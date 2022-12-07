以最尊榮的姿態打造巨星般規格，《Gucci Ciné》時尚巨星攝影棚體驗一日明星待遇

Gucci致力提供極致奢華尊榮體驗給品牌貴賓，打造《Gucci Ciné》時尚巨星攝影棚，將百年品牌歷史與義大利千年工藝薈萃的極致，誠摯呈現給品牌貴賓。這次由PRESTIGE帶你一同體驗高貴的明星待遇！



以 Love Parade 系列的好萊塢黃金年代設計為靈感，Gucci 大手筆包下中視攝影棚，打造獨一無二的巨星片場，遊歷其中彷彿進入巨星定裝的專屬造型工作室，為每位貴賓創造最精采絕美的造型。沉浸式六大主題展間分別為巨星必備的私人訂製禮服、DIY 訂製單品、獨特珍稀皮革包款、精緻生活珠寶腕錶、義式風格旅行箱包，十足展現 Gucci 百年來對於卓越工藝的堅持、奢華復古風格的品味，以及私人訂製服務的匠心獨具。年僅一度的頂級訂製服務，為期十天謹獻給品牌貴賓預約鑑賞，享受前所未有的尊貴體驗。

《珍稀皮革包款》

義大利千年製革工藝的完美演繹 走進《Gucci Ciné》的第一個展間，展示的是明星造型必備的珍稀皮革包款，也是 Gucci 非常引以為傲的作品。義大利擁有全世界最悠久的 2000 年製革歷史，最負盛名的就是卓越手工皮件製作的技術，而 Gucci 過去一百年不但以精湛的手工製革技藝聞名世界，品牌發源地的佛羅倫斯更是全球頂級珍稀皮革的交易中心，所選用的珍稀材質也是萬中選一。此次驚喜現身的最高等級、珍罕難得的喜馬拉雅鱷魚皮包，正是全球收藏家趨之若鶩的頂級夢幻逸品，亦是品牌高超工藝的非凡藝術傑作，以及乾燥玫瑰粉紅與漸層寶藍鱷魚包款，皆是品牌資深工匠打造出的無與倫比絕美作品。

《精緻生活珠寶腕錶》

畫龍點睛展現超凡造型品味 第二個展間非常華麗吸睛，同時也是打造巨星造型不可或缺的的珠寶及腕錶。本次展出作品不僅 100% 義大利製作，延續義大利 3000 年金工工藝與華麗繁複品味的高水平之作，同時亦是最適合在日常佩戴、展現自我品味的精緻生活珠寶腕錶（Premium Jewelry Watch）。運用彩色寶石色彩上的變化、細膩華美的金工以及宜簡宜繁的堆疊佩戴方式，表達豐富的意象和迷人的故事，能充分展現個性品味與穿戴的樂趣。珠寶作品中最具特色的是 Gucci 經典的獅頭系列（Lion Head）與花卉系列（Flora）：獅頭系列生動奔放的線條搭配亮眼活潑的色彩，將造型層次再昇華；而充滿詩意與浪漫優雅的花卉系列則是運用精雕細琢的自然曲線，體現女性的溫柔典雅。腕錶則是最具品牌代表性的蜜蜂系列和酒神系列。

《Gucci Valigeria旅行世界》

演繹傳承一世紀的時尚之旅 第三個展間的設計相當有趣，以義式古董車與 Gucci 復古造型旅行箱包為攝影道具，忠實呈現攝影棚的拍攝現場，透過綠幕輕鬆置換背景，一秒穿越百年時空，因為 Gucci 品牌創辦人 Guccio Gucci 先生在 101 年前就是以打造高級行李箱與皮件創立品牌，成就了品牌重要的 DNA 元素。Gucci Valigeria 旅行世界象徵著人生歷練，也代表一個人的社經地位，而 Gucci Savoy 為旅行世界中最重要的系列，完美結合品牌經典綠紅綠織帶配色與標誌性 GG Logo，這些高級質感的硬箱，包含帽箱、珠寶箱以及手提硬箱，做工精緻、造型搶眼，也非常適合作為家具家飾，創造出充滿義式復古風情的生活品味。

《私人訂製禮服》

卓越手工技藝量身訂製巨星風采 身為頂尖時尚品牌，重頭戲正是第四個展間—— Gucci 私人訂製禮服，最能展現 Gucci 超凡訂製禮服的精湛技巧與卓越手工技藝的設計作品。Gucci 將這個展間布置成巨星表演舞台，呼應好萊塢黃金年代的奢華奔放風格，各種靈感和創意在這裡自由揮灑，展示出一套套能在重要場合中創造吸睛度的洗鍊正裝、精緻洋裝、華美大衣以及典雅禮服，每一套皆是獨一無二的量身訂製款，僅在展出期間才能預訂鑑賞。其中最珍貴的是一套藍綠層次色調的空靈復古禮服，貼身剪裁的上身由香緹蕾絲構成，鑲有連續排列的寶石（上身製作耗時約 180 小時），頸部與腰身搭配精美的同色調天鵝絨緞帶繫成蝴蝶結樣式，並以香緹蕾絲製成的燈籠袖於手腕處收緊，呈現通透感。這套裙裝充滿神祕感，裙尾綴有風格強烈的垂直鴕鳥羽毛刺繡（裙裝製作耗時約 70 小時），造型既獨特又令人印象深刻。

《DIY個性化訂製》

輕鬆打造代表自我的 Gucci Look 第五個展間隱藏在簾幕之後，是 Gucci DIY 個性化訂製服務專區。這個客製化服務的靈感來自流行文化，Gucci 認為服裝打扮不該只有一種制式化模樣，每個顧客都該勇於表達最真實的自我，顧客能運用各種 Gucci 經典圖騰和創意元素，打造全世界唯一、只屬於自己的 Gucci 服飾。推開旋轉牆面馬上進入最後的第六個展間，展示各款中性風格的訂製單品，舉凡飛行夾克、運動套裝、保齡球衫、質感毛衣和刺繡丹寧外套，不分性別、輕鬆自在為日常生活帶來層次穿搭的儀式感。除了服裝類之外，為造型畫龍點睛的訂製鞋款更能自由挑選各種珍稀材質和配色，創造專屬於自己且充滿創意的 Gucci Look！

《隱藏彩蛋》

專屬密室酒吧享受巨星隱私感 為了讓貴賓充分享受明星級待遇，Gucci 特別打造神秘的密室酒吧空間，溫暖燈光搭配義式奢華古典的家具與壁飾，彷彿置身異國地下酒窖般的舒適放鬆，並以品牌特製調酒與點心，讓貴賓的巨星體驗畫下完美句點！

跟著Prestige一起身歷其境，享受明星待遇！