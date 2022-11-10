博物館典藏級藝術珠寶首度登台，Cindy Chao全球首座藝術珠寶典藏館在台北正式開幕，一覽典藏級珠寶藝術家的創作軌跡

全球首座 CINDY CHAO The Art Jewel Gallery 藝術珠寶典藏館於台北晶華酒店盛大開幕。橫跨歐亞兩大洲，聚集四國的頂尖藝術團隊合作，融合極致美感與突破性先進科技，打造出藝術博物館等級的珠寶空間，與 CINDY CHAO The Art Jewel 的藝術珠寶作品和鳴，帶來全新視野。

Words:Offy Chang Image:Cindy Chao

CINDY CHAO The Art Jewel 自 2004 年成立以來，秉持「建築感、雕塑性、生命力」三大藝術精髓，結合西方精確精準的珠寶工藝，達成融貫東西的藝術美學，讓品牌作品受到全世界頂級藏家的欣賞與愛戴，更多次在國際拍賣會與藝博會創下佳績。

獨樹一格的精神與美學觀點，引領 CINDY CHAO The Art Jewel 步入國際藝術殿堂，取得前所未有的至高榮耀。至今品牌已有三件大師傑作獲得英、美、法三大國際權威博物館納為永久典藏，創下華人珠寶品牌歷史。 2010 年獲得美國史尼森尼自然歷史博物館典藏的皇家蝴蝶，更獲得「未來式古蹟」的美譽，證明 Cindy Chao 作品之於珠寶史的代表性意義。2021 年底，Cindy Chao 更獲得法國文化部頒發的「法蘭西文學藝術騎士勛章」，成為史上首位獲得這項殊榮的華人珠寶藝術家。

Cindy 堅持品牌的嚴選制度，以特殊的預約制模式，審慎嚴格篩選藏家並給予專屬時間悉心鑑賞，讓藏家得以找尋專屬的珠寶作品。而秉持發揚藝術珠寶理念的 Cindy，一直希望能讓更多人了解藝術與珠寶的結合並欣賞品牌傑作之美，於是決定於融匯世界精品，頂級的台北晶華酒店開設實體空間；經過上萬小時討論，Cindy 親自執行與監工從建材選擇、雕塑到鑄造的每個細節，耗費一年時間才正式落成。

典藏館以「微型博物館」為概念，延續以往展覽概念和品牌博物館典藏級藝術珠寶的定位。整體規劃由與 Cindy 第六度合作的荷蘭籍國際建築師 Tom Postma 操刀，並延攬來自荷蘭、法國、比利時與新加坡等四國創意團隊跨海聯手打造，齊聚台北完成。

空間採用了「經典建築規則」設計，擁有明確的空間主軸；軸上的四個象限為獨家精心設計的展櫃，搶眼的視覺中心「無重力展櫃」更是先驅科技的驚艷美作，搭配能傳承百世的頂級建材，帶領參觀者進入一個藝術珠寶的異想世界。

全手工雕刻的金色牆面，為引領賓客藝術探索之旅的揭幕之作。主空間中央四個展櫃，由長期與品牌合作、來自新加坡專門訂製博物館等級展櫃的藝術團隊量身打造，以溫煦燈光烘托藝術珠寶的璀璨，更營造出品牌隆重的氛圍。展櫃柔美的線條與古典的配色，看來如一面碩大的畫框立在纖細的支架上，厚實穩重卻彷彿懸浮於地面之上。看起來超過力學可能的設計，正是團隊為細節美學堅持，不斷嘗試化不可能為可能的成果。除了挑戰力學，從展櫃玻璃到光源與門框都必須分毫完美配合，才得以烘托出藝術珠寶最動人的璀璨火光。

