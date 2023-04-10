蘇富比進駐亞洲 50 周年｜Cindy Chao 獲選亞洲女性藝術家代表向各領域女性致敬

2024 年將迎來 CINDY CHAO The Art Jewel 品牌成立 20 年，回首一路走來從被歐洲工匠拒於門外直至在國際藝壇成為焦點人物，創辦人趙心綺（Cindy Chao）始終保持初心，在以男性為首的藝術珠寶圈憑藉對作品的堅持及投入，一步步開創屬於自己的藝術新時代。

Words:THY Image:CINDY CHAO The Art Jewel

從榮譽授勳到獲頒蘇富比藝術家代表目標藝術成就巔峰

連續幾年 Cindy Chao 在藝壇交出漂亮成績單，近期最讓人津津樂道的莫過於 2021 年底獲頒法國文化部「法蘭西文學藝術騎士勛章（Chevalier dans l’Ordre des Arts et Lettres）」成為史上首位獲此殊榮的華人珠寶藝術家，而從零到獲得國際肯定 Cindy 花了將近 20 年的時間。而豐收並未間斷 Cindy Chao 的藝術成就堆疊，授勳後不到兩年獲選蘇富比亞洲 50 周年女性藝術家代表，讚揚 Cindy 透過藝術珠寶創作成功打破文化藩籬，以東方創作思維為基礎並將西方珠寶工藝發揚光大，在過去一向以男性為主導的珠寶設計領域中得到認同，同時向國際證明華人珠寶藝術家的強大創作力。

其實在獲選蘇富比亞洲 50 周年女性藝術家代表之前，Cindy 與蘇富比的合作關係就已十分密切，讓人記憶猶新的經典事蹟有二，其一是在 2013 年間適逢蘇富比進駐亞洲 40 周年，Cindy 專為香港拍賣會創作了「8.03 克拉緬甸 無燒鴿血紅紅寶石緞帶戒指」，該作品登上蘇富比拍賣圖錄封面，最後以近 400 萬美元落槌成為拍賣藝術界的話題。隔年（2014）攜手莎拉潔西卡帕克（Sarah Jessica Parker）共同創作大師系列「芭蕾蝴蝶胸針」，歷時兩年方製作完成，作品融合 Cindy Chao 的卓越工藝以及莎拉潔西卡對時尚的敏銳及品味，透過蝴蝶的曼妙風姿展現女人如蝴蝶蛻變破繭而出的沉穩與優雅。「芭蕾蝴蝶胸針」最終以港幣 940 萬拍賣成交，收益全數捐獻給紐約市立芭蕾舞團，旨在讓珠寶創作與芭蕾藝術皆能代代流傳。

細數 Cindy Chao 藝術成就連結女性藝術家崛起

2023 年開春 Cindy Chao 又獲來自蘇富比的喜訊，獲選蘇富比亞洲 50 周年女性藝術家代表，並在國際婦女節（3 月 8 日）這天公布與蘇富比亞洲區主席林宛嫺（Wendy Lin）對談影片，將自成立 CINDY CHAO The Art Jewel 藝術珠寶品牌以來的心路歷程透過五分鐘影片呈現。

影片中 Cindy 提到，自小師承建築師外祖父的頭腦、及雕塑家父親的巧手，2004 年創立個人品牌後她拎著一卡裝滿蠟雕作品的皮箱遠赴歐洲，期盼將蠟雕透過專業工匠的精湛工藝幻化成珠寶作品，然而想像卻在飛抵歐洲後幻滅，Cindy 帶著作品登門拜訪卻屢遭質疑，歐洲工匠最初並不信任這位來自亞洲的女性，但她不屈不撓憑藉「堅持不妥協」與「全心投入」的信念最終獲得匠藝大師認同，時至今日 Cindy 與工匠成了默契十足的夥伴，一次次合作端出讓全世界驚豔的藝術珠寶作品。

影片更深觸 Cindy 身為人母的內心世界，過去她鮮少在鏡頭前提及兒子 Jasper，Jasper 也未曾曝光過，而影片裡一張母子合影的照片讓人動容，原來 2021 年授勳時 Jasper 隨侍在側擔任現場的英法文翻譯，畫面是 Cindy 與 Jasper 緊牽著手展現好感情。身為女性、身為母親，Cindy Chao 不只一次在受訪時提到「我是位單親媽媽」，因為單親身分又必須兼顧初創業的個人品牌，她不得已將孩子送往寄宿學校，Jasper 更曾開玩笑說：「我是 Cindy 的二兒子，珠寶才是她的長子。」Cindy 笑著分享與兒子的私密話，但眼眶卻紅了。

