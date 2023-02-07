A TRIBUTE TO THE CLASSIC CARTIER WATCH｜傳奇風尚，優雅再現

卡地亞 Tank Française腕錶自 1996 年問世以來，可以說是劃時代先河，承襲經典Tank腕錶簡約精神，並以金屬錶鍊與錶殼融為一體的設計，於鐘錶界留下濃墨的色彩，二十餘年過去，依舊是為人津津樂道之經典設計。

Words：William Chen Image：Cartier

Tank可以說是當代錶壇，歷久不衰的一代傳奇經典，自1917年推出以來，以俯瞰坦克的視角為靈感，改寫過往腕錶圓形設計框架，錶殼則如同坦克車身，並將坦克履帶設計轉化為兩側垂直錶耳。純淨簡潔的線條讓Tank腕錶持續站穩錶壇浪尖，展現出自由精神和優雅態度。

永恆經典

多年來，卡地亞持續在製錶領域登峰造極，並持續以經典為設計底蘊，持續創造錶款驚喜。以Tank為設計根基，卡地亞也持續壯大Tank腕錶家族，於1996年面世的Tank Française腕錶便是當代最具代表性錶款之一，金屬錶鍊與錶殼融為一體可說是當時設計先鋒，並完美承襲Tank腕錶雋永優雅風格，與時俱進的美學魅力，讓Tank Française一推出便擄獲眾人目光。

回歸傳奇本源

不斷精益求精，並持續透過作品來推動工藝進步是卡地亞一直以來秉持的精神，在2023年，打造全新Tank Française持續引領風潮。新款腕錶可說是匠心之作，全新設計兼顧美學和人體工學，其一體式金屬設計也更加鮮明矚目，更令人驚艷的是，2023年全新Tank Française 採緞光飾面，並且錶盤具有陽光射線紋飾。備有精鋼和黃K金無鑽或鑲鑽錶款，為腕錶極其連貫的流線型線條注入無窮活力。卡地亞珠寶與鐘錶創意總監也以寶石工藝形容該款腕錶：「全新Tank Française腕錶展現一以貫之的創作理念如同切割寶石追求原生之美， 腕錶創作必須捕捉純粹造型，簡化線條，去除冗飾，回歸傳奇的本源。」

再現新浪潮電影風潮

為了歡慶Tank Française嶄新面貌問世，卡地亞也特別推出一支宣傳片，邀請英國鬼才導演蓋瑞奇 （Guy Ritchie）執導，並由美國新銳演員雷米馬利克（Rami Malek）以及法國傳奇電影女演員凱薩琳丹妮芙（Catherine Deneuve）共同出演。全片以法國新浪潮電影為發想，並以此展現Tank Française自由精神和優雅態度，塞納河畔的命運邂逅，時空錯位的電影畫面，完美地展現新浪潮電影擅長的意識流手法，Tank Française前衛風格與自由靈魂，在兩位演員演譯下，格外動人，一眼難忘。