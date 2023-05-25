首度凝聚跨界力量，歌手張清芳與珠寶藝術家 Cindy Chao 落實慈愛善舉，與知名製作人陳鎮川、攝影大師林炳存聯手策展，關心罕病孩童健康醫療

「一五一十・讓愛聚首」慈善公益活動緣起於歌手張清芳與珠寶藝術家 Cindy Chao 相識超過 15 年的情誼，由張清芳挺身而出擔綱公益活動發起人，並邀請 Cindy Chao 以具有象徵「愛與保護」的十字架為概念，創作出 15 組慈善藝術珠寶作品，同時攝影大師林炳存擔綱攝影統籌以及知名製作人陳鎮川為活動總監，四位共同聯手策展。

同為人母的張清芳與 Cindy Chao 皆因親眼目睹台灣兒童醫療與醫院設備、人力的不均，以及健保資源的有限分配，也感同身受過程的阻力，因此規劃逾三年之久，在疫情趨緩，社會逐步復甦的同時，6 月將落實這項慈愛善舉，分別舉行攝影展、作品展及慈善拍賣捐贈。

15 位名人與其子女首度一同入鏡 響應愛與保護的力量

活動總策劃張清芳表示：「當前充滿不確定性的社會，極度需要凝聚正面能量。我們還有能力，有義務善用一己有限的影響力，把愛擴散出去，為社會貢獻更多關懷與支持」。邀請 15 位藝名人配戴由 Cindy Chao 特別創作的慈善藝術珠寶，在攝影大師林炳存的掌鏡下，與其子女同框演繹攝影作品。參與的藝人包括林心如、林熙蕾、徐若瑄、庾澄慶、張清芳、Ella 陳嘉樺、黃子佼、賈永婕、劉若英、關穎；炆久之芯品牌創辦人蔡依珊、永齡基金會創辦人夫人曾馨瑩、富邦藝術基金會執行長蔡翁美慧、富邦文教基金會執行董事陳藹玲、以及國際棒球職業選手陽岱鋼，也在公益的號召下一同參與。

15 位名人首次引領子女攜手拍攝， 一同響應慈善，希冀將這份對社會的關懷與愛，散播到社會上需要幫助的孩童身上，透過這次的活動發揮正向影響力，期待更多台灣廣大的企業與社會各界延續善心，幫助重症罕病兒童構築更完善健康的醫療環境。

攝影展與慈善藝術珠寶同步展出 拍賣善款捐贈兒童醫療單位

攝影作品於 6 月 14 日起在光點台北展覽，其創作的慈善藝術珠寶也將會同步在 CINDY CHAO The Art Jewel 位於晶華酒店 2 樓的典藏館展出，並於 6 月中慈善晚宴進行公益拍賣。收益將捐贈於兒童醫療單位包含財團法人台大兒童健康基金會、臺北榮民總醫院兒童重難罕中心、臺北醫學大學附設醫院顱顏基金，善款將投注於重症罕病孩童的健康與未來成長。

【一五一十・讓愛聚首】慈善攝影展暨慈善藝術珠寶作品展

慈善攝影展開放時間：2023 年 6 月 14 日至 6 月 28 日 11:00-19:30

地點：光點台北 2 樓 （台北市中山北路二段18號，鄰近中山捷運站）

慈善藝術珠寶作品展開放時間：2023 年 6 月 14 日至 6 月 28 日 11:00-20:00

地點: CINDY CHAO The Art Jewel Gallery 藝術珠寶典藏館（台北晶華酒店 2 樓）