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別樣珍珠魅力｜THE CLASSIC CHARM JEWELRY

By William Chen
senior fashion editor
13 Mar 2023
別樣珍珠魅力｜THE CLASSIC CHARM JEWELRY
Style
別樣珍珠魅力｜THE CLASSIC CHARM JEWELRY

TASAKI 珠寶總能為配戴者帶來耀眼個性光芒，剛柔並濟的設計語彙，深刻地呈現當代男女多樣樣貌，在極具個性的 TASAKI danger系列點綴下，更讓我們感受到獨立且優雅的珍珠之美。

Words：William Chen　Image：TASAKI

如何展現一個人的魅力，頂級珍珠品牌TASAKI最知道。品牌優雅的珍珠設計早已擄獲一眾女性粉絲，通過珠寶配戴，不僅展現珍珠珠寶更多美的可能，同時也點亮自身型格之美。

經典TASAKI danger系列，可說是前瞻性十足的設計作品，其迷人之處在於，獨特的利齒裝飾設計，品牌取材自大自然中動植物的荊棘和利齒，並巧妙地轉化為型格珠寶，可說是剛柔並濟，完美地展現珍珠珠寶最為前瞻性的經典設計。

可配戴的日常藝術品

玩轉經典，並賦予經典設計展新面貌也是 TASAKI 拿手之處，品牌不僅保有初心，更以此為底蘊，打造danger claw、 danger fang 以及 danger trap系列，展現珍珠中性配戴美學。

TASAKI danger claw系列將三角造型的黃 K 金尖角融會圓潤且生動的珍珠曲線，簡約中流露野性的設計，打造出時尚且具標誌性的珠寶；而 TASAKI danger fang系列新品璀璨推出白 K 金款式，以精緻嶄新的設計，栩栩如生地詮釋銳利的尖刺，並與耀眼的鑽石珍珠結合展露不受限於性別造型的不凡魅力，彰顯配戴者率性俐落氣息，可說是日常配戴好夥伴。

TASAKI danger claw 珍珠黃K金項鍊
TASAKI danger fang 珍珠白 K 金耳環

另一系列，TASAKI danger trap猶如無限延伸的荊棘植物，充滿女性狂野魅力，以珍珠排列的直角曲線，塑造猶如利齒般的形狀，該系列項鍊與耳環也可自由調節與組裝，創造出優雅而神秘的珍珠魅力，不由得以此佩服TASAKI成功地將珠寶轉換為日常可配戴的藝術品。

TASAKI danger trap 珍珠戒指

當代女性多樣魅力

此外，TASAKI danger 經典系列在配戴上也不再只侷限單一方法，推出長鍊設計，點綴精細雕磨的利齒裝飾於刻意不固定的珍珠上，可恣意轉動珍珠及轉換成雙鍊造型，TASAKI 精準地掌握珍珠配戴精髓，為珠寶穿戴賦予更多可能性；TASAKI danger plus diamonds pave系列則是浪漫女性首選，將璀璨細膩的白 K 金鑲嵌精美鑽石與珍珠結合，皆以方形的金屬條勾勒出流暢的弧度，與左右對稱的尖刺排列配置相互呼應，尖刺造型與優雅鑽石珍珠形成絕妙的反差之美。多樣的配戴方式，反差感的設計，都一再地驗證 TASAKI 總能完美地展現當代女性多樣面貌。

TASAKI danger plus diamonds pave 耳環
TASAKI danger 系列珠寶
TASAKI TASAKITAIWAN TASAKIdanger pearl Jewelry
別樣珍珠魅力｜THE CLASSIC CHARM JEWELRY

William Chen

senior fashion editor

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