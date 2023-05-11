ENJOYING ROMANTIC TIME ｜自在浪漫

agete 的珠寶具有一種撩人魅力，可以自由疊戴，恣意享受珠寶佩戴的美好，簡約不失古典的氣質，也仿若引領我們感受英國維多利亞時期那繁華美景，一切都是如此的浪漫。

Words：William Chen Image：agete

agete 2023SS Collection 夏季珠寶系列承襲品牌標誌性的古典珠寶設計，通過一件件典雅內斂的珠寶，帶領我們回到維多利亞時期，運用寶石訴說人類文明的起源，引導我們穿越古代文明，探索浪漫風情。

個性美學

agete 珠寶的美很難運用文字或照片呈現最真實的美，必須親自佩戴，一層又一層的疊戴，通過珠寶展現自我個性魅力。恰逢五月母親節到來，猜想沒有一位母親能抵擋華美珠寶的魅力，特別是 agete 能進行自由組合的美學風格，格外能展現母親的型格魅力。

夏季系列中的珠寶，演繹維多利亞時期色彩絢麗、用色大膽的外顯美學。而 agete 的珠寶運用雕花鏤空、貝雕（cameo）以及彩色寶石作為設計主題，並通過多樣的佩戴方式與多款珠寶墜鍊的組合，營造多種搭配風格，也恰巧滿足每一位女性展現自我的追求，無畏年紀，可以不受拘束，自在地享受珠寶搭配。

迷人寶石魅力

多樣的寶石運用，也正是 agete 珠寶魅力所在。像是今年夏季系列中推出的 10K 青金石長石墜飾，以睡蓮花辦為主體，通過青金石搭配長石，將睡蓮綻放模樣生動還原，長石夾帶的藍色光芒，加乘了藍睡蓮的鮮豔彩度，並以經典千粒穀點綴，描繪出露珠在花瓣上閃閃發光的感覺。

柔美的月光石系列，同樣迷人。夏季系列中霧之宮殿 SV 鍍金月光石鍊墜，以白色月光石詮釋朦朧薄霧，以古典圖騰莨苕葉為雕刻裝飾。 莨苕葉其旺盛的繁衍特性也被視為象徵克服障礙的勇氣、旺盛的生命力和重生，也有家庭圓滿和睦、子孫旺盛的隱喻。通過寶石呈現出雕花鏤空的自然景致，這也正是維多利亞時期風格的最佳體現。