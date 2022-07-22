性別遊戲｜GENDERPLAY

從古至今，男子氣概是如何一步步被建構出來的呢？ London’s Victoria & Albert Museum（V&A）的展覽 Fashioning Masculinities：The Art of Menswear 爬梳了男裝發展的脈絡，領觀眾穿越古今，透過一件件風格獨具的服裝體悟性別的流動性。

TEXT STEPHEN SHORT TRANSLATION KAREN CHEN

現正於倫敦 V&A 博物館展出的 Fashioning Masculinities：The Art of Menswear 展覽獲得 Gucci 創意總監 Alessandro Michele 支持，但當我們回顧古今男裝服飾發展，首先躍入腦中的是 Gabrielle Chanel 香奈兒女士。大約一個世紀以前，在所有足球運動員刀想成為 David Beckham 那樣的都市型男風格之前，她透過挪用各種男性工作時的穿搭風格，以及如同球衣的織品面料，將男裝風格轉化為20世紀女性可自由穿戴的衣著設計，這便是「她的故事」的開始。

這個雄心勃勃、有抱負與野心的展覽試圖回答這樣一個問題：是什麼讓一位普通男性成為你心中的「男人」？以及男性是否已經通過時尚進化，透過穿衣、脫衣、打扮，將人心複雜的內在活動，以及設計師、裁縫與藝術家所打造的時尚風格，打造一個戈耳狄俄斯之結（Gordian knot）。 V&A 從大量的藝術檔案中汲取靈感，在這場展覽中，藝術顯然成為了主要的故事講述力量和敘事情緒展現。

Gucci 的創意總監 Michele 曾在他的時裝秀中說：「在男權的社會中，男性的性別認同往往是由有毒的刻板印象塑造的…現在，是時候慶祝一個可以自由實踐、自我決定、不受社會約束、沒有威權制裁，打破令人窒息的刻板印象。」

本次展覽最有能量的是展示了三件圖騰花紋的禮服：一件為百老匯音樂劇演員 Billy Porter 於 2019 年奧斯卡頒獎典禮上紅地毯所穿著的 Christian Siriano 燕尾服；另一件則是 Alessandro Michele 為製作的訂製禮服與訂製夾克（後者為與《VOGUE》總編 Anna Wintour 長達 11 小時的創意激盪成果），為英國歌手 Harry Styles 為2021年美國《VOGUE》封面拍攝時所穿作品；還有一件是 Ella Lynch 設計的婚紗，由英國變裝皇后 Bimini Bon Boulash 在實境競賽節目《Drag Race UK》第二季決賽中所穿。這三件作品首次於英國的博物館一同展出。

聯合策展人 Claire Wilcox 和 Rosalind McKever 直言，在他們的秀場筆記中，男性時尚正進入一段前所未有的創造力勃發階段。 「這不是一個線性或明確的歷史，而是一個跨越時間和性別的旅程，」他們說：「展覽將歷史和當代的面貌與藝術相結合，揭示了男性氣質是如何表現出來的。這是對男性衣櫥的慶祝，每個人都被邀請加入。」

走進展場體驗一場美學建構，從 Michelangelo 的大衛相（David）、觀景殿的阿波羅（the Apollo Belvedere）以及 Farnese Hermes 等男性身體理想型態的石膏雕塑。同時，也可看到由 Giorgio Armani、Jean-Paul Gaultier、Ludovic de Saint Semin 和 Virgil Abloh 等一眾設計師所設計的當代服裝，突出了一系列針對男性衣裝的透明、褶皺和雕刻的肉體方法。

即便在時尚秀場上持續有各種意見、想法不斷激盪，仍有人提出，儘管我們在二元時尚生態系統之外取得了進步和新塑造的一切，但我們可能在某種程度上已經失去了冒險與創造的勇敢。

想像 1505 年的 Leonardo da Vinci，當他離開 Florence 去執行一項軍事任務時，其珍貴財產被存放在修道院的兩個箱子裡，一個裝滿了書，另一個裝滿了衣服。這位文藝復興時期的天才似乎主要穿著紫色或粉紅色。箱中有一件塔夫綢（taffeta）長袍，一層天鵝絨製作的長袍，一件阿拉伯斗篷，一件塵土飛揚的玫瑰色長袍，一件粉紅色的加泰羅尼亞長袍，一件深紫色的斗篷，帶天鵝絨兜帽，一件紫色緞面大衣，一件法式風格的深紅色緞面大衣，一條深紫色的緊身衣，兩頂粉紅色的帽子，一件蘭斯亞麻襯衫，一條灰玫瑰色的緊身衣。

