60 帶來熱情洋溢的電能駕馭樂趣；此外，BMW i7 更擁有最高可達 625km 的續航里程表現，同時透過最高功率可達 195kW 的直流充電座，僅需 6 分鐘就能補充行駛 100km 距離所需電量，結合主動式動能回充系統，展現 BMW 底蘊深厚的電能實力，擘劃未來旗艦風範。