CRAFT INHERITANCE｜極致匠藝傳承百年風華

Louis Vuitton 在創始人路易・威登的前瞻遠見之下，自 1854 年首次創製了既實用又優雅的現代版行李箱，徹底改變了旅客的生活形態。超過 160 年來，Louis Vuitton Asnières 工坊的工匠們依舊持續以傳承的工藝技術，替每一位 Louis Vuitton 行李箱的愛好者客製兼具奢華、實用與優雅的行李箱與硬箱，延續品牌根源的驕傲。

Words:Offy Chang Image:Louis Vuitton

1854 年，路易・威登預見到摩登時代旅遊風潮的興起，打造出一款實用又優雅的行李箱，開啟了 Louis Vuitton 這個世界精品龍頭品牌的誕生。由十九世紀中葉直至今日超過 160 年歷史，這個法國奢侈品品牌秉持一貫冒險開創的精神以及對於頂級工藝的堅持，打造出前所未見的精品帝國，深受王公貴族與社會名流追捧喜愛。從頂級皮件到時裝、甚至珠寶鐘錶，Louis Vuitton 早已是精品的代名詞，而開啟品牌大門的路易威登硬箱不僅代表了實用耐用的保證，更是身分地位的象徵。

創始人路易・威登為木工之子，在當行李箱製造學徒期間，他見證了工作室附近巴黎首條鐵路的偉大舖設工程，嗅到旅遊風潮興起的趨勢。經由一次得到王室委任為皇后整理行裝的機會，路易威登逐漸受到眾多社會名流的矚目，接到許多設計、剪裁和裝配行李的工作。1850 年代盛行的華麗洋裝、裙襯與寬裙，需要別具巧思的箱子與熟練的技巧才能妥善打包與運輸，路易・威登提供這兩種服務，並重新思考傳統行李箱，將行李箱打造得更加輕盈與堅固。他也於 1854 年結婚後在離 Vendome 廣場不遠處的 Neuve-des-Capucines 大道，開設了首間專門店。

路易・威登領悟到「平面」行李箱會比經典弧面設計更加實用有效率，他以一種表面經加工的堅韌防水帆布，取代傳統皮革作為設計的主要物料。1858 年，他推出了首個附以鐵製鑲邊和木板條的平面行李箱，於 du Rocher 大道以上等白楊木製成的行李箱，用上灰色 Trianon 帆布作面層以發揮防水功能，再綴有黑光漆的金屬角位、托架、手柄、橫檔和鍋釘固定的山毛櫸木條，內部則設有精心安排的間隔，方便放置和運載個人物件，路易威登行李箱宣告誕生。

Louis Vuitton 行李箱推出隨即造成熱潮之後，為了杜絕市面上出現的冒牌品，路易威登再推出另一款優雅兩色條紋質料製成的設計，接著又於 1888 年推出另一全新圖案：米色和咖啡色的棋盤（Damier 系列）圖案之上，隔一定距離印上”L. Vuitton，Marque déposée”（ 即「L. Vuitton 註冊商標」）的字樣。

1896 年，他的大兒子喬治・威登向父親致敬，創造了 Monogram 花紋，經典就此誕生。Monogram 花紋的問世是一場革命。憑藉交錯縮寫字母、花朵、圓形花朵以及凹菱形包圍的四瓣花朵，這種最獨特與私人的簽名立即昇華為現代性的共同符號，並且是最早奢華品牌所建立的做法之一，以及一種全球文化即將到來的重要記號。

Louis Vuitton 的硬箱不斷進化，當裙撑開始在時裝界式微，路易威登開始發展衣櫃式皮箱：一面是懸掛式的衣櫃，另一面則是抽屜衣櫃式皮箱的巧妙組合，成為真正的「旅遊傢俱」，無論身在何方，只要帶同衣櫃式皮箱，家中的衣櫃彷彿就在眼前。這種六面衣櫃式皮箱讓旅遊者毋需在旅程中的每一站卸下行李箱內所有物品，也成為日後系列眾多設計的基礎。

超過 160 年歷史中，位於 Asnières 的工坊是路易威登的唯一生產基地， 而 Louis Vuitton 無遠弗屆的創意讓品牌硬箱有了無限可能。像是運用超現實意念創造的「aero 行李箱」是特別為熱氣球乘客而設計，是一款即使熱氣球意外地降落在海中，也能夠浮游水面的行李箱。至於「secrétaire 行李箱」則是一個微型辦公室行李箱，是商人和愛好書寫人士在旅遊時不可或缺的工具。從經典平面行李箱（Flat Trunk）到珠寶腕錶箱、衣櫃行李箱、酒箱、化妝櫃到放置數位錄音設備等等的訂製硬箱，Louis Vuitton 皆能滿足顧客特定願望和需求，即便是再複雜艱鉅的挑戰，Louis Vuitton 都能化為硬箱實品。

