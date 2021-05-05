五月編輯精選：關於母親節禮物，我們想說的是⋯

對我來說，當父母的年紀愈發增長，做兒女的最在意的就是他們的健康，我所選擇的母親節禮物，也是從這個角度出發，而兼具時尚奢華精品感的Apple Watch Hermès Series 6就是我的首選。去年年底推出的Apple Watch Series 6，透過光學技術監測手腕上的血管，只需短短15秒，不論日夜都能測量心跳、血液中的含氧量，加上原有的心率、睡眠監測，甚至是跌到的警示訊息都融於一體，你只要打開IPhone的健康app，立刻可以看到你所關心的家人的生理狀態，隨時為他們的健康把關；而 Apple 與 Hermès 合作的Apple Watch Hermès，除了高科技的智慧手錶功能外，專屬的Hermès 錶面與特製錶帶，讓Apple Watch這支科技結晶更添精緻細節，使智慧手錶不只有科技的智慧，更有屬於精品的質感，作為母親節禮物，我覺得相當合適。