此種穿衣風格在一幅 Georgian 伯爵的畫像中有完美地呈現，畫中人將手放在臀部，身著深粉色的長袍，戴著將近一米高的鴕鳥羽毛帽。其 Overdressed 的穿衣風格展現了菁英男性的衣櫥，精緻、繁複存在感十足的飾品、大膽色彩的奢華絲綢、天鵝絨，以及符合財富地位與性格的象徵圖案為代表。

至今仍有許多學者與藝術家相信畫作《蒙娜麗莎》是 Leonardo da Vinci 身為一個變裝男性的自畫像。400 年後，另一位藝術家 Marcel Duchamp 為《蒙娜麗莎》加上了各種式樣不同的鬍子（L.H.O.O.Q. Mona Lisa with moustache），將她畫成一個男人。究竟，Duchamp 想傳達什麼？

尤其，Duchamp 自己也培養了一個神秘且迷人的「她自己」（herself）—Sélavy，他體內的另一個女性自我，曾被攝影師 Man Ray 拍攝捕捉。一旦開始接觸藝術和時尚的領域，性別遊戲的接縫便開始變得非常有趣。

作家 Virginia Woolf 於小說《奧蘭朵》（Orlando）中曾提及性別的流動性：「儘管性別有所區別，但它們仍是混合在一起的。在每個人身上，都會發生從一種性別到另一種性別的搖擺不定，通常只有衣服才能區分初男性或女性的形象，而性別不僅止於此。」

值得注意的是，展覽以希臘先知 Tiresias 為主題。這位曾出現在眾多希臘神話作品中的盲人先知，每七年就會被女神 Hera 從男性轉變為女性，然後再轉變為女性。她曾將 Tiresias 拉進與宙斯進行的爭論，即男人或女人是否更喜歡性交。她認為男人獲得了更多的樂趣。由於 Tiresias 曾經歷了這兩種感覺，他似乎是完美的證人。但他反駁了 Hera 的看法，說性所帶來的快感中，有九種是屬於女人的，而男人只有一種。 Hera 因此輸掉了與宙斯的賭注，憤怒之下她將 Tiresias 弄瞎。

作為補償，宙斯雖未恢復 Tiresias 的視力，但給予了他「預見未來」的能力。在許多歐洲文學作品中，Tiresias 多以雙性（man-woman）的身份現身，曾出現在 Guillaume Apollinaire 的超現實主義戲劇《蒂蕾西亞的乳房》（Les Mamelles de Tiresias,1917）以及詩人 TS Eliot 的《荒原》（The Waste Land,1922）中。從古至今，尤其是現在，Tiresias 的故事為許多藝術家與設計師提供了以酷兒身體及其身體和服裝變形為中心的靈感。

值得注意的是，在本次展覽中並未提到日本時尚對男性時尚中的身份、角色扮演和其他表演角色的影響。日本有一個完全無視性別的時尚亞文化。著名的日本時裝設計師 Kansai Yamamoto 山本寬齋將他的設計帶到了倫敦，並與 David Bowie 一起發展，製作獨立於穿著者的服裝，並讓 Bowie 自己「融入」服裝。

此外，日本設計師 Rei Kawakubo 川久保玲的品牌 Comme des Garcons（意涵為「像個男孩」）也曾受 Gabrielle Chanel 影響，透過取消女性緊身胸衣開始了無性別或性別遊戲時尚的轉變。這種趨勢在 20 年代傳入日本，當時日本的「moga」（意涵為「現代女孩」）在街頭被稱為「garcon」。

在 Yohji Yamamoto 山本耀司拿起針線之前，他是法律本科畢業的。他分享自己剛開始設計時想為女性設計男裝，甚至在他的男性時裝秀上使用女性。所有這一切都令人好奇，什麼樣的穿著讓女性擁有陽剛之氣？它仍然是男性化的，還是仍然是女性化的？

回到最初的討論—Chanel。當我們走出這個迷人的服裝啞劇，腦海中浮現出一種未來主義的想法；有人稱這是男裝生態系統中最具吸引力和商業化的當代問題。如果今天的 Chanel 像 Karl Lagerfeld 曾於 2008 年向我們暗示過的那樣，通過將女性氣質融入男性新男性氣質的藝術中，令人好奇，反主流文化又會是如何的發展。