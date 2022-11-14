EVOLUTION OF CLASSIC｜經典再進化

錶王百達翡麗推出秋季新作，從頂級複雜功能、日常實用複雜功能到高級珠寶女錶等展現經典與永恆設計的腕錶款式應有盡有；維持品牌堅持傳統亦不斷與時俱進的精神，訴說著獨有的高雅美學。

Words：Offy Chang Image：Patek Philippe

身為日內瓦最後一間由家族擁有的獨立鐘錶製造商，百達翡麗腕錶除了是絕對的品質保證，更象徵著對於品味與高級錶的極致渴求。擁有悠久歷史、製錶工藝、經典美學與少量製作的堅持，錶王的每一只腕錶都是值得傳家的寶物。

今年秋天，百達翡麗再推出動人新作。編號 5204G-001 新款雙秒追針計時碼錶，兼備萬年曆功能，採用 CHR 29－535 PS Q 人手上鍊機芯，全然體現百達翡麗最受渴求的頂級複雜功能傳統。去年曾推出玫瑰金搭配深灰錶帶款式，今年在外裝上重新演繹，改以白金搭配橄欖綠放射狀錶面，特別的是錶面往外緣漸變黑色，穩重中增添幾許現代感，加上亮麗橄欖綠色小牛皮錶帶與米色縫線對比分明，多了年輕氣質。錶盤清晰和諧的佈局以白色突顯易讀性，上方為月份與星期視窗，6 點鐘位置則為月相顯示與日期視窗；中央並排的兩個小錶盤為小三針與 30 分鐘瞬跳計時，薈萃七項專利創新技術又不失美感品味。

Nautilus 一次推出三款全新作品。2005 年推出的 5712/1 是 Nautilus 的首款複雜功能腕錶，2006年的5712/1A-001 則是歡慶系列問世 30 周年的款式；今年編號 5712/1R-001 重新詮釋 5712/1A－001，改以玫瑰金為材質，搭配咖啡色放射狀漸變色錶面，搭配出溫暖和諧的視覺。錶盤除了中央時分針，還有 4 點鐘位置的小秒盤，7 點鐘位置則是圍繞著日期顯示的月相盤，清晰易讀。Nautilus 的經典錶面橫向凸紋更添漸變錶盤的層次，是兼具優雅與奢華的款式。

另一款 Nautilus 的女錶新作編號 7118/1300R-001 為系列帶來耀眼的高級珠寶腕錶。維持 Nautilus 系列女裝腕錶錶面常見的波浪紋路，在錶環鑲有 68 顆從香檳色到干邑色的長方形錳鋁榴石，精選漸層色彩排列，與玫瑰金錶殼錶帶相呼應不但呈現溫暖氛圍更多了目眩神迷的華麗氣息。錶面同樣以 11 枚尖拱形干邑色錳鋁榴石作為小時刻度，讓全錶色彩諧和效果更加突出。

2014 年 Nautilus 系列推出編號 5990/1A-001 兩地時間計時秒錶為百達翡麗罕見使用精鋼材質的務時計作品，接著於去年推出玫瑰金款式 5990/1R-001；今年重新演繹 5990/1A-001 的全新作品編號 5990/1A 承襲原作的精鋼款式，將錶面改以藍色放射狀漸變色彩，由中央向外漸變為黑色，為腕錶帶來嶄新面貌。錶款結合三大複雜功能，包括自動回位計時秒、兩地時間（中央時分針為第二時區時間，鏤空指針為原居住地時間）以及上方指針式日期顯示。自動回位功能讓使用者毋須先按停止即可即時重啟計時，是 5990 傲人的功能。