CREATE INFINITE POSSIBILITIES 開創無限可能｜方郁婷

方郁婷這三個字也許是近幾年最常聽到與怪物新人、新銳演員、金馬獎大黑馬等關鍵字密不可分的存在，因為在她初次出演的電影《美國女孩》中就奪下了一生一次的金馬最佳新演員獎。一鳴驚人的演技，迅速席捲了整個戲劇圈，細膩的情感展現、與稚氣臉龐衝突的純熟演出，讓人很想更加深入了解這個小女孩的內心世界，一探究竟。

PRODUCTION/STYLING WILLIAM CHEN TEXT AILING TSAI PHOTOGRAPHY CHEN YUNG HUA STYLING ASSISTANT SCARLETT.F MAKE UP/HAIR LEE HSIAO-FEN

從方郁婷的聲音中可以聽出專屬於她這個年齡的清澈與純真，她一點也不像自己所說的，面對陌生人時總是很害羞，我反而覺得在聊天的過程中，我們早已是多年的姐妹般，因為整整 40 分鐘的訪問，最多的是方郁婷銀鈴般的笑聲。方郁婷和我們說「我在學校舞台劇都是演那種站在後面，類似樹的角色，因為在同學面前表演我會覺得很尷尬，不太敢放開自己。」聽了這句話簡直不敢相信《美國女孩》中的梁芳儀，收放自如的演技，居然只能演一棵樹？方郁婷也趕緊解釋「因為我在熟悉的人面前表演會很害羞，所以我會故意表演得很爛。」連郁婷媽媽的朋友，在看完她的電影後都不禁納悶「你不是在學校都是演一棵樹嗎？怎麼突然演得這麼好？」講到這裡，我們都笑了，因為人生很多事情何嘗不是如此，從不強求的試鏡機會，到做好每個當下的演員功課，一切的事情發生就像命中註定一般，誰能想像當初沒有台詞演一棵樹的女孩，憑藉電影《罪後真相》又再次入圍了第 59 屆金馬獎最佳女配角。

在聽到自己再次入圍金馬時妳的第一反應是什麼？「我當時跟爸爸在車上一起看直播，一聽到我的名字時，我們兩個就超級開心，媽媽在家裡也特別打電話來祝賀。」從方郁婷滿溢的喜悅中，這些真實反應，可以感受到一家人對方郁婷演戲的支持。「對於演戲這方面，爸媽的意見其實都跟我很像，非常鼓勵我去演戲，希望我可以從中學習新的東西，然後體驗不一樣的人生。」這是家庭帶給方郁婷成長的動力，她也告訴我們，在踏上戲劇之路的過程中，唯一改變的部分就是自己更加「獨立」了，「因為拍戲時父母不能陪在身邊，演戲也是必須靠自己。」我接著問她，那在拍戲時碰到困難時會怎麼去克服？「如果遇到需要情緒戲時，越緊張反而會胡思亂想，進而分心，然後越想越多，所以我會先問導演我可不可以一個人先冷靜。再開始想現在為什麼我的角色要哭，投入這個角色本身的想法，去營造出悲傷的情緒。」從方郁婷的一言一語，都流露出了她對演戲時的認真以及盡全力表現最好的堅持。

「長大的時候我會想要演類似《La La Land》那種電影，我覺得歌舞片應該會很好玩，雖然跳舞比較困難，但我蠻喜歡唱歌的。」充滿興奮之情的口吻，方郁婷帶著一顆冒險的心，有種面對一切無所畏懼的初犢情懷，令人更加期待方郁婷接下來的演藝之作。然而不只是喜愛演戲，方郁婷也是個貨真價實的劇迷呢！雖 然近期因為準備考大學，必須花費更多的心力在課業上，但方郁婷仍然大方跟我們分享前陣子看的韓劇《二十五，二十一》，她也透露「如果跟南柱赫演到戲我會很開心。」充滿女孩感的發言，讓我們在這段訪問中，彷彿拋開彼此的角色身份，暢聊著我們有共感的畫面和劇情，一起為戲中的角色感到惋惜。方郁婷給人的感覺是一種毫無保留的真摯、純淨如水般的天真爛漫。

天生開朗、不做作的個性，讓人不禁想著這樣一個女孩，究竟還有藏著多少眾人有所不知的面向？「如果自己沒有當演員的話，我其實想要當幼稚園老師，我最近真的認真在考慮，以後當幼稚園老師，要怎麼將這兩個職業達到平衡。」一臉認真的方郁婷原來還有一個老師夢，勇於突破的她，正在開創著屬於自己無邊無際的潛力。但不管未來的方郁婷會是什麼模樣，她都仍然是那個保有著勇於嘗試的初心、竭盡全力的向前。當然除了認真的一面，古靈精怪的方郁婷也常常冒出一些令人哭笑不得的話語，在我問到她最喜歡台北的哪個地方時，方郁婷先是「咯咯咯」地笑著，一邊回答「在台北我最喜歡士林夜市，因為有很多台灣的小吃，像臭豆腐和烤玉米，我也很喜歡豬血糕，都不會太貴，覺得很划算。」這麼務實的想法很難想像是從一個 16 歲的女孩口中說出來的，我們都覺得實在是太有趣了。毫無虛假、毫無包袱、真真實實的方郁婷展現出此時此刻該有的純真模樣。

此次拍攝也特別拉到台北大稻埕，感受到古蹟給人的沈靜與優美，一動一靜間，可以看見方郁婷眼中的敬業和執著。炎熱的秋老虎仍在發威，郁婷穿著厚重的秋冬時裝，高領加上厚外套，即使再多的不適也未減少拍攝時的專業度與表情韻味，這是一個 16 歲女孩表現的苛求完美。我想方郁婷所經歷的這段回憶和歲月，在未來一定會是一段無法輕易抹滅的、屬於青春的表彰。這場冒險才正要開始，披著渾然未覺的青澀與衝勁，不斷向前吧！一起期待這位寶藏女孩的無限可能。