典藏館右側牆面的大型無重力展櫃，更是典藏館最吸睛的焦點。為了展現品牌藝術珠寶獨特的 360 度立體感與多元面向，典藏館開創全台珠寶品牌的首例，引進來自比利時的「無重力展示櫃」。由比利時團隊為典藏館獨家量身打造，整面牆由三座 320 公分長、120 公分高的大展櫃堆疊而成，最底層的展櫃使用特殊加熱處理的強化玻璃進行支撐，櫃內作品不使用任何展架，彷彿施了魔法般漂浮在空中，隨著音樂款款擺動，可以欣賞到正面與背面的所有細節。巧妙運用對重力的掌握及視覺迷惑的技巧，加上專門訂製的櫥窗背景設計與特殊的照明系統，以高科技打造奇幻的視覺藝術，為典藏館帶來前所未見的新鮮創意。

位於典藏館左側三面的金色銅雕牆面，是由當代裝置藝術最具影響力的法裔瑞典籍銅雕藝術家 Ingrid Donat 製作。量身打造純銅鑄造的牆面，是由大片的手鑄銅片逐片構成，總重近 550 公斤；Ingrid 以人類最原始的部落藝術為靈感，專門為典藏館創作了 Baka 圖騰，所有圖騰皆由手工雕塑，並用特殊工具、在特定的溫度下塑型，展現出亙古的古典氣息，同時也賦予冰冷的金屬材質更多溫度、流動感和生命力，氣勢磅礡又獨具美感。

除了空間硬體，還有以「奇幻劇場」為主要概念的燈光與音樂搭配。館內高達近 300 盞大小燈源經過精密計算與規畫，才能達到最和諧不衝突的光線，不但襯托突顯珠寶作品之美，還能呈現出舞台劇般的磅礡效果。

典藏館開幕也展出首次發表的 2022 年新作品。例如今年 Black Label Masterpiece 大師系列中一款「加勒比海盛夏胸針」，以加勒比海熱帶島嶼盛產的芭蕉葉為靈感，從葉片、葉脈、枝幹、弧度到被風吹過時的律動，甚至葉片因旺盛生長而捲曲裂開的靈動瞬間，都被藝術家捕捉。Cindy 堅持傳承回歸 18 世紀蠟雕工藝，將靈感透過 1:1 比例的 3D 立體模型呈現；將堅硬的鈦金屬進行鍛敲，透過擠壓、延展再塑形。整件作品包含一顆近 4 克拉，稀有的水滴型木佐祖母綠，超過 800 顆白鑽構成葉片，為了完美重現芭蕉葉的葉脈紋理，更首次使用軌道式鑲嵌（Channel Setting）上，刻出如軌道般溝槽，將鑽石一顆一顆沿著軌道排列，利用兩邊的張力來穩定鑽石，是一種極富挑戰性、難度超高的精湛鑲嵌工藝。作品雖然鑲有超過 2,000 顆寶石，總重卻不及 40 克，真實呈現葉片般的輕盈靈巧。

另一件同系列的「春之荳蔻胸針」，是特別為典藏館開幕而打造的夢幻新作，靈感取材自初春新萌芽的荳蔻，展現出專屬春天新生的活力與希望。胸針的主石為 一顆約 81 克拉的橢圓蛋面哥倫比亞祖母綠，鑲嵌在豆莢內的鑽球，為品牌首度製作的最新工藝，由多顆花式玫瑰切割白鑽組成。為呈現作品最佳的立體弧度，藝術家以卡榫結構組裝，將祖母綠及玫瑰車鑽球嵌在豆莢鈦金屬本體上。每一個銜接位置、角度的吻合度都經過精密計算，寶石與鑽球看起來就像是漂浮在豆莢之上，輕盈又魔幻，充滿生命力。

在品牌成立將滿 20 周年之際，CINDY CHAO The Art Jewel Gallery 藝術珠寶典藏館開幕，並首次展出了品牌最經典的 10 件大師傑作，讓過往這些只能見於國際博物館、藝博會與拍賣會的大師系列作品，也可以在典藏館親眼見到真跡。Cindy 對於細節、設計與工藝的高標準要求，以及對生命力的掌握，從珠寶製作延伸到典藏館空間的每一個角落，充分體現藝術家的哲學與高度，成為邁向下一個百年品牌的里程碑。