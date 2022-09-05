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FASHION IN TAIPEI｜台北好時尚

By Ailing Tsai
05 Sep 2022
FASHION IN TAIPEI｜台北好時尚
Style
FASHION IN TAIPEI｜台北好時尚

時裝設計議題一直是台北市高度重視的文化發展之一，而臺北市推動的台北好時尚至今也已經邁入第 10 年，今年「2022 台北好時尚」TOP 時裝設計大賞，以「時光旅行」為競賽主題，帶領大家一同進入時空穿梭氛圍感，跟著 PRESTIGE 一起看台灣新銳設計師們的精彩之作吧!

TEXT AILING TSAI IMAGE 臺北市商業處

今年「2022 台北好時尚」TOP 時裝設計大賞邁入第十年，利 用「時」與「十」同音設計，將競賽主題訂為「時光旅行」，但此次除了如以往選出 10 位優秀設計師進入決賽外，為了將更多資源傳遞給新一輩設計師，開發其無限潛能，今年，新增選出學生組設計師 10 位，讓優秀學生設計師也能參與競賽與產業串聯，學生組共招募北中南共 4 間大專院校學生參與競賽，使新興學子透過競賽的方式了解臺灣服裝市場，期望設計師能夠透過服裝設計的表現，讓更多人看見台灣時尚設計軟實力。時尚 CEO 溫筱鴻表示「今年特別加上學生組的競賽，這就是一種向下扎根的概念，這對台北好時尚而言就是一種生生不息的感覺。」此次競賽同時也邀請 10 位設計師與台灣設計師品牌克萊亞合作，各製作 1 套主題服裝並頒發 2 名特別獎。「台灣的年輕人其實創意無限，但要把服裝落實到更多人喜歡、穿著，讓它變成一個經濟產值，這才是我們需要的。」更期望透過結合產業上中下游，讓具潛能的設計師們有表演的舞台展現實力，並不斷累積能量持續進步。

評審團隊合影 左起陳俊良、黃偉豪、劉震紳、時尚 CEO 溫筱鴻、廖秀哖、周裕穎

「2022 台北好時尚」決賽於南港瓶蓋工廠盛大展開，設計師組及學生組將會在當天分別選出金獎、銀獎得主，臺北市副市長黃珊珊更穿上連獲 2 年金獎設計師周裕穎打造的潮流服裝現身頒獎，黃珊珊表示「至今共發掘出 124 位時裝界明日之星，設計師作品不僅已於國內金馬、金鐘、金曲 3 大金獎紅毯上嶄露風采，合作案例也橫跨國際知名服飾廠牌，更輔導超過 10 位設計師跨足國際舞台，皆陸續在國際綻放光芒，如周裕穎、吳日云、汪俐伶、謝宇農、李維錚、王子欣等設計師等已登上紐約、巴黎、倫敦、上海等國際時裝週。」由此可見，「台北好時尚」透過異業結盟共同推動時尚產業，也希望將更多有潛力的設計師推向國際舞台。

經過精采絕倫的設計師作品動態秀，由評審團選出今年的得獎者，此次評審團也邀請到時尚界的大人物們陳俊良、黃偉豪、劉震紳、廖秀哖、周裕穎等五位共同評分，最終設計師組由湯俊翔以作品「CAGING SKIES」獲得佳作，林倫霆以作品「那時候」獲得銀獎，眾所矚目的金獎－則由賴名浩以作品「沈默賽恩斯」脫穎而出；而學生組林恩如以作品「靈魂趴踢」獲得銀獎，金獎－則由劉育嘉以作品「時空流浪者」獲獎，後續更透過媒合會讓新銳設計師帶著優秀作品多方跨界合作，行銷推廣設計師知名度，展現臺灣設計時尚新潮流!

銀獎得主學生林恩如作品走秀照
賴名浩服裝作品
2022 台北好時尚 TOP 時裝設計大賞 時光旅行 十週年 克萊亞

Ailing Tsai
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