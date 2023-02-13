ALL YOU NEED IS LOVE｜甜蜜愛戀

2 月是個充滿粉紅泡泡的幸福季節，更是情人們相互贈禮的重要時刻，許多人絞盡腦汁也仍然對另一半的心思毫無頭緒，跟著 PRESTIGE 讓你了解現在時下每個女孩心中的夢幻逸品。

Words:Ailing Tsai Image:Fendi

即將迎來浪漫氛圍滿溢的西洋情人節，站在櫥窗前面仍然猶豫不決，到底收禮對象最適合什麼樣的禮品呢？又或者是現下流行的時尚單品有哪些選擇？PRESTIGE 帶你深入探索今年大勢粉色浪潮以及各種風格的百變包款，讓你不踩雷還能贈禮送至心坎裡。

Fendi 一直以來各系列包款皆深植女性心中，更有許多款式是時尚名人人手一個的經典包款，像是前陣子為歡慶 25 週年再造話題的 Fendi Baguette 其修長的包身以夾在腋下的配戴方式引領潮流，FF 字型的金屬包釦也帶來了畫龍點睛之效，現在更加入了可調節式背帶，在容量與搭配上都有更多元的選擇。Fendi Peekaboo IseeU 包款則採用嶄新手風琴褶造型，包身硬挺廓形俐落，雙層的收納空間兼具美觀及實用性，

非常適合時髦的都會女性。而有著 Fendi 獨家設計語彙的 FENDI First 包款則是將放大的「F」字母加以傾斜，可以作為手拿包或是肩背包，輕鬆轉換各大場合。

即使是自由不拘的強大女性也有內心柔軟之處，而粉紅色在色彩學中不僅象徵著甜美與溫柔，更在這個專屬情人們的幸福日子囊括了所有的情感，所以不妨在這個夢幻時刻用浪漫粉色散發專屬個人的百變魅力。