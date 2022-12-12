ART OF CRAFTSMANSHIP｜匠心製造

1931 年的裝飾主義，對於字體藝術家 Alex Trochut 及 Reverso 翻轉系列腕錶來說都非常重要，一者以二維造型詮釋三維的空間感，另一邊則是以精湛的機械工藝，展現出宛如微縮建築一般的樣貌。如今，製錶師與藝術家相互聯手，跨領域創作出絕美的新作品。

Words:Ken Huang Image:Jaeger-LeCoultre

製錶與藝術領域對話，向來最能展現人類在美與工藝上的追求。Jaeger-LeCoultre 積家作為頂級製錶品牌，透過「匠心製造」（Made of Makers）計畫，結合製錶師、設計師和手工藝大師，持續拓展與文化及創意人士的合作。大工坊透過機械工藝的精準與美學，展開與藝術家精彩作品的對話，並呈現精彩的全新樣貌。

著名字體藝術家 Alex Trochut 曾是西班牙字體排印師、插畫家兼藝術家，其揉合流行文化、街頭文化、時裝與音樂，從中汲取靈感，讓語言跳脫出詮釋意義 的範疇，反歸於符號本身，發揮出身為視覺媒介的潛力。這次 Alex 與積家錶展開的對話，正是以其饒富實驗性的藝術字體，化為腕錶的精彩裝飾。其實 Alex 製作字體的概念，和腕錶工藝大師製作機芯及腕錶內在的機械裝置配置有著異曲同工之妙，兼具功能性與裝飾性，彷彿運行不息的內在器械，雙方似乎相互輝映著。

1931 字母與裝飾藝術

雖然 Alex Trochut 於巴賽隆納出身，近十年定居紐約，2007 年成為獨立設計師後，與滾石樂隊、歌手 Katy Perry 的合作使他聲名大噪，後來更於 2011 年推出《More Is More》一書，表達他以視覺傳達作為研究課題，所使用的方法及其影響。他深諳文字身為符號的魅力，挖掘出更深層的含義，大膽的為積家創作出全新的現代字母風格——1931字母，為大工坊製作 的腕錶在視覺上，更增添鮮明的視覺識別。

事實上，這次雙方合作，鐫刻有 1931 字母的 Reverso 翻轉系列腕錶，更可回溯自同樣的源頭。曾於 1920 至 1930 年代的「裝飾藝術」，是風靡全球的 當代風格，同為堅持卓越的現代精神，在當時力求進步，積極樂觀，熱愛科學技術，迸發出驚人的創造力，無論是 Alex Trochut 還是積家，都以這個時代的裝飾藝術為靈感，各自以字母、腕錶，展現其追求進步可能的前瞻價值觀。

以二維造型表達三維空間

1931 字母的特色皆如雕塑般層次分明，視覺具有深邃感，兼具活力與動感，極具表現力，如此俐落而現代的手法，讓復古的裝飾藝術，有了二維造型，又能呈現三維物件的特性，恰好與腕錶內在那三維空間的立體機芯結構相呼應。

「設計時我有結合裝飾藝術與積家製錶工藝的想法。這些字體令人聯想起某種機械裝置，整個裝置由協同運行的各個模組零件組成。」 Alex Trochut 的眼光與想像力飛躍，看出彼此看似不同領域，卻有的共通特質，他又說:「我希望這些字體帶來實體有形的感覺，展現其兼具功能性與裝飾性的精妙元素，猶如一個運行不息的機器。」 最後，他以字體編排做出了立體的三維視覺感受。在藝術家眼中尖端的工藝作品所追求的核心精神是相通的，Alex Trochut 認為，同樣追求卓越技藝的觀點並無二致，「我認為字體排印與製錶均是以手工技藝與技術工藝為核心。」他進一步指出:「字體是感性與理性抉擇的結合，以強大的內在邏輯將所有抉擇糅合成為字母或字體的造型，就如拼圖一樣。對我來說，製錶工藝的精密複雜程度更勝一籌，但兩者均體現了對微小細節的專注。」

環繞汝山谷的綠意入題

目前，1931 字母將被積家大工坊應用於 Reverso 翻轉系列腕錶中，作為個人化訂製的一環，錶主可於腕錶底蓋增添別具一格的鐫刻，舉凡縮寫或饒富意義的文字，而此系列字母，積家也預告將於之後多個不同項目出現。

然而提到 1931 年面世的 Reverso 翻轉腕錶，歷時近百年，確實展現超凡的吸引力。最初為馬球運動而設計，卻因為獨特的翻轉結構，原型黑色錶盤的基礎之上，以洗鍊的外型，還有簡約的設計，成為風格鮮明人士的腕上首選。歷時多年演進，多彩面盤是一大特色，舉凡巧克力棕色、紅色，酒紅色還是藍色，多色漆面錶盤自成一格，成為風格時尚史的一抹風景。

而 2021 年呼應 Reverso 翻轉系列腕錶的色彩搭配潛力、再度以熱門的綠色，推出「Reverso Tribute Small Seconds 翻轉系列小秒針腕錶綠 色款。」作為近年的熱門綠面款式，以太陽紋放射狀飾紋漆面盤，深邃的綠，彷彿汝山谷中環繞 積家總部鬱鬱蔥蔥的松樹林，和與之相襯的皮革錶帶，以多元色彩再度回歸錶壇。

複雜功能再顯魅力

作為積家最具代表性的系列，1931 年問世迄今，Reverso 翻轉系列除了外觀色調上的推陳出新，在高度機械性能的追求上始終不懈。比如，全新的「Reverso Tribute Duoface Calendar 翻轉系列雙時區日曆腕錶」，則是在優雅樣貌中，持續發展精彩的複雜功能，兼具「三重日曆顯示」、「Duoface 雙時區」功能，各自有迷人之處。

首先，Duoface 雙時區功能，可於 Reverso 翻轉系列腕錶的正、反面分別顯示兩個時區時間，而由同一枚於 1994 年推出的矩形機芯鎖驅動。雖然是大複雜腕錶機械工藝，呈現出的資訊卻是非常精準且俐落，此為上乘機芯工藝的明證，包含正面錶盤以星期、日期和月份顯示等太陽時為基礎的時間資訊，還有背面以 6 時位置的晝夜顯示呈現的樣貌，時間領域的兩大元素匯聚於同一款錶上，非常精緻細膩。

無論是 Reverso 翻轉系列的哪一款腕錶，均以太陽紋、太妃針及不變的旋轉結構奠定基礎樣貌，歷久不衰的經典，於 1931 年面世以來就默默地在錶壇佔有一席之地，如今與 1931 字母的相互詮釋，像是回望一個時代經典那樣迷人，令人神往。