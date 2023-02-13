A STAR IS BORN｜華麗宣言

Fendi 不斷創新與再造，將經典重現不同以往的時髦面貌，你能想像 Fendi Peekaboo Cut 包款所帶來的視覺衝擊嗎？全新的包款廓形讓你在配戴時的舉手投足間，不自覺展現自信光彩，為你創造極致的大女主風格。

Words:Ailing Tsai Image:Fendi

時髦女力

放眼 Fendi 2023 春夏女裝伸展台，你會發現一個耀眼新星的出現貫穿了整場華麗大秀，那即是不容忽視的 Fendi Peekaboo Cut 包款，其外觀上除了擁有鮮明的 1990 年代俐落廓形外，更融入了 Peekaboo ISeeU 包款的結構和細節，彷彿將梯形兩側向左右延伸，以水平切割的方式放大與凸顯出標誌性的金屬飾條和牛角鎖，再加上首度出現的 O’Lock 鏈條，高雅中帶有一絲叛逆氣息，昂首闊步的同時盡顯專屬女性的堅毅與幹練。

無畏個性

在每日的穿搭學問中，配件與包款絕對是不容小覷的焦點來源，更是個人整體風格展現的至要角色。此次 Fendi 推出全新 Peekaboo Cut 包款，將早已風靡時尚圈的 Peekaboo 換上五彩斑斕的全新裝束。包身上隨肢體擺動的金屬鏈條，採用低調銀色，

展現出復古又帶點自我的個性，再搭配上包身的亮面拉絲皮革，營造出大膽前衛的無懼精神。此外在色彩選擇上則是展現出 Fendi 無際的創意泉源，明亮且帶有螢光感的綠色和粉色可謂新時代的大勢潮流， 另外還有蟒蛇和鱷魚皮等珍稀皮革，細緻頂級的皮面略帶偏光，與漆面的五金配件碰撞出意外的撞色趣味。Fendi Peekaboo Cut 包款還分有中型與小型兩種尺寸，無論是時髦當道的手拿包亦或是以肩背鏈條配戴，皆能滿足你的百變風格，展現專屬女人的從容魅力。Fendi 此次的新作不僅展現出長久以來面對頂級質材不變的精深工藝，同時也流露出與時俱進源源不絕的超群靈感，Fendi Peekaboo Cut 包款的誕生就彷彿大膽宣示新一季主流的 IT BAG 即將到來。