Berluti FW23 The Great Escape｜四個篇章演繹當代奢華的紳士風範

現代紳士對品味生活的追求，逐漸趨向以超脫時間、舒適感和必要性的精緻奢華為主要特徵。在 2023 年秋冬，Berluti 特別推出以【The Great Escape 非凡跨越】為主題的系列產品，該系列基於對當代服裝的思考與提煉，在本季中分成四個不同的精緻章節發表。

這是專為 Berluti 紳士量身打造，呈現出一種回歸本能、無拘無束的生活方式：一種毫不費力的隨性優雅，由充滿活力的躍動生活、重新設計的著裝規範塑造而成，植根於品牌不朽的獨到靈魂和悠久精湛工藝。此系列從日常生活中的不同場景出發：從旅行到運動，展現出其核心的舒適性及功能性。透過 Berluti 的獨特視角，將手工匠藝與設計理念巧妙地融入紳士們的衣櫥之中。

在 2023 秋冬系列當中，首先亮相的是全新「Toile Marbeuf」帆布包袋系列，象徵著 Berluti 內斂基因的完美復興，靈感來自於品牌位於 Marbeuf 大街店鋪的內飾設計。這一創作理念傳達了一段關於過去和未來之間的視覺對話，並逐一體現在該系列的每個篇章之中。

第一篇章推出的《Summit Icons 巔峰經典》主題，在系列成衣中展示了 Sprezzatura 與運動之間的對話，既大膽新穎又歷久彌新；在《Ascend Play 攀登遊戲》篇章中，透過 Berluti 遠眺高瞻的精闢視角，重新界定當代型男的運動裝束。《Ridge Travel 山脊之旅》篇章則 是將世代相傳的剪裁方式，與運動和功能性的結構及動作相互融合；此外，《Peak Point 登頂時刻》篇章，則是將品牌標誌性元素融入獨特的阿爾卑斯山風格中。全系列秋冬新裝以永恆、多功能和大膽為命題，將經典男裝的多樣化細節演繹成本季特色，為當代奢華立下嶄新定義。

第一篇章：《Summit Icons 巔峰經典》

作為【The Great Escape 非凡跨越】系列的首個篇章，《Summit Icons 巔峰經典》秉持著對大膽設計這一理念的持續追求，重新定義並完善了衣櫥中的必備單品概念。該系列採用真絲平紋針織面料和全新品質皮革材質，並附有品牌 Scritto 圖紋，包括：機車夾克、休閒夾克和運動褲，均以 Sprezzatura 和豐富的運動元素設計而成，並以 Berluti 經典的 Indigo Denim（靛藍丹寧）和 Opuntia（仙人掌綠）為主打色，致敬品牌鞋履製作中的 Patina 古法染色工藝。同時，該篇章還推出一款全新的輕便款運動鞋，在紋理橡膠鞋底的基礎上，融入柔軟的皮革和絨面革，重新演繹 1960 年代的經典運動鞋。

第二篇章：《Ascend Play 攀登遊戲》

《Ascend Play 攀登遊戲》是【The Great Escape 非凡跨越】系列中的第二篇章，專注於打造日常必備的當代運動衣櫥，將休閒廓形和品牌與生俱來的優雅融為一體。抓絨運動服、慢跑褲和絨面麂皮革徽標運動衫，展現了這一系列對真實運動裝的理解；而鹿皮棒球夾克和 Berluti 標誌性的 Scritto 圖紋印花尼龍大衣，則讓平凡的運動休閒裝變得與眾不同。該篇章中以柔軟的 Venezia 皮革為主要材質，首發兩款全新 Softy 包袋：一款是帶有拉鍊隔層和行李箱釦帶的背包，以及一款可斜揹的大容量公事包，兩款均飾有經典 Scritto 圖紋的 Tuck 金屬搭釦。

第三篇章：《Ridge Travel 山脊之旅》

作為【The Great Escape 非凡跨越】系列的第三章，藝術與工匠技藝作為當代奢侈品的核心元素，在《Ridge Travel 山脊之旅》的篇章中體現了兩者的融會貫通。剪裁寬鬆的廓形，將有彈性的羊絨混紡西裝、精緻手工藝皮夾克和中性色調的針織衫巧妙結合。這一篇章的調色為新款 Toile Marbeuf 帆布包袋的誕生提供了靈感。它採用品牌位於巴黎 Marbeuf 店鋪中護牆板和俱樂部扶手椅的可可棕色 Venezia 皮革。其六個包款細節採用淺塗層精製棉和亞麻帆布製成，飾有全新的 Scritto 圖紋，該圖紋的靈感則源自品牌店鋪內鍛造的隔間門閘以及樓梯圍欄。Toile Marbeuf 帆布系列包袋將與運動針織或羊絨製成的 Shadow 運動鞋同步推出。

第四篇章：《Peak Point 登頂時刻》

《Peak Point 登頂時刻》是【The Great Escape 非凡跨越】系列中的最後一個篇章，透過先進的技藝和結構設計，拓展出具有防風雨功能性的冬季衣櫥。其中針織衫和休閒剪裁的羊毛西褲，均採用品牌特有的暖色調，搭配精緻的絎縫外套，以及採用柔軟的 Patina 古法染色皮革製成的輕盈羽絨夾克。

此外，此篇章更將 Berluti 的經典 Brunico 繫帶靴進行了全新詮釋－同樣運用於皮鞋版本－在Patina古法染色皮革上壓印Scritto圖紋，打破了徒步旅行和正式場合之間的界限。而全新的 Ultima 靴子採用羊毛內裡，並將阿爾卑斯山精神融入時裝屋的制鞋工藝中。與傳統飛行員夾克為靈感設計而成的鹿皮 Toujours XL 羊毛內裡手提包遙相呼應。最後，由洛登羊毛製成的包袋系列產品，徹底點燃了溫暖的冬日氣息。