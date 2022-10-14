Classic And Limited Only｜獨享限量經典

為歡慶卡地亞台北 101 旗艦店開幕，品牌推出兩款全球首賣的限量經典錶款，超過百年的長青系列 Baignoire 與 Santos de Cartier 有了嶄新面貌，乘載著品牌歷史繼續向下一個世紀前行。

TEXT OFFY CHANG IMAGE CARTIER

卡地亞台北 101 旗艦店開幕在即，為了歡慶新店面以及表達對台灣市場的重視，品牌特別搶先推出兩款專為台灣設計的限量腕錶；代表著卡地亞精神的經典系列重新詮釋，全新 Baignoire Allongée 玫瑰金限量鑽錶以及 Santos de Cartier 鏤空綠玉石限量腕錶挾帶著 Cartier 經典美學，劃下新的歷史篇章。

卡地亞於 1910 年代首次描繪出橢圓形造型，1912 年，路易・卡地亞重新審視製錶業所採用的傳統渾圓造型，並將新設計的線條加以拉長，錶殼上的兩條平行線閉合成兩條曲線，成為浴缸的形狀，於是用以命名，即為 Baignoire 的由來。設計持續演變至 50 年代後期，才成為人所共知的微彎橢圓形，搭配刻有羅馬數字或阿拉伯數字的錶盤，以及黃 K 金「Godron」圓紋鑲邊。

而到了 60 年代，Baignoire 腕錶歷史譜寫下第二章， Baignoire Allongée 腕錶就在「搖擺倫敦」（Swinging London）的年代下於倫敦卡地亞工作坊誕生。超大尺寸的 Baignoire Allongée 腕錶以特殊的狹長比例在女性腕間延伸，呈現個性十足的視覺效果，同時保有卡地亞高雅簡約的核心美學，更訴說著天馬行空的無限創意。

這次為歡慶台北 101 旗艦店開幕的特別款 Baignoire Allongée 玫瑰金鑽錶僅限量 10 只，47mm x 21mm 玫瑰金錶殼上鑲嵌有 267 顆圓形明亮式切割鑽石，除了經典的特殊數字時標與藍鋼劍型指針之外，特別為紀念 101 而設計在時標 10 與 1 上以紅色表現，與酒紅色鱷魚皮錶帶相輝映更顯出色。搭載卡地亞 1917 MC 型工作坊精製手動上鍊機械機芯並有防水 30 米深度，只在 101 獨家首賣更顯意義非凡。



另一款同樣為全球首賣，限量 20 只的 Santos de Cartier 鏤空綠玉石腕錶則將經典 Santos 做了全新演繹。首次發行於 1911 年 的 Santos de Cartier 經過百年仍屹立不搖持續發光，無疑是錶壇傳奇系列之一。當年著名飛行員阿爾伯特・山度士－杜蒙（Alberto Santos-Dumont）與當時卡地亞主 理人 Louis Cartier 聊天中抱怨飛行時懷錶查看時間不便，催生出這款以飛行錶為概念的腕錶；方形造型取自艾菲爾鐵塔的四個角脫胎而成，錶圈的八個外露螺絲，宛若蓬勃發展的都市建築的微型縮影，以機械與精鋼組成宏偉結構。迥異於當時懷錶的圓形造型，Santos de Cartier 革命性的外觀一推出就大受歡迎，且掀起男性佩戴腕錶的風潮，可說是劃時代的設計。限量款 Santos de Cartier 鏤空綠玉石腕錶擁有 47.5mm x 39.8mm 的霸氣尺寸，錶冠上鑲嵌綠色碧玉，鏤空錶橋則搭配顏色與錶冠相襯的 Super－Luminova 夜光塗層，充分展現陽剛個性氣質。此外還採用獲得專利的 QuickSwitch 系統，可隨意更換錶帶，隱蔽裝置與錶殼結構巧妙融合；而鍊節的 SmartLink 系統無需工具即可精準調整金屬錶鍊的長短。從外觀到實用功能一應俱全，紀念 101 旗艦店開幕的 Santos de Cartier 鏤空綠玉石腕絕對是值得收藏的珍稀經典。