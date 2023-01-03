激發你的本命穿搭！Jordan Brand 2023 汲取兔年元素延續不斷高飛的品牌基因

即將到來的 2023 年農曆癸卯兔年，可謂是不折不扣的“飛人之年”。“23”的數字結尾，讓這個年份格外具有 JORDAN BRAND 的象徵意義，而「兔」年也正是 Michael Jordan 以及品牌旗下新生代運動員 Luka Dončić 的“本命年”，更象徵著 JORDAN BRAND 無畏新篇章的延續。

在中華傳統文化裡，“本命年”常常與眾多禁忌聯繫在一起，而在現今新世代的流行文化中，“本命”一詞則代表著長久不變的熱愛。JORDAN BRAND 這次從“本命”一詞中提取關鍵元素，延續不斷高飛的品牌基因，以“本命說了算”的無畏態度，推出 JORDAN 新年系列產品，以此鼓舞各領域的青年，無畏本命年的禁忌，追尋自己的本命。

AIR JORDAN 1 RETRO LOW OG CNY

此次推出的 AIR JORDAN 1 RETRO LOW OG CNY 以兔子棲息地作為故事靈感。棕色、米色與青色搭配的鞋面，整體採用頗具質感的麂皮材質。鞋帶、內襯部分使用絨毛材質，配上鞋舌內的兔年特別圖案，讓鞋子擁有新年暖意的同時，也展現出不同的兔年元素。AIR JORDAN 1 RETRO LOW OG CNY 每雙的鞋舌內都標有唯一的編號。新年本命系列也同時提供了對應的孩童款式，可供熱愛球鞋的家長選擇。

AIR JORDAN 23 RETRO CNY

闊別已久的 AIR JORDAN 23 也以新年特別產品的形式再度回歸。該款 AIR JORDAN 23 RETRO CNY 的整體設計靈感，依舊源於傳統水墨及兔子的棲息地，以青灰色為主色調，鞋面用大面積的縫線工藝，勾勒出“兔子洞”式的圖案紋樣，與兔年的設計形成巧妙呼應。鞋頭金色的 MJ 簽名筆跡，鞋舌內的金色兔年 LOGO，鞋舌外飛人與籃球元素組成的窗花風格圖案，都濃縮了 JORDAN BRAND 對於新年的美好祝福。

JORDAN LUKA 1 CNY

實戰鞋款 JORDAN LUKA 1，在延續新年本命系列相同設計理念的基礎上，除了鞋舌內的兔年特別圖案，還加入了多處象徵吉祥如意的亮紅色點綴。傳統與創新相融合的設計，也將幫助更多熱愛籃球的下一代，不受本命年禁忌的封印，活躍全場。

JORDAN 23/7 CNY

JORDAN 23/7是JORDAN BRAND 在兔年特別推出的兒童專屬鞋款，以為孩童提供全天候舒適的穿著體驗為出發點，用魔鬼氈替代了普通的鞋帶設計，方便調整鬆緊，在鞋舌、鞋身一體化呈現的加持下，提供孩童們輕鬆穿脫的體驗。這也為年輕的下一代自主探索和發展自己的可能性的同時提供無限可能。JORDAN 23/7 作為此次 CNY 系列產品中的一員，整體採用了多處十分節慶感的紅色點綴，與春節傳統文化相呼應，也可與日常穿著相互搭配。

此次 JORDAN 新年本命系列產品中，還包含多款熱門運動休閒鞋款。其中，以水墨山水及兔子棲息地為設計靈感的 AIR JORDAN LEGACY 312 CNY（成人及大童款），JORDAN SERIES .05，以及一如既往突顯出 JORDAN BRAND 對女性消費者和女性球鞋文化的支持所推出的 AIR JORDAN 1 ELEVATE LOW 女子鞋款。

JORDAN 新年本命系列服飾

這次 JORDAN 新年本命系列中的服飾產品，在材質和圖案的應用上十分講究。選用包括仿兔毛材質的布料與吉祥玉兔、飛人窗花等圖案的創意融合，共同打造出包括外套、連帽上衣、短袖上衣等服飾單品。多種喜慶元素的結合，既順應了新年穿新衣的傳統習俗，也代表著 JORDAN BRAND 渴望激發更多本命穿搭的可能，鼓勵人們不斷打破生活中的禁忌，在新年繼續大膽無畏地追逐心中熱愛。

此次呈現在多款 JORDAN 新年系列產品上的特別標識，參考中華傳統民間藝術剪紙的表現形式。玉兔圖案以一隻躍然向上的兔子為原型，用金色剪影勾勒出兔子的輪廓，並裝點紅色煙花形狀的點綴。玉兔圖案的鬍鬚數量、兔爪、跳躍的弧線等多處細節，均呼應數字“23”，兔耳處的金色毛髮也象徵著一對金色翅膀，代表與 JORDAN BRAND 一同展翅高飛的美好寓意。此外，還有籃球與剪紙窗花元素相結合的喜慶圖案，以象徵如意、圓滿的對稱方式呈現。