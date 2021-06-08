來自 JIMMY CHOO 的鞋履情緣 ｜ELEGANT WOMAN

穿上 BLUMARINE 新裝、腳踩 JIMMY CHOO 春夏鞋款的瑞莎，傳遞「浪漫又理性、脆弱又堅韌、包容又強硬」的特質，優雅演繹現代都會女性的多重樣貌。

TEXT ALICE LIN IMAGE JIMMY CHOO

現代女性一如瑞莎，既是媽媽、女兒、老婆、模特兒、演員，也是韻律體操教練，大多一人身兼多職，擁有率性又優雅的多重樣貌。而 JIMMY CHOO 2021春夏女士系列亦是如此，以上世紀 90 年代的流行風格為靈感，詮釋女性不被框架所侷限、氣質多元的魅力風采。

JIMMY CHOO 創意總監 Sandra Choi 解釋：「我們追求的風格無法用一言以蔽之，就像 JIMMY CHOO 女郎不止一種類型，我們品牌的意義也非常多元。因此 JIMMY CHOO 喜愛創造對比之美，一方面強調精緻、流暢和輪廓；另一方面側重色彩、光澤和閃耀活力，在經典與時尚之間塑造平衡。其中，自信又充滿力量，敢於出色同時耀眼進取，就是 JIMMY CHOO 品牌永恆的精髓所在。」

本季，JIMMY CHOO 2021春夏女士系列便運用天然材質與高科技面料，巧妙地將珠寶元素融入設計，營造堅韌、稀有珍貴不同風格碰撞的反差之美。像是這款瑞莎著用的 MAISEL 穆勒鞋，採用甜美的香檳粉色，透過珍珠彰顯貴氣，搭配 BLUMARINE 同色系浪漫長洋裝以及玫瑰花卉外套，襯托迷人又高雅的女性姿態；另一款 LOVE 尖頭跟鞋則在半透明的黑色網紗上綴滿耀眼的水晶，並以上窄下寬的凹槽型鞋跟搭上及膝長裙，襯托女性優美的腿部曲線。

而本季主打的 BRESLIN 平底鞋使用柔軟的拉菲草鞋面，也在鞋帶上點綴了珍珠及銀色飾釘，展現舒適與精美併存的美感。SAE 緞面水晶墜飾穆勒鞋則運用活力張揚的紫紅色緞面與弧形水晶踝帶，形成強烈對比；MATTY 穆勒鞋透過性感的鞋面線條和方形粗跟，體現強烈的現代感，點綴其上的銀色鉚釘更畫龍點晴，在奢華中帶有一抹個性之力。

手袋方面，JIMMY CHOO 同樣嫻熟地運用珠寶元素，以放射狀的線條鑽飾鋪鑲在外型獨特的 CALLIE 包款，華麗中不失細膩，視覺感十足。JIMMY CHOO 2021春夏女士系列不管在包款或鞋履皆承襲品牌設計風格，結合輕盈質感和華美紋理，在強調鞋履輪廓結構，保持棱角分明的線條特色之餘，面料選擇卻更具柔軟觸感，貫穿反差之美，散發女性多元的個性魅力，帶來多種不同的獨特風格。