體感時刻｜重機旅遊推手陳逸恩與Philips Hue Play沉境式燈光體驗的對話

By 編輯部
26 Jun 2022
體感時刻｜重機旅遊推手陳逸恩與Philips Hue Play沉境式燈光體驗的對話
Style
體感時刻｜重機旅遊推手陳逸恩與Philips Hue Play沉境式燈光體驗的對話

陳逸恩（Johnny）TMT Moto Travel創辦人，也是BMW重機國際教官，更斜槓的腳色是逸春茶行主理人，兼具藝術文化與重機旅遊的雙重角色。注重家庭生活的他，要來體驗Philips Hue Play漸變全彩情境燈帶是如何豐富家庭生活時光

在這麼忙碌的工作之餘，陳逸恩回到家最希望的就是與家人共享珍貴的家庭時光，尤其與小孩一起享受家庭劇院與電玩遊戲。在體驗Philips Hue Play漸變全彩情境燈帶的過程中，不但安裝便利、使用APP控制燈光情境，更可與影音及音樂連動，打造HOME BAR的氛圍，提升了與家人之間的歡樂時光。

Philips Hue為個人聯網智慧照明的全球領導品牌，不僅擁有高品質智慧型燈泡，更是智慧型照明系統領域的領航專家，不斷與時俱進、創新客製化適合各種居家場景的燈光，無論是日常作息節律、居家安全、娛樂體驗或是氣氛營造，Philips Hue致力於以更靈活的照明產品來滿足所有居家活動的需求。

Philips Hue Play漸變全彩情境燈帶55”擁有1600萬色彩變化、智慧語音控制、配合影音燈光同步器使用，任意彎曲延升的燈帶能捕捉娛樂內容中的色彩信號，漸變的全彩光暈與螢幕內容完美融合，將劇情氛圍渲染至全屋，打造真正的全景光視覺盛宴，並與Spotify跨界合作實現app to app的音樂燈光同步效果，放大每個享受時刻。無論是打造家庭影音劇院、電玩遊戲體驗、居家氛圍營造，Hue的智能控制，都能讓你盡情享受每個歡樂時光！

Philips Hue Play TMT 逸春茶行 Johnny Chen

編輯部
Fashion
Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.