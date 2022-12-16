BACK TO THE MILLENNIUM｜千禧世代復古浪潮

提到近期最能代表法式穿搭精神的品牌，「Isabel Marant」絕對榜上有名。2023 春夏，承襲一貫率性俐落剪裁、注重身形輪廓及鮮豔色彩風格呈現近年大火的 Y2K 風格，展現時裝多元魅力。

Words:William Chen Image:Isabel Marant



Isabel Marant 的衣服有種獨特的魔力，注重身形輪廓總能凸顯穿搭者身材魅力；鮮豔色彩以及繁複印花設計，打造十足法式慵懶風情。如此浪漫且愜意的設計，融合當代時裝以及波希米亞風格的服飾，在近期也成為潮流 ICON 必備服飾單品。在 2023 春夏，Isabel Marant 重新推出了 1990 年代的造型，再現了品牌創立之初的精神。這些服裝展現了品牌歷久不衰的魅力及其不斷重塑自我的能力，更融合近期大火的 Y2K 風格，迷你裙裝、亮片背心以及充滿色彩的各式低腰褲裝及裙裝，形塑出屬於 Isabel Marant 獨有的浪漫 Y2K 風格。

中性色彩

低腰褲裝以及寬鬆的工裝褲引領風騷，同時合身的喇叭牛仔褲穿插其中，搭配精緻柔美色彩的荷葉邊以及連身裙，展現千禧世代中性美學。

浪漫精神

浪漫是 Isabel Marant 的標誌性風格，本季以白色、淡紫色、淡黃色和淡粉紅色為主軸，各式幾何、線條排列組合的襯衫搭配多色斜紋軟呢，展現浪漫女人味。招牌波希米亞風格也沒缺席，民族刺繡、花卉圖案及人造毛皮製單品，為設計帶來更自在的浪漫視野。

男裝浪潮襲來

在 2023 春夏，台灣男士也終於能實際體驗 Isabel Marant 獨有的浪漫哲學，以悠閒、漫不經心的態度書寫輕鬆寫意的夏日時裝風格。漂白刷色丹寧布、淡紫色漸變色彩以及紮染面料、條紋和圖案印花的層次感，是男裝系列視覺重點，搭配在直筒剪裁讓工作服以及寬鬆 logo 的連帽上衣上，帶領我們重溫 90 年代。