在與 Wendy Lin 的訪談中還彼此分享身為女性在所屬領域中的所見所聞，Wendy 表示近年來越來越多女性藝術家崛起，例如英國當代藝術家塞西莉布朗（Cecily Brown）、布里奇特萊利（Bridget Riley）等，各領域對女性的認同逐步提升迎來女性藝術新境界。

Cindy 在藝術珠寶領域的成就日漸茁壯，例如多件作品在國際蘇富比拍賣會中締造傲人成績，同時獲邀參加重量級藝博會像是巴黎古董雙年展、歐洲藝術與古董博覽會、倫敦巨匠臻藏等，更一舉獲英國 V&A 博物館（Victoria and Albert Museum）、美國史密森尼國家自然歷史博物館（Smithsonian National Museum of Natural History）、及法國巴黎裝飾藝術博物館（Musée des Arts Décoratifs）三大國際博物館將其作品納為永久典藏。去年又在台北晶華酒店打造全球首座 CINDY CHAO The Art Jewel Gallery 藝術珠寶典藏館，盼拉近藝術珠寶與民眾的距離，每一個重要成就時刻對 Cindy 來說都是肯定，也將 CINDY CHAO The Art Jewel 對於藝術珠寶範疇的影響力拉抬到最高。而就在歷經堅持與投入後，工作成就與家人陪伴並存，Cindy 滿足的說：「我別無他求。」

《春之荳蔻》3D－3 進化蠟雕作品首公開

CINDY CHAO The Art Jewel Gallery 藝術珠寶典藏館自去年正式落成後成為台北新地標，由 Cindy Chao 親手打造再次打破業界思維，沉穩黑色調與金屬色元素讓空間中每個環節都可嗅到 Cindy 的品味，並與四國頂尖藝術團隊合作，從藝術氛圍到空間規劃、展櫃櫥窗等，另包含燈光、不易反射的玻璃等都是優化鑑賞環境的細節。其中展示 CINDY CHAO 經典作品的是一座全球體積與規模最大的「無重力展櫃」，漂浮設計可 360 度盡覽珠寶作品的多面面貌。

而典藏館正中間四座如畫框的珠寶展櫃，近期展出的是一雙 2022 Black Label Masterpieces No.X & XI 大師系列「春之荳蔻胸針」，其中 No. X 已在去年典藏館開幕時現身，這次則一併帶來 No.XI「春之荳蔻胸針」，可見高達 81 克拉的祖母綠為主石為設計並作為其中一個圓潤飽滿豆子的「實」，而豆莢中另一豆子則是一枚空心鑽球為「虛」，兩件「春之荳蔻胸針」以「虛實交織」大玩 Cindy 擅長的空間立體魔法。「春之荳蔻胸針」不僅可全視角欣賞，豆莢內的祖母綠與鑽球以榫卯結構組裝再鑲嵌在豆莢底部的鈦金屬結構上，創造出更勝於 3D 的懸浮感，Cindy 將此結構命名為「3D-3」可謂 3D 的進化版，「3D-3」工藝未來也將成為 Cindy 開創大師系列作品的重要指標意義。「春之荳蔻胸針」細節繁多，從豆莢到葉片、枝幹透過漸層貴寶石的排列挑選創造出植物自然色澤，而葉片的靈動機關設計可輕微晃動，甚至在枝幹上利用鈦金屬打造出小毛刺讓作品更加擬真。

為讓藏家更進一步了解 CINDY CHAO The Art Jewel 作品的創作歷程，首次公開藝術家蠟雕作品，將兩枚胸針的雛型盡收眼底。《春之荳蔻大師系列作品展》即日起至 4 月 30 日於 CINDY CHAO The Art Jewel Gallery 台北晶華酒店二樓（中山北路二段 39 巷 3 號）公開展出。

《春之荳蔻》

展覽日期：即日起至 4 月 30 日（公開展覽）

展出地點：CINDY CHAO The Art Jewel Gallery 台北晶華酒店二樓

電話：02-2523-9559