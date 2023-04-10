ELEGANT OF GEOMETRY｜優雅的幾何學

天然寶石的結晶，化為珠寶設計的靈感，反而顯現 GEM DIOR 珠寶系列返璞歸真的迷人況味，Dior 創意總監 Victoire de Castellane 展示了珠寶腕錶極簡美學的全新可能。

Words：Ken Huang Image：Julien Martinez Leclerc、Laura Jane Coulson

珠寶設計工藝本就是場華麗的冒險，透過設計師無盡的想像力，工匠的巧手切割與細膩打磨，我們得以窺見天然寶石蘊藏的無窮潛力。

以寶石為名的 GEM DIOR 系列，從製程到最後完成，正是與美麗珠寶邂逅的旅途，2021 年才發表的嶄新系列，今年又迎來全新的設計，在 Dior Joaillerie 創意總監 Victoire de Castellane 的熱切目光中，續寫夢想，以 GEM DIOR、Gemmes Dior 及 J’aime Dior 等系列新作，為我們展示關於美與時尚的無盡可能。

幾何圖樣組合出高雅質感

如同其系列命名：「GEM」，經細心切割打磨後的寶石，珠寶反覆出現的幾何圖案，是礦物結晶後的自然奇蹟，有些相當珍稀，可以說是來自上天的饋贈。以此為靈感，GEM DIOR 珠寶系列悉心安排矩形堆疊，讓每個小巧切割成的珠寶，宛如幸運寶石般，堆砌成連結幸福與美感的環狀，不規則的顛簸立面，反而賦予其律動的美感，即便同色系的白金、玫瑰金材質，都能呈現俐落時尚感。

事實上，如此獨特的美學，乃是創意總監 Victoire de Castellane 的巧思，取材自地質地層尚未雕琢的寶石，將自然界獨有的幾何圖樣，化為豐沛的設計概念。定名 GEM DIOR 珠寶系列其來有自。設計細節處，則又有與品牌創始人迪奧先生致意的概念。包含呼應創始人在面料板上排列織品樣本，如絲綢、羊毛、珍貴刺繡，以此靈感重塑珠寶系列後的視角，則成為白金、玫瑰金、黃金、半鑲嵌鑽石、全鋪鑲鑽石等，各自不同風貌，尤其是全新創作的七只手鐲，就是實現此搭配可能的選項。

玩轉異材質的迷人時計

同樣的概念，GEM DIOR 系列化為腕錶，正是體現珠寶手鐲與時計作品的完美結合。這次推出的兩款腕錶，錶盤個別以孔雀石與青金石為主，輔以錶鏈多彩多樣的異材質搭配，玩轉出活潑迷人的風采。Victoire de Castellane 如此認為：「以珍貴的手鐲，敘述時間。」在她的眼光中，腕錶如手鐲般，是能體現搭配美學，配戴者品味，與高雅質感的重要配件。

正因如此，造型腕錶就該如同珠寶一樣，被視為整體搭配最重要的一環。為了更好的呈現系列美學，讓異材質間彼此交互輝映，大膽以顏色、密度來展現對比的美感，比如孔雀石、黃金與精鋼的衝突搭 配，反而顯現出腕錶的高雅與日常穿搭的可能性。青金石自然如繁星點點的質地，與各式堅硬寶石搭配，再輔以玫瑰金材質做映襯，更是活力與優雅兼具，搭配性極高的作品。

取自自然界的幾何圖案，將寶石結晶化為設計靈感，GEM DIOR 打破了高級珠寶、腕錶與性別的界線，以簡約線條，呈現出高度的時尚穿搭可能，又不失其高級質感，可以說是 Dior 近期最精彩的珠寶系列作品之一。