Louis Vuitton 一直秉持的是皮革師傅世代相傳知識和技巧，從嚴格篩選皮革，到仔細縫製、敲打至完工，所有的步驟都是以最小心謹慎的態度，以達到品牌對卓越品質的要求。所有皮件都見證了一百六十年來的專業和品味：藝術品般的精緻細節，駕輕就熟的皮件處理技能，與不斷追求更好品質的決心，這些特質共同建立了 Louis Vuitton 絕佳耐用性的名聲。

在 Asnières 工坊中，所有 Louis Vuitton 行李箱都是以如藝術般的細緻手工藝工序製成，首先便是調準行李箱校位。自品牌成立以來，所有 Louis Vuitton 行李箱的連接校位都是由兩塊棉質帆布縫合，然後黏牢在木框內外而成；接著，木框表面以 Monogram 花紋皮革覆蓋。由於每個縫口及連接位的圖案必須對稱，所以工序非常繁複。而行李箱邊及角位以 Louis Vuitton 獨家專用的 Lozine 硫化纖維物料包邊保護，然後以細小的鐵釘將物料釘牢，製作一個行李箱會用上幾千枚小釘。接著以天然牛皮材質製造行李箱的角落位置，此外工匠會用在 Asnières 工坊保存下來的傳統馬鞍縫紉法，以兩支針穿上蜜蠟麻線鞏固行李箱上的牛皮手柄。最後便是替行李箱安裝上由喬治・威登於 1890 年發明至今仍然採用的多制動栓式黃銅按鎖。

此外，Asnières 工坊裡更可以見到傳統、工藝與科技之間的絕佳平衡。在切割用於 Louis Vuitton 皮件的珍貴皮革時，切裁機透過電腦程式取得極致的精準度，進而完整地處理每片皮革的表面區域達臻至完美的境界，而且工坊裡經驗老到的皮革切裁專家會監督整個過程。工坊另一角，工匠用手鉅細靡遺地裝飾包包的細節，為背帶邊緣小心拋光，並將接縫塗上與皮革相同的色調。

自1854年創始以來，Louis Vuitton 經常為名人或是皇室成員訂製各式旅行硬箱，旨在為尊貴的客戶各自不同的旅行需求而特殊貼心設計。印度王公就曾委託訂製過一款 Epi 皮質的品茶硬箱。海明威（Ernest Hemingway）也曾特別訂製書箱珍藏愛書。專為優雅女仕所訂製的化妝櫃硬箱，將傳統行李箱元素與現代氣息融為一體，彰顯時尚美感，讓女仕們在日常美容保養時陪伴其身旁。珠寶硬箱使女仕們能在各種場合都能找到合適的配飾，實用之中盡顯優雅；而多款腕錶箱則可分門別類收藏多支腕錶，讓收藏者一目了然珍藏腕錶。

講究生活品味與細節的男仕， Louis Vuitton 提供能擺放香檳、威士忌和紅酒的酒箱，內部設有放置杯子以及一個冰桶的空間方便攜帶，在保證器皿安全的同時，也使顧客在旅行時享受小酌之歡，更是珍貴名酒的絕佳收藏櫃。特別要提到的細節是酒箱裡還為習慣在飲用威士忌酒的同時享用雪茄的客人配置了煙灰缸，讓客人盡享品鑒之樂。

今年 Louis Vuitton 也再度推出動人的硬箱新品，「Secrétaire Bureau 2.0 辦公桌硬箱」與「Vanity Mahjong 麻將硬箱」。

Secrétaire Bureau 2.0 辦公桌硬箱不只是一張辦公桌，還適合出行時攜帶，讓使用者有如在家使用般熟悉及舒適。這款 Secretaire Stokowski 辦公桌源於 1929 年為知名管絃樂團指揮家 Leopold Stokowski 先生特別製作，是根植於品牌 DNA 中的代表性產品。Secrétaire Bureau 2.0 以更為現代摩登的手法，替 Secrétaire Stokowski 呈現嶄新面貌，且運用卓越的麥稈鑲嵌技術製作箱面裝飾。

麥稈鑲嵌技術是一種只有少數工匠會操作的罕見技能。Louis Vuitton 攜手 2021 年 ELLE x LVMH 女性手工藝獎（Le Prix des Artisanes）得主 Manon Bouvier 設計箱內裝飾。擅長鑲嵌工藝的 Manon Bouvier，使用法國勃艮第種植的黑麥秸稈。這種技術以三種顏色在箱身上營造出光影變化，綴有路易威登的 LV initials 標誌，產生絕美的視覺效果。

Vanity Mahjong 將硬箱則展露出精緻複雜的製作工藝，以 Louis Vuitton 在 1950 年代推出的第一款麻將為靈感做出全新詮釋，推出最新款的 Vanity Mahjong。收納盒中六個松綠色的小抽屜，可以安放 149 張手工裝飾的麻將牌。手工製作的麻將牌使用胡桃木材質，部分麻將牌上刻有 Monogram 花卉圖案。

Louis Vuitton 硬箱不僅是品牌起點，同時也是貫穿品牌的軸心。兼具時髦、奢華、優雅與實用的行李箱代表的除了是時尚品味與精緻工藝，更是個人生活態度與經歷的累積，以及足以傳承的生命故事，值得細細品味。

Louis Vuitton 硬箱工藝步驟