A NEW TURN｜腕間新視野

一個翻轉，便能創造無限可能。積家品牌大使 Nicholas Hoult 與 Anya Taylor-Joy 分別佩戴 Reverso Tribute Duoface Calendar 與最新 Reverso Duetto Small 翻轉系列腕錶，展現雙面腕錶如何一個翻轉便能成就腕間新視野。

你聽過「蝴蝶效應」嗎？即自然界最細小的事件也會產生無法阻擋的連鎖反應。注重因果關係的製錶界亦是如此。精準至微米的測量結果，確保時計精準走時、性能卓越、力臻完美，以及靈光一現的創新意念都會讓製錶界迎來新的轉捩點，令經典傑作改頭換面，創作雙面甚至多面的錶盤，就如積家的 Reverso 翻轉系列腕錶。

2022 年秋季，積家與才華橫溢的品牌大使 Nicholas Hoult 和 Anya Taylor-Joy 攜手合作，在 Reverso 翻轉系列腕錶的全新影片《A New Turn》中，以引人入勝的方式演繹「蝴蝶效應」。 影片巧妙地呈現兩個截然相反的自然現象，一顆雨滴，與其他數十億的水珠融合，彙聚成氣勢磅礴的瀑布；一粒隨風飄蕩的種子，落地萌芽後長成一片茂密靜寂的叢林。此隱喻引伸至 Reverso 翻轉系列腕錶，強調即使是毫釐誤差也會對腕錶的精準性能產生重大影響。當然，隨著 Reverso 翻轉系列腕錶的錶殼轉動，設計上的些微差異亦為此經典時計帶來全新的演繹。

Nicholas Hoult 自 2017 年起成為積家的品牌摯友。他最近出演了積家為 Reverso 翻轉系列腕錶拍攝的宣傳短片《The Turning Point》，當中腕錶成為人生重要時刻的象徵。Nicholas 表示：「在我的人生中，看似不重要的時刻，最終卻促成了我事業上的重大發展。一次機緣巧合的會面，或是僅僅更改日程安排，卻為我帶來了意想不到的機遇。」

在影片《A New Turn》中，Anya 首次以積家代言人的身份亮相。這位享譽全球的女演員憑藉《后翼棄兵》（The Queen’s Gambit）等作品屢獲殊榮，對於積家代言人的首項工作，Anya 表示：「我非常高興能在影片《A New Turn》中為積家 Reverso 翻轉系列腕錶代言。在演繹角色時，即使是一句台詞或 一個眼神，都會徹底改變角色或表演。人生本來就如催化劑。真正有意義的事，通常都始於平凡、細小的時刻。」

在宣傳影片中，Nicholas 和 Anya 分別佩戴全新 Reverso Tribute Duoface Calendar 翻轉系列雙時區日曆腕錶玫瑰金款和柔美迷人的 Reverso Duetto Small 翻轉系列雙面腕錶小型玫瑰金款。於 1931 年面世的 Reverso 翻轉系列腕錶不斷推陳出新，Reverso Tribute Calendar 翻轉系列日曆腕錶和Reverso Duetto Small 翻轉系列雙面腕錶小型款正是其中的典範之作。

隨著晝夜更迭，Reverso Tribute Duoface Calendar 翻轉系列雙時區日曆腕錶亦輕易從經典的裝飾藝術風格銀色太陽放射狀飾紋錶盤，轉變為精妙別致的全新背面錶盤，並搭配經重新設計的晝夜顯示。Reverso Duetto Small 翻轉系列雙面腕錶小型款以同一枚機芯驅動正、反兩面的不同錶盤，同樣遵循日出日落的變化規律，晝夜更替的設計更將經典風格的錶盤與綴以鑲鑽裝飾刻紋的華麗錶盤相結合。

當然不得不介紹 Nicholas Hoult 在宣傳片中佩戴積家最新 Reverso 翻轉系列腕錶：Reverso Tribute Duoface Calendar 翻轉系列雙時區日曆腕錶，重新演繹三重日曆顯示和 Duoface 雙時區功能，為積家這兩項經典複雜功能增添精緻的現代優雅氣息。Duoface 雙時區可於 Reverso 翻轉系列腕錶的正、反兩面分別顯示兩個時區的時間。這次推出的新作品包括一款精鋼腕錶和一款暖色調玫瑰金腕錶，細節更具匠心，製作更加精緻考究，質感更為細膩。

三重日曆功能包括星期、日期和月份顯示是雋永經典的複雜功能，如今位於全新 Reverso Tribute Duoface Calendar 翻轉系列雙時區日曆腕錶正面錶盤的主要區域。這些以太陽時為基礎的資訊，與 6 時位置的月相顯示互相輝映，令天文時間領域的兩大元素匯聚於同一面錶盤上。精鋼錶款呈現低調含蓄的質感。交替的表面潤飾，例如以粒紋錶盤襯托拋光指針，令所有顯示一眼可辨，即使是同色系的配色亦同樣精緻細膩。在太陽放射狀飾紋錶盤上的精緻線條襯托下，玫瑰金腕錶的溫暖光芒更加優美迷人，錶盤的銀色調亦與指針和時標形成鮮明對比。

無論是精鋼還是玫瑰金款式，Reverso Tribute Duoface Calendar 翻轉系列雙時區日曆腕錶的背面錶盤均採用煥然一新的設計，融入更多表面潤飾工藝，空間感更加強烈。原本點綴錶盤外緣的傳統「巴黎鉚釘」（Clous de Paris）扭索飾紋，如今換作從時針和分針固定處向外綻放的太陽放射狀飾紋。時標亦選用了全新設計，圍繞軌道式分鐘刻度環外圈排列，加強向外放射延伸的效果。在 6 時位置，晝/夜顯示設於時、分錶盤後方，低調地展示第二時區的基本資訊。

為腕錶提供動力的 853 型手動上鏈機械機芯，堪稱積家高級製錶精神的典範。853 型機械機芯完全由積家自主設計、製作和組裝，是現有造型機芯中難得一見的精品，其機械結構專為配合非圓形腕錶的輪廓而設計，因此尤為獨特出眾。此機芯尺寸小巧，符合腕錶的經典錶殼比例，同時保留了傳統高級製錶的所有細節和精妙特色，如倒角邊緣、沉頭寶石軸承、鏡面拋光螺絲，以及飾以日內瓦條紋的錶橋。這些優美細節均隱藏於佩戴者目光無法觸及之處，然而這正是積家大工坊憑藉深厚精湛工藝實踐對製作腕錶臻品的承諾。