五月編輯精選：關於母親節禮物，我們想說的是⋯

五月的第二個禮拜天是母親節，來看看最懂選品的編輯們推薦哪些禮物給母親，又是什麼樣的禮物具有意義並且能夠襯托出母親們獨特的女性特質呢？現在就讓我們一起來看看！
母親節帶著媽媽享受一套完整的芳療療程，好好放鬆身心靈，排解積累已久的壓力吧！即日起至5月31日止，台北文華東方酒店芳療中心推出「珍寵媽咪」療程專案，由專業芳療師依據媽媽的需求量身訂製療程服務，先針對身體緊繃的部位進行60分鐘的客製化全身舒緩按摩，接著再搭配60分鐘的鑽石美白臉部護理療程，為臉部注入活力、重拾光彩。如若無法一同前往，「珍寵媽咪」療程專案亦可為您製成禮券贈予摯愛的母親。此外，芳療中心的各式精選精油香氛、護膚保養品於本月皆享8折優惠，讓媽媽在家也能輕鬆享受無微不至的療癒時刻，重回美麗樣貌。
對我來說，當父母的年紀愈發增長，做兒女的最在意的就是他們的健康，我所選擇的母親節禮物，也是從這個角度出發，而兼具時尚奢華精品感的Apple Watch Hermès Series 6就是我的首選。去年年底推出的Apple Watch Series 6，透過光學技術監測手腕上的血管，只需短短15秒，不論日夜都能測量心跳、血液中的含氧量，加上原有的心率、睡眠監測，甚至是跌到的警示訊息都融於一體，你只要打開IPhone的健康app，立刻可以看到你所關心的家人的生理狀態，隨時為他們的健康把關；而 Apple 與 Hermès 合作的Apple Watch Hermès，除了高科技的智慧手錶功能外，專屬的Hermès 錶面與特製錶帶，讓Apple Watch這支科技結晶更添精緻細節，使智慧手錶不只有科技的智慧，更有屬於精品的質感，作為母親節禮物，我覺得相當合適。
母親節最適合贈送能彰顯母性的珠寶飾品，Cartier最新推出的Ballon Blanc白氣球精鋼鑲鑽腕錶會是一個不錯的禮物。Ballon Blanc充滿母性氣息，首先白色的錶面能展現出女性純潔高尚的氣息，再者如果就方形或圓形的幾何設計來說，圓形的錶圈比方形設計更能凸顯女性處事圓潤得宜風範。而且Ballon Blanc圓中帶圓、大圓帶小圓的獨特設計，更是完美詮釋了母愛與母親的偉大：母親對我們的生育與養育之恩。錶圈鑲有36顆小鑽石以及四點鐘方向鑲嵌的大鑽石，更是象徵著母親一輩子辛勞，全都只為成就下一代。鑽石又是永恆情感的象徵，我相信Ballon Blanc會是贈送母親最棒的禮物。
母親節將至，送一份世上最獨一無二的禮物給你這輩子最特別的女人吧！CHAUMET的Jeux de Liens Harmony 吊墜以母子生命相連的情感為靈感，重新創作了品牌標誌符號「X」圖案，吊墜背面亦可鐫刻名字、日期或私密信息，使其變成一件獨一無二的信物。不僅象徵子女與母親緊緊相依的親子情，亦可表達你對母親至高無上的尊敬。
還在煩惱今年的母親節準備什麼禮物送給媽媽嗎？除了每年必帶媽媽吃大餐、準備母親節蛋糕，還想要為辛勞的媽媽送上什麼禮物呢？對於女人來說，手袋永遠都不會嫌多，不妨給媽媽送上一款實用又有質感的 FENDI 最新春夏系列經典包款 PEEKABOO ISeeＵ中型刺繡帆布手袋，此款式最大的特色就是簡約大方的設計，特大的容量加上百搭的外型，搭配手柄和可調整、可拆卸式的肩帶，可手提亦可肩背，讓媽媽在出席各種場合時，能凸顯出自己的優雅品味，也不失禮貌。