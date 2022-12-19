ELEGANT GIFT｜歲末雅逸之選

充滿愛與歡樂的年底時節，一份驚喜的貼心好禮為整年畫下完美句點。個性獨具、品味出眾而佳作輩出的卡地亞精選了三個經典系列腕錶，以今年新作品迎來最動人的年度盛宴，延續好運和高雅態度到更精采的來年。

Words:Offy Chang Image:Cartier

時序進入歲末，隨著節慶的氣氛靠近，自省過去一年的生活與心境，盤點成長的軌跡，更為迎接新的一年許下心願。歡樂的節慶月份，不但是與家人好友相伴的溫馨時刻，更是餽贈展現情意的重要時節。卡地亞在歲末之際，推薦三個品牌經典系列腕錶，以及三組經典珠寶，適合不同風格與需求的品味玩家，打造出雋永獨特的造型。

為人津津樂道的 Tank 坦克系列，是路易・卡地亞（Louis Cartier）於 1904 年設計的顛覆之作，傳說他在設計 Tank 腕錶時，靈感來自從上方俯瞰坦克車的模樣，垂直錶耳令人聯想到履帶，錶殼則形似坦克車身而得名。在圓形錶殼腕錶當道的年代，Tank 的出現大幅背離當時流行的精心圓形風格；在誕生超過 100 年後，Tank 腕錶仍歷久彌新，在連結不同時代的同時，突顯了十足的現代生活風格。

Tank 的經典設計細節包括了羅馬數字時標、宛如鐵路軌道的軌道式刻度、珠飾或琢面錶冠鑲嵌凸圓形藍寶石以及錶款側邊整合錶耳的平行與垂直長條，俐落的現代感中不失優雅，更是不分年紀與性別都合適的經典設計。延續至 1922 年推出的 Tank Louis Cartier 腕錶，同樣象徵了最精髓的 Tank 腕錶精神，嚴謹而經過精密計算的比例，構成這款純淨、雋永與不朽之作的卓越風格及特色。

今年新款 Tank 在錶盤上做了更多突破。帶入電化鐫刻新技術的 Tank Louis Cartier 擁有耀眼的黃 K 金錶殼，沉穩大器的酒紅色錶盤經由專門電化鐫刻技術呈現了如坡度的立體感，層次分明的視覺效果帶來些許奇幻的感受。另一款展現了極簡風格的新作則選擇了黑色真漆為錶盤，渾厚的黑色真漆帶來靜謐無光的沉穩視覺，刻意完全減去錶盤上的其他設計，維持了純黑的低調與極簡，搭配任何服裝都十分時髦且得宜。

源於對於飛行的嚮往與想像，Ballon Bleu de Cartier 藍氣球系列雖然相對年輕許多，也以常見的圓形為錶殼，卻能在 2007 年推出之後迅速成為熱門的話題系列，受到眾多名人們喜愛追逐，就在於腕錶的細節巧思。以人類史上第一次成功飛行的藍氣球飛行器為靈感，Ballon Bleu de Cartier 最引人注目的細節就是圓形錶殼中，3點鐘位置的內凹設計，讓錶冠得以隱藏於錶殼之中，並且有了保護的外層結構，如此設計也讓錶盤呈現內凹，讓時標與軌道跟著有了弧線，成為辨識度極高的造型。

今年的 Ballon Bleu de Cartier 系列推出了錶面鑲嵌有 21 顆鑽石的新作品。這款腕錶是為系列 core 作品中最繁複的錶盤設計，包括有陽光射線紋飾的銀色錶盤，原有的軌道式顆度改以貴金屬點綴，羅馬數字時標也改以貴金屬呈現，重新詮釋 Ballon Bleu 的招牌元素。同樣以華麗為訴求的 Ballon Bleu 腕錶則是以全新的玫瑰金錶面呈現，貼近節慶的亮眼氣氛。陽光射線紋飾的玫瑰金錶盤細膩而華麗，與銀色羅馬數字時標和諧搭配，其中一款玫瑰金練帶更顯耀眼，另一款的灰藍色皮革錶帶設計則多了幾許典雅氣質。此外還有以沉穩低調的灰色為主調的款式，中性色澤日常配戴質感獨具。

提到卡地亞，怎麼能不想起代表性系列 Panthere de Cartier？早在 1914 年，品牌代表動物美洲豹就已經成為卡地亞腕錶設計的元素，以其為名的 Panthere de Cartier 腕錶則首次推出於 1983 年，名字取自該系列的腕錶錶鍊，柔軟靈活的拋光弧形鍊節令人聯想到美洲豹的矯捷姿態；小巧的正方形錶殼設計搭配靈活的鍊帶設計，展現當代女性的自信風采，很快擁有了眾多擁護者，成為卡地亞人氣超高的系列。

今年新推出的 Panthere de Cartier 維持了系列原始的經典設計，加入了鑲鑽以及彩色錶盤等變化，為經典美洲豹腕錶帶來更多新鮮氣息，也呼應著年底節慶氣氛的到來，充滿歡樂的派對氛圍。以黃金為底以及玫瑰金款都在錶圈做了鑲鑽，為整體貴金屬的材質更增添華麗點綴，另外兩款則除了錶圈的鑲鑽之外，更有了新鮮的色彩；為秋冬帶來暖意的金褐色與褐色錶盤，擁有緞面打磨的霧光質感，品味高雅而耐看，搭配正式晚宴服裝別具韻味。

