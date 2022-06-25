體感時刻｜重機旅遊推手陳逸恩與Philips Hue Play沉境式燈光體驗的對話

陳逸恩（Johnny）是TMT Moto Travel創辦人，也是BMW重機國際教官，更斜槓的腳色是逸春茶行主理人，兼具藝術文化與重機旅遊的雙重角色。注重家庭生活的他，要來體驗Philips Hue Play漸變全彩情境燈帶是如何豐富家庭生活時光

在這麼忙碌的工作之餘，陳逸恩回到家最希望的就是與家人共享珍貴的家庭時光，尤其與小孩一起享受家庭劇院與電玩遊戲。在體驗Philips Hue Play漸變全彩情境燈帶的過程中，不但安裝便利、使用APP控制燈光情境，更可與影音及音樂連動，打造HOME BAR的氛圍，提升了與家人之間的歡樂時光。

Philips Hue為個人聯網智慧照明的全球領導品牌，不僅擁有高品質智慧型燈泡，更是智慧型照明系統領域的領航專家，不斷與時俱進、創新客製化適合各種居家場景的燈光，無論是日常作息節律、居家安全、娛樂體驗或是氣氛營造，Philips Hue致力於以更靈活的照明產品來滿足所有居家活動的需求。

Philips Hue Play漸變全彩情境燈帶55”擁有1600萬色彩變化、智慧語音控制、配合影音燈光同步器使用，任意彎曲延升的燈帶能捕捉娛樂內容中的色彩信號，漸變的全彩光暈與螢幕內容完美融合，將劇情氛圍渲染至全屋，打造真正的全景光視覺盛宴，並與Spotify跨界合作實現app to app的音樂燈光同步效果，放大每個享受時刻。無論是打造家庭影音劇院、電玩遊戲體驗、居家氛圍營造，Hue的智能控制，都能讓你盡情享受每個歡樂時光！