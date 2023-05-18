CREATURES IN WONDERLAND｜歡迎來到頂級珠寶物種樂園！

大地之母孕育著無以數計的物種，形色樣貌各異，生存能力不一，卻都呼吸著同樣空氣，各自為生命的延續努力。歡迎來到珠寶物種樂園，感受大自然的詩意與美麗。

Words：Offy Chang Image：各品牌

叢林奧秘

神秘中帶有危險的氣息，叢林延伸出的意象總引人想一探究竟，探索蔥鬱樹蔭下的各種自然奇蹟。帶有距離感的兇猛野獸是珠寶設計中吸引目光焦點的靈感來源，高深莫測的猛獸能為造型帶來強大的氣場，展現高冷尊貴的王者氣質。Cartier 的經典代表動物美洲豹永遠是品牌最引人目光的設計元素，全新頂級珠寶系列 BEAUTÉS DU MONDE 中，以美洲豹為主題的 Panthère Exotique（法文異國美洲豹之意）系列作品再次令人眼睛一亮。以鑽石和縞瑪瑙打造的豹紋毛皮身軀悠閒倚躺在重達 24.54 克拉橢圓形尚比亞祖母綠之上，展現傲人氣勢；毛皮圖案貫穿整條項鍊，加入紅玉髓的橘色調以嶄新方式詮釋色彩對比性，這種對比配色百年來一直都是卡地亞的特色。搭配同系列耳環，豹紋紋路點綴其中，魅惑人心的野性魅力。

Bvlgari 從 1940 年代開始運用蛇形設計，創作出第一款蛇形作品，靈蛇柔軟變化多端的身軀象徵著神祕誘惑的氣質，逐漸成為品牌最具魅力的標誌性圖騰。以靈蛇為造型的 Serpenti 系列風格造型多變，從珠寶到腕錶各式單品打造出蛇的萬千姿態。像是一款宛如環繞於頸間的單蛇項鍊，頭尾在前端形成交錯，就像是靈蛇自然歇息的樣貌，玫瑰金與鑽石身體再以祖母綠點綴眼睛，大氣又優雅。另一款 用珍珠母貝、鑽石與玫瑰金組成鱗片的手環，多圈纏繞在手腕，幾何形鱗片多了時髦俐落的現代感，華麗中不失柔和氣質。

Boucheron 在創意總監 Carte Blanche 發想下推出的 Ailleurs 頂級珠寶系列，從系列名稱 Ailleurs（他方之境）即可想像，這是一個與自然環境連結的系列。其下的 Leaf Woman 章節中，用珠寶詮釋了蒼翠繁茂的原始雨林；一款引人注目的 Serpent 蛇型手鐲用上輕巧前衛的鈦金屬為素材，精細鑲嵌的草綠色沙弗來石搭配上鮮綠的青檸彩漆，成就了叢林中鮮豔毒蛇的冶豔美貌；為了展現蛇般的靈活柔軟度，加入了繁複的金屬網狀結構，也提供佩戴的絕佳舒適度。

MIKIMOTO 的 Wild and Wonderful 頂級珠寶系列以地球五大洲的動物為謬思，帶來衝滿生命力的視覺驚喜；其中以非洲為主題的作品，更少不了氣場強大的動物造型。例如一款白犀牛造型胸針，以18K 白金為底搭配南洋珍珠的壯碩身軀鑲嵌以鑽石，讓頭頂強而有力的尖角閃閃發光，背上還有一隻可愛的鳥兒，加上橄欖石、石榴石與尖晶石拼湊出枝葉，完美呈現犀牛低頭吃草的悠閒情境。另一只鱷魚造型胸針則讓兇猛的鱷魚散發些許調皮氣息，張著大嘴的鑽石鱷魚，搭配上彩色的玉石、藍寶石、石榴石、碧璽、海藍寶石和尖晶石等，靈感來自兒童讀物《Bampo the Crocodile》，埃及鴴前來幫鱷魚清理牙齒，鱷魚躺在那裡試圖不嚇跑鳥兒的姿態，令人莞爾。