卡地亞的經典珠寶系列向來是許多人夢寐以求的入門款珠寶，優雅簡約的設計不但辨識度高，更是百看不膩的雋永配件。例如與佳節相呼應的 LOVE 系列，最早推出的 Love 手環為 1969 年品牌設計師 Aldo Cipullo 的作品，兩個堅固拱形以螺絲鎖緊才成橢圓手環，完美彰顯純粹線條與精算比例，必須以專用螺絲刀拴緊的金色手環，同時象徵了將兩人緊緊相繫的深厚愛意，向眾人宣示對彼此的愛。大膽選用螺絲為設計圖騰，讓這款作品彰顯直接俐落的設計風格，更是不分性別都合適的經典作品。

同樣善用日常工具為設計靈感，Juste un Clou 手環的外型直接將一根釘子彎曲纏繞手腕而成，是設計師 Aldo Cipullo 1971 年完成的另一款經典之作。精準造型源自於對外形與美學的探索深究，手環的兩個拱形圓管是利用隱藏式鎖扣開合，將釘頭對準重新設計的鑽石形尖端，即可扣上；絕妙設計所得出的適切大小與和諧組合，從手環的佩戴方式以及完美環繞手腕的效果，即可看出恰到好處的比例配置。後來品牌還運用相同的設計概念，創作出一系列墜飾耳環與胸針，讓 Juste un Clou 系列更臻完整，也為喜愛不同類型珠寶單品的品味玩家帶來更多變化的可能性，作為禮物餽贈充滿驚喜。

喜好極簡設計的時髦人士，則推薦經典中的經典 Trinity 系列。一個簡單的戒指，卻擁有令人玩味的造型之美，Trinity 戒指也是卡地亞設計理念的最佳體現。路易・卡地亞（Louis Cartier）於 1924 年發揮創意巧思的創作，Trinity 戒指以玫瑰金、黃 K 金和白 K 金三環交織而成，三個自由轉動的環圈，激盪出簡約俐落的線條與恰到好處的比例，絕對簡單卻動人的外型可以是感情的紀念、友情的象徵抑或示愛的媒介。環環相扣的，是人生每一個重要且珍貴的回憶，讓戒指與佩戴者之間自然而然產生緊密連結。問世近百年，Trinity 戒指依舊是傳遞真摯情感的首選。

說到歲末年終可以購買什麼好禮送給自己或餽贈親友，首選當然是卡地亞另一經典系列珠寶腕錶。Panthere Day Night系列，這款腕錶源自卡地亞對彰顯雋永晝夜指示複雜功能的渴望，並透過新美洲豹設計針對這項傳統複雜功能進行全新女性化詮釋。在Panthere Day Night日月時計腕錶白K金款中，可以看見錶盤上美洲豹的豹身有黑色真漆斑點並綴有祖母綠眼睛。在藍色錶盤上，我們見到藍色砂金石玻璃與綠色祖母綠眼睛，構成卡地亞招牌孔雀色彩組合。

每件作品擁有獨一無二的個性並呈現卡地亞的獨特工藝。斑點是由專家一個一個塗上真漆並進行拋光。鑽石與祖母綠是由鑲嵌師逐顆進行鑲嵌。卡地亞只使用最高品質的寶石與真漆。砂金石玻璃是用玻璃結合鈷或錳製作，玻璃熔化並冷卻後，這些礦物質會沈積在一起，並於玻璃上呈現閃亮的金色斑點。

Panthere Fetiche可說是卡地亞一直展現透過設計賦予美洲豹新生命的渴望，無論其自然主義、雕塑或抽象藝術風格，而且這是卡地亞最初的美洲豹形式，首次現身是在一只1914年寶石鋪鑲斑點腕錶。這個充滿創意、大膽、優雅的珠寶圖案已成為卡地亞的招牌。這個經典不敗主題所蘊含的抽象特質，時至今日仍擁有令人回味無窮的能量。圓中帶方的設計是卡地亞從最初1914年錶款就確立的正式設計語言，並且也是Pasha腕錶等當代作品的元素。

此外，鑲嵌幾何形狀縞瑪瑙與鑽石的錶鍊也是可連結到美洲豹皮毛抽象圖案的精緻設計，宛若繩索般的鑽石搭配縞瑪瑙錶帶，運用寶石的幾何車工勾勒出設計的精華所在。鑽石是根據嚴格的4C標準進行挑選，卡地亞的寶石專家根據寶石琢面與大小所創造。縞瑪瑙或藍寶石美洲豹斑點經挑選成形，為毛皮圖案提供一定圓潤性，進而提升腕錶幾何設計。

歲末為自己或摯愛獻上優雅雋永的卡地亞腕錶與珠寶，不但是慰勞辛勞的貼心上選之禮，更是豐厚情意與品味象徵。