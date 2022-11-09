BEST OF LUCK｜幸運流轉 一同探索夢幻迷人的 Alhambra 展覽

超過 50 載的幸運流轉著，Van Cleef & Arpels 的 Alhambra 系列迎來五款全新作品；承襲系列百看不膩的幸運草造型，加以精湛的工藝巧思，從造型到心情都迎接歡快圓滿的幸運。11 月，於台北 101 的 Alhambra 展覽中一同探索其夢幻與幸福氣息。

Words:Offy Chang Image: Van Cleef & Arpels

品牌源起於一對佳偶的結合，Van Cleef & Arpels 的歷史就是一系列浪漫詩意的起源。至今成立超過 110 年，世家傳承著中心精神，以無盡創意與傲人的珠寶工藝刻劃出不同世代的標誌美學，從極致華美的高級珠寶到簡約經典的日常珠寶，都為人津津樂道，深受喜愛。1968 年首次推出的 Alhambra 系列，就是世家傳世的經典系列之一。

Alhambra 系列以象徵著幸運的四葉草為造型，勻稱的四片葉片勾勒出簡約美感，小巧可愛的尺寸非常適合日常佩戴，為造型增色。至今推出超過 50 年，Alhambra 系列歷久彌新的設計、象徵幸運的意涵加上不同寶石點綴的變化，早已是辨識度極高的經典，而今年世家在 Alhambra 系列下再次推出 5 款珠寶新作以及 1 只珠寶腕錶，加入全新工藝的設計為雋永系列再添美作。

Alhambra 系列 5 款新作品包含以白 K 金打造的一串長項鍊、一款手鍊、一枚吊墜，一枚戒指及一對耳環，整組作品皆在葉片上使用了璣鏤雕花工藝，呈現放射狀的刻紋。璣鏤雕花工藝技術早在 1910 年代就為世家所使用，從最早期的錶盤擴展至 1930 年代的匣子、粉盒與 Minaudières 百寶盒，為鑲嵌寶石 的珍貴金屬，鍍上太陽放射飾紋的璀璨流光。應用在 Alhambra 系列全新作品上，猶如和煦的暖陽烙下一道道淡淡的軌跡，細緻優雅的紋路反射出更耀眼的光彩，也訴說著傳世工藝之美。

除了珠寶之外，還有一枚玫瑰金打造的 Alhambra 腕錶，四葉草造型錶盤圍繞著兩行圓珠飾邊，23mm 珍珠母貝錶盤的溫潤色澤與玫瑰金搭配恰到好處，經典 金質圓珠錶帶流利的線條伴隨手腕輕柔款擺，猶如第二層肌膚般舒適貼服。金質錶鍊可輕鬆拆除，換上羅緞或短吻鱷魚皮錶帶，襯托不同造型，為日常打扮增添典雅韻味。

Alhambra 系列的經典設計之一即為圍繞著幸運草周圍的金質圓珠，珍貴的圓珠飾邊由大師級珠寶匠悉心加工，再細心調整鑲爪，將圖騰固定。作品經過最後的拋光潤飾，才得以綻放美不勝收的流光溢彩。每一件作品都需要經過不少於 15 道工序的洗禮，包括選材、塑形以至品質檢定，才能確保成品非凡的品質與歷久彌新。融會寶石切割技師、珠寶 匠、拋光師以至寶石鑲嵌工匠的非凡手藝才得以呈現，Alhambra 系列持續傳承著世家的精神，為你的所有心願帶來幸運的頌歌。



為了歡慶這個標誌性系列，世家將於 11 月 15 日至 26 日於台北 101 購物中心 4 樓都會廣場呈獻造景，利用四葉圖騰創造四個主題空間，包括「蝴蝶飛舞的幸運草花園」、「夜幕低垂天鵝流連忘返的湖畔」、「冬日小鳥嬉戲的森林」及「小狐狸追逐的雪地造景」等，引領賓客置身詩意浪漫的冬日氛圍中，一同探索夢幻迷人的 Alhambra 展覽。