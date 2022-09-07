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Color Game｜紛彩歡騰

By OFFY CHANG
07 Sep 2022
Color Game｜紛彩歡騰
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Color Game｜紛彩歡騰

Van Cleef & Arpels 梵克雅寶自骨董珠寶汲取靈感而打造的 Perlée 系列推出全新作品。薈萃經典設計、精湛珠寶工藝與珍貴的各色寶石，為造型帶來更生動多變的繽紛想像。

TEXT OFFY CHANG IMAGE VAN CLEEF & ARPELS

誕生於 2008 年的 Perlée 系列，從世家的悠久歷史擷取靈感，自 1920 年代開始的品牌珠寶作品中取材。密集排列的金質圓珠珠最初是勾勒寶石輪廓的設計元素，之後逐漸成為別樹一幟的經典圖騰。1948 年起的 Couscous 與後來的 Bagatelle 系列、1954 年面世的 la Boutique 系列到 1960 年代的 Twist 與 Alhambra 系列，金質圓珠都是為各式珠寶單品增色的重要設計，更以柔和的金輝成為世家的幸運符號。而 Perlée 系列承襲此經典圖騰， 透過 Perlée pearls of gold、Perlée couleurs、 Perlée diamonds、Perlée clovers 和 Perlée signature 的珠寶及腕錶作品延續其璀璨瑰麗的風華。

Perlée 系列新作品中最引人注目的，莫過於重新演繹世家 1968 年 Philippine 戒指的 Perlée couleurs 戒指。整體圓潤的線條搭配中央的彩色大寶石極為醒目，再以圓珠珠和鑽石點綴更添雅致氣質。玄黑的縞瑪瑙、翠綠中透現優雅條紋的孔雀石、湛藍的青金石、蔚藍的綠松石及橙紅的珊瑚構成繽紛的調色盤，產量稀少的彩色寶石與黃 K 金互相輝映，是兼具活潑氣息與時尚感的大器作品。

另一組 couleurs 5 排圓珠戒指則取材自1970 年代末世家推出的 Perlée Caroline 戒指及手鐲，將經典圓珠的璀璨光華與瑰麗繽紛的紅寶石、藍寶石和祖母綠並置，激發一段獨有的美學對話。五排金質圓珠隨著手指曲線以由寬入窄為設計，並在一寬一窄的兩端鑲嵌斜向的寶石紐帶，形成不對稱的炫目視覺；這些寶石以拋光金質鑲爪固定也是 Perlée 系列首次使用的工藝，才得以完整這組復古又時髦的美作。此外還有三款相同美學的 Perlée diamonds 戒指，黃 K 金、白 K 金和玫瑰金搭配極高品質美鑽，更體現優雅氣質。三款戒指還可搭配同系列耳環，以手工潤飾拋光的金珠圍繞 74 顆鋪鑲於圓拱形表面的圓鑽，與戒指設計互相呼應，展現成套的均衡之美。

另一組成套的吊墜與手鐲同樣加入彩色寶石散發迷人丰采。固定開口設計的手鐲是向 2017 年面世的款式擷取靈感， 一端是黃 K 金鑲嵌美鑽的拱面設計，另一端是蛋面切割的青金石，搭配手鐲上密集的圓珠玲瓏動感；吊墜的青金石簡約圍繞一圈圓珠，和襯手鐲的設計低調不失搶眼度。

發揮同樣設計特色的 Perlée 腕錶，在 23mm 與 30mm 錶盤邊緣圍繞著精美的金質圓珠，鐫刻璣鏤放射飾紋錶盤讓珍珠母貝、縞瑪瑙或黃 K 金錶盤折射剔透的光芒，啟動調時裝置的按鈕設於錶底蓋的隱密設計，更令外觀圓潤無瑕。無論羅緞錶帶、彈性錶帶或珠寶錶帶都與精緻的錶盤設計完美呼應，更能隨心所欲自行更換錶帶滿足現代人多變造型與心情的需求。

Perlée 系列新血為 Van Cleef & Arpels 注入嶄新活力，在經典與創新之間的絕妙平衡更是世家無盡創意的體現，再續歡欣活潑的意象。

VAN CLEEF & ARPELS 梵克雅寶 精湛珠寶工藝 Perlée 璀璨瑰麗

OFFY CHANG
high jewellery Jewellery
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