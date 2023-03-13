經典回歸，引領風騷｜GUCCI JACKIE 1961 LEADING FASHION TRENDS

用經典早已不足以形容Gucci Jackie包款，自1961年推出以來迅速擄獲一眾名人的喜愛，可以說是當代時尚名人街拍的編年史，一甲子過去，不僅歷久彌新更推出全新Jackie 1961包款持續引領風騷。

Words：William Chen Image：Gucci

提到Gucci Jackie包款，多數人的第一印象一定會聯想到，第35任美國總統甘迺迪的夫人「賈桂琳甘迺迪」，她可以說是最具品味影響力的第一夫人。 Jackie 包款前身最早版本誕生於 1958 年，並命名為 G1097，以半月弧形的包身搭配以管狀彈簧鎖為設計， 可以說是當年最具話題的包款。

歷久彌新經典設計

爾後在 1961 年，Gucci 重新改良管狀彈簧鎖設計， 並將皮質底部加寬，推出全新G1244型包款，簡潔俐落的設計，優雅同時兼具實用性，立刻成為賈桂琳甘迺迪的喜愛，更是當年都會時髦女性上街必背包款，一代傳奇包款，由此揭開序幕。Gucci 也於1996年時，再次復刻此款經典包包，並更名為 Jackie Bag，以該經典包款致敬永恆時尚典範賈桂琳甘迺迪，時至今日，Jackie Bag不僅成為品牌的經典系列，亦是 Gucci 最具象徵意義的手袋系列之一。

隨著時間的推移，Gucci Jackie Bag不斷地重新演繹，如今的 Jackie 1961包款承襲流暢的簡約線條輪廓、半月形包身及管狀彈簧鎖設計，以傳統為底蘊，並推出三種不同尺寸–迷你、小型和中型，且貼心地加入長條可拆式皮革和鍊條肩帶，增添 Jackie 1961 其百變的魅力與實用的功能性，同時也搭配不同皮革、色彩， 饒富創意的詮釋，玩轉經典包款更多可能性。

當代時尚 ICON街拍包款

在近期，好萊塢時尚女星Dakota Johnson(達珂塔強生) 便以該包款為穿搭靈感，身為當代時尚 ICON，達珂塔強生完美地詮釋Jackie 1961包款如何融入於洛杉磯的日常時刻， 幹練的都會菁英形象、時髦精緻的型格女人，不同款式的 Jackie 1961 包款完美契合不同日常，不僅兼顧實用性，同時完美地展現自我個性。

Jackie 1961包款引領的街拍風潮，也吹到台灣來，楊謹華及吳卓源（Julia）也在卸下工作後的私人休憩時間巧妙搭配 Jackie 1961 詮釋「Me Time」的多樣穿搭風格。楊謹華在走出劇組的休憩日，於藝廊觀展時，便以黑白拼接的俐落套裝與淺白場域和諧呼應，搭配黑色 Jackie 1961 小型肩揹包襯托出其穩重內斂的氣質，都會女性的形象展露無遺。身為新生代潮流 ICON 的Julia也以Jackie 1961搭配緊身型格套裝，簡約線條與適合上肩背的長度設計能完全貼身，動靜之間皆能呈現當代女性的優雅魅力。