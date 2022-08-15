BEAUTY OF NATURE ｜萬物之美

正如其名，卡地亞全新頂級珠寶系列 Beautés du Monde 將世界之美藉由寶石呈現，訴說著卡地亞眼中萬物千姿百態的奧妙與美麗，一件件動人美作更是極致珠寶工藝的傲人成果。

TEXT OFFY CHANG IMAGE CARTIER

Cartier 對於美的追求是品牌恆久不變的中心精神，這股美的探求起自卡地亞兄弟的壯遊，所見所聞的萬事萬物皆成為創作靈感的來源，再藉由卓越創意化作臻美的珠寶作品。

全新頂級珠寶系列 Beautés du Monde 再次體現品牌對於美的洞察，取自大自然與不同文化的內涵點滴成為珠寶設計的細節，從各式充滿張力的線條、幾何造型以至於抽象模擬,展現向萬物之美致敬的獨到美學。從寶石選材開始到設計加工都必須通過卡地亞最嚴格的標準，來自於品牌致力守護大自然珍稀寶藏的崇敬之意。在珠寶工藝上，除了嚴守絕對的品質堅持，更隨著時代演進精益求精，不斷研發最新技術趨勢，以追求更進步的絕美作品。

Beautés du Monde 系列靈活運用了彩色寶石與鑽石搭配，為透淨的視覺點綴不同風格的光采。像是結合精湛寶石切割與構圖藝術的 Iwana 項鍊，靈感來自於具有獨特外觀的綠鬃蜥；這款項鍊中央鑲嵌三顆總重 43.45 克拉的哥倫比亞祖母綠，造型別出心裁；以六角形蛋面切割工序打造稜角分明的輪廓，再延伸出整片細密交織的鏤空三角形圖案，接著鑲嵌或舖鑲鑽石與祖母綠。

乍看簡單的項鍊結構其實是由大量的三角形鑲座排列而成，從擺放位置到角度均經過嚴謹的研究與微調。鑲有細密鑽石與祖母綠的三角形之間以微小的金屬圓圈連接，是鉸接技術的高超技巧，能夠確保項鍊整體結構柔軟靈活，自然貼合頸間肌膚，兼具美觀與實用性。

另一款頂級珠寶雕刻藍寶石神秘錶擁有鑽石鋪陳如蕾絲的細緻錶帶，造型源於印度文化的傳統設計，中央鑽石密鑲出幾何造型的視覺中心，可見成色漂亮的 17.50 克拉雕刻藍寶石，掀開可見底下的水滴型錶盤，是絕對耀眼的獨一珍品。而一組華麗不失個性的藍寶石耳環則令人聯想起不間斷的潺潺流水，層層堆疊的圓形明亮式切割鑽石整齊排列，印襯下方 2 顆共重 8.27 克拉的枕形藍寶石更為耀眼；垂墜設計於行走活動間搖曳生姿，展現迷人風采。