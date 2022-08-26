ARTISAN REBEL｜時尚藝術職人的反叛

法國設計師 Mandred Thierry Mugler 於今年一月逝世，這位對於時尚藝術貢獻良多的鬼才，可謂定義了整個世代，一起透過時尚記者 Gennady Oreshkin 的文字紀念他。

TEXT GENNADY ORESHKIN TRANSLATION WENDY CHANG

雖然「偶像」這個詞已經不受到年輕世代或抖音使用者青睞，但仍有一個人配得上此稱號，那就是時尚界的前衛人物 Mandred Thierry Mugler。然而在今年 1 月 22 日他離開人世，讓時尚界為之嘆息：這世界失去了有遠見的人，一個黃金世代也隨之落幕。無論是「設計師」還是「創意總監」都不足以描述 Mugler 對於時尚界，乃至藝術界的貢獻。

1948 年出生於法國東部史特拉斯堡的他，從小就對藝術有高度的興趣，9 歲開始學習古典芭蕾，隨後錄取萊茵國家歌劇院的芭蕾舞團，同時。斯特拉斯堡裝飾藝術學院也破格讓他修習室內設計課程，在 1960 年代末完成學業後，他開始擔任倫敦精品店 Mr.Freedom 的接案設計師。10 年後，the House of Mugler 誕生了。Mugler 和同名品牌密不可分，後者不僅只是一個時尚品牌，更是表現純粹藝術的強大媒介。1973 年 Mugler 推出 Cafe de Paris 巴黎咖啡館系列，同名品牌隨之而生，這也是 Mugler 首次公開展示的系列作品，當中可見他受到 1940 年代啟發的犀利剪裁，這樣的風格一直延續到他 2002 年離開品牌。

在 80、90 年代，Mugler 以驚人的時裝秀享譽國際，比起展示作品，他的時裝秀更偏向戲劇表演，但這也不令人意外，畢竟他一生都醉心於服裝，也曾待過芭蕾舞團許久。當年為了慶祝品牌成立十週年，他打造了名為「L’Hiver des Anges」的大型作品，融合時尚、音樂和戲劇元素。找來了 250 位模特兒，當中包含美國黑人模特兒 Pat Cleveland，當時正在孕中的她化身為歌手瑪丹娜，不可一世地從天而降，將活動帶到最高點，並畫下完美的休止符。如果你說 Mugler 是想要透過作品提倡多元共融，根本就是強調再自然不過的事，強調個人的特色本來就是他的天性，除了當代的超級名模，他的伸展台上還有有色人種、變性模特兒、成人電影明星和同性戀藝術家，重點是他對於自然純粹之美的講究，並非刻意呈現多樣性。

“我不是追求困難，我是追求極致複雜細膩、具幽默與講求完美工藝的時尚作品。”

1992 年對他來說是一個關鍵點，同時也是 90 年代時尚史上重要的一頁。在 1992 年春夏成衣秀之後，Mugler 與英國歌手喬治・麥可合作了 MV《Too Funky》，之後也推出了一本書記錄三天的幕後工作準備，書中詳細記載了 Thierry Mugler 為了這場 MV 拍攝，製作了眾多精美華麗秀服，數量之多與夢幻程度足以堪比畫家達利在 1941 年舉辦的超現實主義舞會；又或者當代的 Met Gala 慈善晚宴眾家明星爭奇鬥艷的紅毯服裝與之相比也不過如此。

