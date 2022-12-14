ETERNAL BLESSING｜邂逅浪漫之境

珍珠，象徵著圓潤和美滿，在聖誕佳節將近，TASAKI Holiday 系列珍珠珠寶，以嶄新設計語彙，記錄璀璨時光，共同分享美好寓意。

Words:William Chen Image:TASAKI

頂級珍珠品牌 TASAKI 以優雅、純潔無瑕的珍珠設計名聞遐邇，自品牌創立以來持續致力於美麗且珍貴的珍珠創作，嚴選頂級阿古屋珍珠打造多款靈動珠寶，其散發出的溫潤光澤，是如此的暖心且迷人，自然也成為佳節禮物首選，為所愛之人獻上最真摯祝福。

栩栩如生的珠寶魅力

在 TASAKI 的珍珠世界中，每一款珠寶都是具有生命力。此次 TASAKI Holiday 系列新品更是讓我們深刻地感受精湛工藝，通過兩個經典自然系列——kugel 系列和 chants 系列珠寶栩栩如生地展現以自然景致為創作靈感的珠寶設計。

浪漫之情

誠如前面所述，TASAKI Holiday 系列新品以自然景致為靈感，在 kugel 系列中正是以蘋果與果葉的造型為靈感謬思，同時更深刻地傳遞「You are the apple of my eye」的告白宣言，傳遞幸福之意。仔細觀察該系列新作，將會驚喜地發現珍珠幻化為一顆顆小巧秀氣的果實，搭配璀璨光芒的鑽石綠葉與枝條，更首次推出櫻花金串鍊款式，如此童趣且不失優雅的設計，展現 TASAKI 在珠寶工藝上的無限創意。

葉子的靈動，花朵的浪漫，構築獨特的佳節景緻。TASAKI chants 系列正是綻放於冬日的璀璨之花，閃耀剔透光澤的珍珠被擁有輕盈圓潤外型的花瓣所包圍，點綴一旁的鑽石如同晨曦的露珠，仿若早晨花園裡的美好景緻，栩栩如生地呈現在眼前，一切都是如此的脫俗且優雅。

紀念佳節時光

無論是 kugel 系列抑或是 chants 系列，都是以輕盈小巧的設計擄獲眾人目光，但看似簡約俐落的外觀下，更是蘊含不平凡的珍珠工藝。在日常穿搭中選擇配戴，不僅可以增添亮點，更能展現內斂的好品味。佳節將近時刻，選擇一款珍珠珠寶，紀念這溫暖璀璨的日子，共享浪漫氛圍。