珠寶藝術家 Cindy Chao 獲選蘇富比亞洲50周年女性藝術家代表！將作為引領亞洲藝術珠寶創作的女性力量

CINDY CHAO The Art Jewel 創始人 Cindy Chao 在 2021 年成為首位獲法國政府頒發藝術與文學騎士勳章（Chevalier dans l’Ordre des Arts et Lettres）的華人珠寶藝術家，今年又獲國際拍賣行蘇富比（Sotheby’s）選為進駐亞洲50周年慶賀活動之女性藝術家代表，推崇博物館典藏級藝術珠寶 CINDY CHAO 在全球的影響力。

適逢蘇富比進駐亞洲 50 周年，在 3 月 8 日國際婦女節當天，蘇富比首度發佈影片，致敬女性在各領域的成就與貢獻，珠寶藝術家趙心綺（Cindy Chao）與蘇富比亞洲區主席林宛嫺（Wendy Lin）在片中暢談女性藝術家如何打破性別藩籬，並以其女性的獨特創意視野，豐富珠寶藝術領域的多元，開創藝術珠寶的時代風格。

回顧珠寶藝術領域歷經幾世紀以來的發展，直至近十幾年，更多亞洲、更多女性珠寶創作者成為一股迅速崛起的新興力量。華人珠寶藝術家 Cindy Chao 在這部頌揚女性藝術力量的影片之中，分享她身為華人女性，在如此具有挑戰性的行業環境中，一路走來創業與創作的艱困與孤獨；她以「堅持不妥協」的態度、與「全心投入」的創作熱情，致力打破文化的藩籬、傳承東方創作精神、並發揚西方珠寶工藝。Cindy Chao 融合建築思維、雕塑技法與匠心工藝創作出的藝術珠寶作品，更獲得東西方藝術文化領域的認同，向世界證明華人女性藝術家強大的創作能量。

自 2004 年成立以來， CINDY CHAO The Art Jewel 始終以超越國界的美學視野、承前啟後的美學傳承，探索藝術珠寶的時代定義。獨具「建築感、雕塑性、生命力」的珠寶創作，被三大國際權威博物館納館典藏、獲邀參加巴黎古董雙年展、歐洲藝術與古董博覽會、倫敦巨匠臻藏等世界頂級藝術博覽會，更有多件作品在國際蘇富比拍賣會中締造傲人成績，寫下藝術珠寶拍賣新頁，這也令 CINDY CHAO 與蘇富比結下深厚的淵源。

另外，蘇富比在 2013 年歡慶進駐亞洲四十周年之時，Cindy Chao 特別為其香港拍賣會創作一件「8.03 克拉緬甸無燒鴿血紅紅寶石緞帶戒指」，作品不僅登上蘇富比拍賣圖錄封面，最後更以近 400 萬美元落槌。時隔十年，今年適逢蘇富比進駐亞洲50週年誌慶，Cindy Chao 更被選為亞洲女性珠寶藝術家代表，讓世界看見亞洲女性藝術家豐沛的創作能力，以及在全世界範疇的影響力。

Wendy Lin 在影片中表示，近年越來越多人更能認同女性在各個領域的成就與領先地位，無論東西方皆有許多新興女性藝術家崛起，可見當代已經進入女性藝術的新境界，女性創作者亦擁有無窮的發展空間與機會；每一位女性都像是蝴蝶一般，從蛹中蛻變而出，向未來美麗展翅。

「女性經常需要在不同的身分角色中取得平衡，但在創作時必須心無旁鶩、全力以赴，當下可能非常辛苦，但藝術作品會證明存在的永恆，一切都是值得的。」— Cindy Chao