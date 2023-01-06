從電影《罪後真相》、影集《第九節課》到即將於春節檔上映的《詐團圓》，2022可說是陳昊森的豐收年，無論是驚悚懸疑片抑或是青春校園片，今年更首度挑戰家庭喜劇，切換自如的演技，讓我們看見陳昊森不同凡響的表演魅力。

Production＆Words：William Chen Photography：Jimmy Chao Styling：William Chen Make Up:：Nina Yeh @ninayeh0214 Hair：@DRIVEN.BY @ISIAHZIN

開出新芽

若說 2022 年是陳昊森的豐收年一點也不為過，《罪後真相》的張正義、《第九節課》張一翔，橫跨懸疑劇以及校園偶像劇，陳昊森每隔一段時間總能為我們帶來不同的驚喜。談及今年的成績，他維持一貫謙虛的態度表示，「都是一步一腳印慢慢累積而成。」陳昊森以植物來比喻自己的表演之路，以《刻在你心底的名字》 為根，慢慢地延伸，並在今年慢慢開始長出新芽。

但在亮麗的成績背後，往往隱含著不為人知的辛苦，身為觀眾的我們只能從螢幕上觀看演員的表現，並片面式的給予表演評價，其實每個角色後面都是演員付諸大把心力去呈現。 陳昊森坦言這是演員成長階段的必經之路，會痛苦也有過不理解，但隨著表演經歷的積累，他理解到其實表演就是不斷地在審視自己，不斷地修剪枝葉，成長茁壯。

甘之如飴

前面有提到，從去年到 2022 年尾，陳昊森堪稱勞模，戲約不斷，角色間的轉換看似游刃有餘，實際上也是一路熬過來。像是在《罪後真相》後，他便馬不停蹄的加入《第九節課》劇組，從壓抑的張正義到外放的張一翔，在拍攝現場當導演一喊 Action 陳昊森依舊能精準進入角色狀態，但在下戲後，他坦言「自己在初期還是很難忘懷張正義這個角色。」

表演工作的高度重疊，陳昊森絲毫不感到壓力，反而更加熱愛演員這一職業，「雖然身體累，但心一點都不累， 當接到新劇本，還是會很興奮地在劇本第一頁寫下自己名字。」陳昊森如此說道。

齊心協力

在今年，陳昊森首度挑戰賀歲喜劇《詐團圓》，這是他從影以來的第一次，在開拍前就非常期待加入劇組，詮釋 Jason 這一角色。無奈疫情的影響，《詐團圓》延宕一年， 在 2022 年才正式復拍，在停拍的過程中，他也曾想過是否就這樣不了了之，始終懸著一顆心；復拍後，在初期心態也是被牽著走，但看到大家為 了完成這一部戲，都把時間留下來， 導演及編劇也一次又一次修改劇本只 為了做好這一部電影，陳昊森也被大家的熱情與付出所感動，以超過百分之百的努力，與夥伴們共同完成《詐團圓》這一部劇。齊心協力的精神， 也恰巧完美應證了電影的核心精神 「團圓」。

真情流露

拍完《詐團圓》後，陳昊森也對於家人有了更深的體悟，「家是最溫暖的港灣，只要有家人在什麼都不用怕。」在劇中陳昊森出演 Jason 一角，雖然很叛逆，家境也不太富裕， 但內心卻很富足，擁有一股獨有的傻勁，「只要我媽在我就是超級巨星。」

因為角色獨有的迷人阿 Q 魅力，陳昊森也感受到在表演上不曾有過的傻勁。談及這次拍攝電影印象最深刻的一幕，陳昊森表示，跟隋棠的母子親情戲特別難忘，「我在棠棠姐身上感受到家人的感覺，在開拍前我們完全沒有準備，但在開始後我們彼此很快就進入狀況，母子間的真摯的情感， 特別令我感動。」

圓與緣

現在的陳昊森很滿意自己的狀態，但有一點是他期待在新的一年可以做得更好。「我現在人生課題就是要學習接受自己，也許我本身就不會聊天，我也覺得 ok，但內心還是要開放一點。」陳昊森自認並沒有螢光幕前般的自信，相反地，在面對人群、 夥伴們有時候都會感到無所適從，內心總是不夠堅定。陳昊森也曾想過要改變自己的性格，去服從、順應，但在今年與張孝全、許瑋甯以及隋棠合作後，從他們身上學習到，其實沒必要去改變，而是試著接受，不要當作一個罩門，去活出屬於自己的成長之路。

此外，人與人間的緣分也是陳昊森在今年特別有感觸，特別是在《詐團圓》這部電影後，「開始意識到緣分這件事就是命中注定，只是我們常常會因為太慢而著急，因為太快而驚惶失措。」在這部電影，除了有爆笑的劇情外，也講了很多人於人間的情感與緣分，讓每一個世代都可以感覺到人與人間最簡單的快樂。