草原奇想

一望無際的遼闊草原是自由奔放的無盡想像，藍天之下享受生命的無限可能。可愛造型的動物珠寶總能為觀賞者帶來療癒的好心情，為生活點綴純真與童心，滿載積極與動力。Van Cleef & Arpels 梵克雅寶的詩意情懷為動物造型珠寶帶來豐富的奇想，一款以鵜鶘為發想的 Pélicans 胸針用鑽石和縞瑪瑙點綴出鳥類羽毛，三隻鵜鶘飛翔於黃色藍寶石和錳鋁石榴石組成的圓月前，橘紅的珊瑚鳥喙彷若掛上微笑，帶來平和與希望。另一款 Fox- terriers 胸針則以友善又聰明的剛毛獵狐犬為設計，縞瑪瑙和黃 K 金表現出天然毛色，狗狗愛玩的球則選擇了重約 13.78 克拉的蛋面形切割黑色蛋白石，奇幻多變的色澤成為視覺焦點，也忠實呈現寵物日常玩樂的溫馨畫面。

同樣來自法國，Chaumet 以動物世界為發想的珠寶作品呈現細膩童趣的氛圍，在 Tresors d’Afrique 非域珍藏系列中更大膽運用不同工藝塑造出動物姿態。一款以長頸鹿為造型的 Espiegleries 胸針除了貴金屬 18K 白金 及 18K 黃金之外，還加入了大明火琺瑯工藝，彩繪出長頸鹿身上紅、綠、黃等鮮豔斑紋，創造意想不到的視覺效果；更有趣的是讓長頸鹿從水晶雲朵探頭的形象，令人會心一笑。另一款幽默的 Espiègleries 胸針同樣令人莞爾，黃色剛玉組成的猴子端坐於大明火琺瑯繪製的斑馬背上，綠色的斑馬紋加上粉色剛玉條紋點綴更顯想像力，一旁還擺放著 18K 黃金香蕉，隨著這對夥伴一同踏上旅程。

Chopard 的動物世界系列從 2010 年歡慶品牌 150 周年問世以來就成為品牌代表性系列之一，匯聚世界各地文化引發靈感的動物造型珠寶，散發著童心未泯的創造力；星光閃耀的紅地毯系列加入了動物設計，在華美中多了想像的韻味。紅地毯系列飛鼠項鍊造型十分大器，使用總重達 11.88 克拉的褐鑽精細鑲嵌出松鼠的咖啡毛色，項鍊主體則使用 425 顆高達 253.74 克拉的橘色剛玉鋪陳出植物枝葉的樣貌，完美呈現松鼠靈巧活動的姿態。

Tiffany 與傳奇設計大師 Jean Schlumberger 合作無間多年，Jean Schlumberger 的奇思妙想為品牌珠寶作品增添了許多綺麗的動物美態。例如一款經典的 Schlumberger® Phoenix 鳳凰造型胸針，以鳳凰展翅的姿態呈現，細緻打造的羽毛細節由藍碧璽、綠碧璽、綠松石以及多彩藍寶石鑽石和鑽石等多色寶石鑲嵌而成，才能營造出神話傳說中鳳凰目不暇給的耀眼質感。

Harry Winston 的 Marvelous Creations 頂級珠寶系列就是以自然生物為靈感，分別以地底奧秘、陸地生態、水中生靈及空中飛鳥為創作靈感，演繹大自然的各種綺麗景致。一只 Black Necked Crane 黑頸鶴胸針完美詮釋鳥兒飛翔空中的姿態，手工雕刻縞瑪瑙詮釋柔順的身軀，搭配鑽石組合的羽翼細緻呈現展翅的模樣，體現著自然中無盡的自由。

De Beers 以品牌擅長的鑽石為主軸，在 Portraits of Nature 高級珠寶系列中以翩翩飛舞的蝴蝶為造型，打造一系列美麗優雅的珠寶作品。一組將蝴蝶分為左右兩邊翅膀的鑽石耳環，點綴了帶粉紅色的褐鑽為蝴蝶身體增添彩度，每只耳環下方重約 0.50 克拉的梨形鑽石吊墜更可以隨心拆下，可轉換式設計帶來更多佩戴可能。同系列戒指也從蝴蝶身體中央採用鏤空設計成為開放式戒圍，不但增加佩戴的視覺樂趣同時也合適各種尺寸。