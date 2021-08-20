不見面，在一起 Better Together

疫情的衝擊下，不僅影響我們的日常生活，也給時尚產業造成莫大衝擊，這次我們訪問到時尚界設計師 Daniel Wong 來與我們分享品牌如何從這場浩劫中倖存，甚至如何邁出下一步?

TEXT STEPHANIE TANG IMAGE DANIEL WONG

Daniel 提到疫情爆發前，每年至少會去歐洲一到兩次，也會去上海、日本等地，一邊工作，一邊旅行。目前只能看手機裡的相簿回憶過去，最近特別懷念以前到處飛來飛去的日子。

疫情期間，讓 Daniel 印象最深刻的是在 2019 年遠赴丹麥時，他身為台灣燈會藝術燈區的策展人，帶領台灣的藝術家參展，也讓他能在北歐停留一段時間，體驗當地的文化。他覺得北歐國家極簡風格的設計與他長期居住在義大利所接觸到的風格不盡相同，北歐及日本推崇設計從功能出發，簡潔的幾何構成所傳達出的美感，讓他相當感興趣，因次這趟旅行中也帶給他非常多創作靈感。Daniel 也提到他的創作靈感來自環遊世界各地時體驗到的不同文化，有時候靈感則來自成長的記憶。

防疫生活最大的收穫是學會如何與自己相處， 以往每一天都可以接觸到人，現在只能透過螢幕看到大家。然而，外出活動的減少，卻帶給 Daniel 更多的創作時間，不管是圖案的製作或者是新系列的結構設計及打板等，因為去年跟 Disney 合作的藝術展，讓他期待儘早能推出專屬於自己的時尚設計的展覽。

後疫情的生活已隨之改變，時尚產業在面對疫情持續延燒，不得不迅速、有效地運用數位化優勢維繫商務及銷售運行，Daniel Wong 的團隊與 Microsoft Teams 合作的節目「不見面，在一起」時裝秀，邀請到 30 位藝人、KOL 穿著 Daniel Wong 2021SS BETWEEN 系列服裝，進入名人的私人空間，從書房、客廳、陽台到工作室，任何角落都能成為他們的伸展台，透過這個平台可以與藝人互動分享他們在工作上、生活中的種種，希望在充滿變數、緊張氛圍的日子中注入些許的溫暖及力量。

在通勤及閒暇之餘，Daniel 喜歡收聽不同主題的 podcast，不管是運動、科學、外星人等天馬行空的主題，更喜歡分享給身邊的朋友及同事，朋友們因此也鼓勵喜歡挑戰新事物的他，在臉書開啟每週三晚上「今晚來一杯」的直播節目。我們可以從節目名稱知道，每集會依照主題分享搭配不同款式的酒或飲料，第一次直播的時候分享泰國菜，並搭配一款白酒，之後的直播也曾提到關於最新流行的時尚產業訊息，還搭配了一款義大利調酒 Spritz，喝了這款酒讓他想起以前在米蘭的生活與工作。他會針對不同嘉賓挑選合適的飲品，像是茶、咖啡、氣 泡水、幾酒、奶昔等，一邊品飲，一邊聊天。也許之後直播會在公園、海邊等特別的地方進行。每一次的直播結束都會和同事一起檢討，不管是時間長度或是內容，都還有進步的空間，也期待往後的直播能邀請一些來自不同領域、不同年齡層的嘉賓，如演藝圈、歌手、藝術家及企業家等豐富我們的節目。

Daniel 特別提到疫情趨緩後，他會更珍惜可以出國的機會，實現小時候的夢想，像是一年多前未能成行，一生必去神秘的秘魯馬丘比丘天空之城，也想探訪有著神秘面紗的埃及金字塔等歷史古蹟之旅。但是，他心目中最想先去的國家是比較近的日本，之後再前往秘魯。