Muglar 的繆斯女神、也是初代《蝙蝠俠》貓女的 Julie Newmar，就曾描述這支 MV 拍攝過程充滿了歇斯底里的氛圍，現場煙霧瀰漫，精神也不免地繃緊起來。事實上，《Too Funky》證明了 Mugler 大膽的表演技巧和藝術野心，而且都是為了促進大家對於愛滋病的認識。MV 主角之一的變裝藝術家 Joey Arias 在接受 Vogue 訪問時就表示：「 Mugler 打造的每個角色都如超人，沒有人是平凡人，大家都有無與倫比的特色：最瘦的、最高的、最極端的、最漂亮的。」MV 中，模特兒 Emma Sjöberg 穿著 Harley-Davidson 的胸衣在伸展台上大搖大擺地走著；Linda Evangelista 的頭飾上垂墜著鴕鳥羽毛，被獻媚的狗仔隊包圍。當時 60 歲的 Newmar 穿著 PVC 緊身衣，Sjöberg 再次穿著全鍍鉻的金屬服飾，在此之前她歷經了 14 次試衣，才將這身金屬穿上身。這支 MV 也被譽為進入了Mugler 世界的新手指南，如同 Joey Arias 說的，它是時尚的巔峰。也就在同一年，Mugler 也以一款名為「天使」的淡香精，徹底改變了香氛世界，它是第一款以食物為靈感的香水，有著金字塔式的豐富甜味：頂層是棉花糖、甜瓜和椰子，中層是蜂蜜、黑莓和玫瑰，底層是焦糖、巧克力和香草，多層次的香氣也讓這款香水在 2007 年入選了 FiFi 名人堂。Mugler 親自主導香水的問世，Jerry Hall 作為首位代言人；1998 年，則由模特兒 Amy Wesson 領軍再度推出，更激發了藝術家和流行文化工作者的靈感，舉例來說，1999 年荒木飛呂彥在為其漫畫 Vento Aureo 創作的藝術品，就也曾受到此香水影響。

雖然《位於香港 THE HARI 酒店二樓的 ZOKU 餐廳 Too Funky》和天使系列香水各自展現了誇張極致的藝術感，但也僅是 Mugler 才華的小小一角。身為時尚設計師和表演者，Mugler 的頂尖代表作出現在 1995 年的高級時裝秀，他選在巴黎布格里奧冬季馬戲團館舉辦，推出品牌 20 週年紀念系列，此次活動被稱為「時尚界的胡士托」（呼應胡士托音樂節）。整場時尚表演展示近 100 套服裝，包含 Nadja Auermann 穿的華麗金色金屬緊身衣，之後經過 Alexander McQueen 和 Dolce & Gabbana 的 演繹，進入流行文化。幾位 Mugler 當時的繆斯女神：Carmen Dell’Orefice、Veruschka von Lehndorff 和 Jerry Hall，與 Naomi Campbell、Kate Moss 和 Eva Herzegova 等年輕時尚寵兒一起走伸展台，而美國社交名媛 Patty Hearst 則演出一段脫衣舞，所有前衛的一切都是如此順理成章，曾被《Vogue》描述為「由手術刀切割出來空氣動力學細節」，在 Mugler 的時尚秀裡無所不在，你還可以看到黃蜂腰設計、各種機械人裝扮，當然還有「維納斯誕生」的裙子。

另一場值得放進時尚教科書的 90 年代時裝秀，是 1997 年的高訂系列 Les Insects，由一系列女狂人結合吸血鬼、高訂風格的蜘蛛意象，即便是最古板的高訂收藏家，都會想要一探究竟，Mugler 讓模特兒穿上量身訂製的裙裝，精確完美地展現腰臀線條，讓模特兒化身為蒼蠅、黃蜂、蝴蝶等等昆蟲。這場時裝秀也因為在男女模特兒身上大量使用乳膠，並且在伸展台入口處裝飾大量絨絲帶，而引起了不小的驚嘆，既完美地展現了昆蟲的概念，也展現出對於高級訂製服飾的堅持精神。蒙特婁美術博物館首席館長 Nathalie Bondil 寫道:「他的時尚與超凡脫俗相聯，而 Les Insects 就是如此。」想要達成 Mugler 的境界，可是要相當的努力，以 Jerry Hall 的禮服為例，這件天鵝絨長裙的背後有一對鴕鳥般的蝴蝶翅膀，花了數百個小時製成，恰完美地證明了 Mugler「創造一個生物」堅持不懈的精神，不管是哪個作品系列，他的動機一直是強調美的存在，無論是極大化女性的輪廓，還是合成類似外星人的模樣。鬼才 Manfred Thierry Mugler 對於後世影響深遠，且意義非凡，就如同他的時裝秀、服裝作品、香水與影像留給我們的，他曾對媒體《Business of Fashion》說：「我不是追求困難，我是追求極致複雜細膩、具幽默與講求完美工藝的時尚作品。」

這位已故的藝術家為新一代青年才俊開闢好一條路，他對生活、經驗和美，有著永不滿足的渴望，而這份追求和堅持在透過每次的名人演繹（比如金卡戴珊和 Cardi B 的紅毯裝扮，或是有設計師運用類似的概念）這樣一直延續傳承下去。