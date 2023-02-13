Eternal Shining｜串聯古今之美

Qeelin 將極致的東方傳統文化注入璀璨珠寶，象徵吉祥如意的葫蘆有致地排列串聯，其中穿插的紅寶石更為整體設計畫龍點睛，跟著 PRESTIGE 一同感受 Wulu Wulu 系列的其中奧妙與驚喜之處。

藉由錯落組合、串聯排列等方式將象徵吉祥如意的葫蘆幻化為件件璀璨珠寶，這是 Qeelin 自誕生以來即深植品牌的專屬標誌。此次 Qeelin 再次掀起風潮以全新造型的 WuluWulu 系列呈現於世人眼前，憑藉重量級的寶石鑲嵌設計，將葫蘆與珠寶完美融合，也令人沈醉在 Wulu 家族的旖旎世界。

能將古典與現代美感交融並且達到最和諧的平衡，非 Qeelin 莫屬，WuluWulu 高級珠寶系由 18K 白金、鑽石及紅寶石共同演繹，鑽石的璀燦與紅寶石的溫潤相映成趣，一個個鏤空交疊的葫蘆輪廓柔和交錯的排列著，同時從小漸變至大可以使人產生綿延無限的視覺效果，這項專屬於 Qeelin 的超凡工藝，可以使珠寶完整且貼合的圍繞在佩戴者的頸項和手腕，舉手投足間盡顯流光溢彩的閃爍光芒。

Qeelin 將東方美學與文化賦予全新意義，以藝術與無畏之愛注入每款精心打造的珠寶作品，WuluWulu 系列多款項鍊、手鍊和耳環作品皆能從中體現出品牌所傳達的精神與意涵。其中以紅瑪瑙、鑽石裝飾於玫瑰金之上，濃重的緋紅象徵熱情與吉祥的美好寓意，而翡翠和鑽石搭配 18K 白金或是玫瑰金，則是在璀璨光澤中顯露出高雅的古典之美。豐富多元的東方傳統文化在 Qeelin 精深的工藝技術與獨特的美感之下，綻放出無限光彩，跟隨 WuluWulu 系列一起共度古今之美交錯的造夢時刻。